Fabio Amendolara
and
Stefano Piazza
2026-02-09

Pro Pal e migranti nella rete europea dietro Askatasuna

(Ansa)
  • La svolta ai cortei contro il G20 del 2017: da allora nel continente il copione degli scontri è lo stesso. Come pure tanti protagonisti.
  • Le Procure si concentrano sulle attività illegali che forniscono entrate aggiuntive.

Lo speciale contiene due articoli.

askatasuna
Montaruli: «A Torino il germe del radicalismo c’è anche in molta classe dirigente»

Augusta Montaruli (Imagoeconomica)
La deputata di Fdi: «Parecchi vengono da una storia di estrema sinistra. Perciò non isolano fisicamente e idealmente i violenti. E ancora adesso c’è chi cerca di trovare una giustificazione ai delinquenti».
montaruli antagonisti

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 febbraio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd. Meloni: «Spaventosa deriva illiberale»

Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd. Meloni: «Spaventosa deriva illiberale»
Andrea Pucci (Ansa)
Il comico era stato invitato sul palco dell’Ariston per condurre la terza serata insieme a Carlo Conti, ma i «buoni» della situazione gli si sono scagliati contro: «Fascista, razzista e omofobo». La Russa: ci ripensi.
pucci sanremo

K.I.S.S. | Bersaglio indiano

Una anziana signora indossa la Medaglia d'Oro del Congresso durante la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza, che nel 2010 viene tenuta sul Monte Rushmore. E’ ben vestita, sorride, ha oltre novant’anni ma è lucida. Chi è quella nonna?

sergio barlocchetti kiss podcast
