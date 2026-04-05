True Sergio Giraldo Se riaprissimo alla Russia finirebbero i guai per gas e diesel Oleodotto Druzhba (Ansa)

Tra le sanzioni alla Russia e la dipendenza dal Medio Oriente, aggravata dal conflitto, l’Unione europea si è infilata in un vicolo cieco. La svolta passa dalle dimissioni di Ursula von der Leyen. La visita di Giorgia Meloni in Arabia Saudita è certamente utile per manifestare solidarietà a un Paese coinvolto in una guerra, ma anche per garantire le forniture di energia al nostro Paese. Va ricordato che Meloni è stata l’unica leader straniera presente alla riunione dello scorso dicembre del Consiglio di cooperazione del Golfo, organizzazione per la cooperazione tra sei Paesi del Golfo Persico. Dal Medio Oriente arrivano in Italia ogni anno circa 10 milioni di tonnellate (mt) di petrolio greggio, pari al 16,5% dell’import italiano, e circa 4,7 mt di prodotti raffinati (Gpl, benzina, jet fuel, gasolio e altri), pari al 26% dell’import italiano (dati Unem relativi all’anno 2024).Nel 2024 il nostro Paese ha consumato 8,6 mt di benzina, 26,1 mt di gasolio, 5 mt di carburante per aviazione e 3,2 mt di Gpl, per un totale di circa 43 mt di prodotti. L’Italia dispone di una capacità di raffinazione pari a 87,5 milioni di tonnellate all’anno e nel 2024 l’Italia ha lavorato in raffineria circa 80 mt di materia prima, esportando circa 24 mt di prodotti. Le importazioni complessive italiane nel 2024 sono state di 57 mt di greggio e 15 mt di prodotti.Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 249/2012, per l’anno 2025 gli obblighi di scorta in Italia ammontano complessivamente a 10,3 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (mtep), pari a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie dell’Italia nell’anno 2024. Al momento l’Italia detiene 23 giorni di scorte specifiche di proprietà dell’Ocsit, pari a 2,6 mtep, mentre le rimanenti scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di proprietà dei soggetti obbligati, sono pari a 7 giorni e ammontano a 0,8 mtep. Le scorte di sicurezza libere, non quindi in prodotti specifici, ammontano invece, a livello Paese, a 8,4 mtep.Ieri intanto sono iniziate in Italia le prime forniture contingentate negli aeroporti. Air Bp Italia, uno dei principali operatori che forniscono carburante per aerei, ha diffuso un avviso rivolto alle compagnie aeree, per informarle che per i prossimi giorni, fino al 9 aprile, negli aeroporti di Linate, Bologna, Venezia e Treviso vi saranno limitazioni per il carburante. La priorità nel rifornimento, ha spiegato la società del colosso britannico Bp, sarà data ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore, mentre per tutti gli altri ci sarà una distribuzione contingentata.L’Italia dipende dall’estero per poco meno della metà del suo fabbisogno di jet fuel. Nel 2024 l’Italia ne ha consumato circa 5 mt, importandone 2,61 mt ed esportandone 0,5 mt. La produzione interna si attesta quindi intorno a 2,86 mt, meno del 60 percento del fabbisogno nazionale. Riguardo al gasolio, invece, l’Italia nel 2024 ne ha prodotto circa 28,7 mt, importandone 5,4 mt ed esportandone 8,1 mt (saldo netto positivo per circa 2,7 mt di gasolio).La svolta nella dipendenza energetica dal Medio Oriente, per l’Europa, è arrivata con la guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni applicate dall’Unione europea alla Russia. Nel 2021, la Russia copriva il 27% delle importazioni petrolifere totali dell’Ue. In termini di volumi, esportava verso l’Europa circa 175 mt di greggio, più 65 mt all’anno di prodotti raffinati, tra cui diesel, jet fuel e benzina, per un totale di oltre 240 mt. Con l’embargo del dicembre 2022 sul greggio e del febbraio 2023 sui prodotti, quelle forniture sono crollate a circa 25 mt nel 2025 (resta solo l’oleodotto Druzhba verso Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca). Un taglio del 90%.Quei volumi non sono spariti dal mercato mondiale, ma sono stati in gran parte reindirizzati verso l’Asia. Oggi l’80% delle esportazioni petrolifere russe (circa 190 mt, inferiori al passato) va a Cina e India. La Cina ne ha assorbiti circa 108 mt nel 2024, solo di greggio. L’India è diventata il primo importatore di greggio russo tra il 2023 e il 2024, portando la propria quota dal 2,5% pre guerra ucraina al 36% del proprio fabbisogno.Le sanzioni alla Russia hanno costretto l’Europa a sostituire un fornitore vicino e a basso costo con forniture dal Medio Oriente, percorrendo rotte molto più lunghe e vulnerabili. Con la chiusura dello Stretto di Hormuz, l’Europa è ora bloccata dalle sue scelte, da una parte, e dalle contingenze di una guerra lontana dall’altra. La gravità della crisi dipende da quanto la guerra in Iran durerà. L’Ue ha infragilito il sistema energetico europeo, con l’irragionevole e fallita combinazione rinnovabili-elettrificazione, e ora scarica il costo delle sue scelte disastrose sui cittadini, invocando austerità nei consumi. È evidente che per l’Ue il costo politico di una riapertura alla Russia, oggi, è enorme. Significherebbe smentire quanto è stato fatto negli ultimi anni e la Commissione europea dovrebbe sconfessare il suo operato. A questo proposito, il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha affermato ieri che l’Ue dovrebbe porre fine alle sanzioni, dopo aver sentito il leader ungherese Viktor Orbán. Sulla stessa linea è arrivata in serata anche una nota della Lega. Ci possono essere molte ragioni che ostacolano una riapertura a Mosca, ma una tra le più rilevanti è che Ursula von der Leyen dovrebbe dimettersi.