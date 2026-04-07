{{ subpage.title }}

True
Francesco Borgonovo
2026-04-07

Immigrati sfruttati e maltrattati. Ma la Cgil vuole importarne di più

Immigrati sfruttati e maltrattati. Ma la Cgil vuole importarne di più
Ansa
La Cgil pugliese, scossa dalla morte di un bracciante, denuncia i ghetti agricoli ma ancora una volta finge di ignorarne la causa: l’immigrazione irregolare che crea fantasmi da sfruttare. Oppure delinquenti a piede libero perché la sinistra è contro le espulsioni.

Certe verità sono così lampanti che persino la Cgil riesce a coglierle. Solo che poi, essendo la Cgil, di tale verità non sa che farsene e non riesce a cavarne mezza riflessione utile. Prendiamo il caso di Pesaro. Giovedì scorso la Squadra mobile locale effettua un giro di ricognizione in una delle aree più problematiche della città. Tra i vari soggetti identificati c’è un gambiano - già noto alla polizia - che dà in escandescenze, aggredisce gli agenti e ne ferisce quattro (totale: 77 giorni di prognosi).

Continua a leggereRiduci
immigrazione
True

Ma sempre più navi passano Hormuz E il prezzo del barile non esplode

Il via libera (in cambio di un obolo) agli Stati «amici» non ci eviterà la recessione
Continua a leggereRiduci
hormuz petrolio
True

Benzina razionata, locali chiusi alle 21. In Asia e Africa è già quasi lockdown

Benzina razionata, locali chiusi alle 21. In Asia e Africa è già quasi lockdown
Ansa
In Pakistan il cricket si gioca in stadi vuoti, in India riserve solo per 70 giorni. Svolta di Taiwan: riapre le centrali nucleari.

Il blocco del passaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz sta provocando una serie di conseguenze sempre più gravi per una lunga lista di nazioni. Il problema maggiore potrebbe non essere il continuo aumento del costo del carburante, ma la sua carenza.

Continua a leggereRiduci
crisi hormuz
True

Gambiano drogato assale gli agenti. Ma il giorno dopo è già in libertà

Gambiano drogato assale gli agenti. Ma il giorno dopo è già in libertà
È successo a Pesaro, durante un controllo in stazione. Per i quattro poliziotti 77 giorni totali di prognosi. Intanto a Bergamo un marocchino scappa all’alt e parte l’inseguimento folle: è irregolare e senza patente.

Allarme sicurezza. Un pomeriggio di «ordinaria» follia è quello andato in scena giovedì scorso a Pesaro, quando un cittadino gambiano, completamente fuori di sé, ha colpito quattro agenti di polizia facendoli finire in ospedale. Ma quasi subito dopo è stato rimesso in libertà.

Continua a leggereRiduci
cronache dell'invasione
True

La toga: il militare non può temere i cacciaviti

Motivazioni della condanna di Marroccella surreali: il carabiniere non doveva sparare poiché il ladro non colpì il collega con un’arma letale, provocandogli una «mera contusione con ecchimosi». Nessuna attenuante concessa: «Errore di proporzioni macroscopiche».
Continua a leggereRiduci
legittima difesa
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy