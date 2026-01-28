True2026-01-28
Anm smontata sul software «spione» nei pc
(iStock)
Compresi quelli delle Procure. E, sostenendo che sarebbero emersi «profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza, rimasti senza alcuna significativa spiegazione», ha chiesto al Guardasigilli Carlo Nordio «un chiarimento» e «un intervento immediato per garantire la necessaria segretezza di ogni indagine e delle attività di ogni giudice e pubblico ministero». Ieri l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, diretta dal prefetto Bruno Frattasi, ha smontato subito l’idea che sia possibile usare quello strumento come se fosse un troyan: è «disabilitata» la funzione controllo da remoto del software Ecm installato sui computer dei magistrati italiani.
Ed eventuali accessi non autorizzati ai dispositivi usati dalle toghe lascerebbero traccia nei log di sistema (dei registri automatici che un computer e i suoi programmi compilano da soli e in modo continuo) che il ministero della Giustizia «ha l’obbligo di conservare almeno per sei mesi». Il quadro tecnico e amministrativo racconta, insomma, una storia molto meno torbida di quella andata in onda in prima serata. Ci sono cascati anche i parlamentari del Movimento 5 stelle, che parlano di «pericoli inquietanti» per la segretezza del lavoro dei magistrati e chiedono al governo di spiegare «quanto accaduto nel 2024, quando la Procura di Torino avrebbe segnalato che tramite il software Ecm i computer degli uffici giudiziari fossero accessibili da remoto senza autorizzazione dell’utente e senza lasciare alcuna traccia». Ieri hanno pure depositato un’interrogazione, a prima firma Cafiero De Raho (già capo della Procura nazionale antimafia), che verrà discussa oggi in commissione Giustizia alla Camera.
È qui che la memoria politica diventa selettiva. Perché quel software non piove dal cielo nel 2024. Non viene calato dal governo Meloni. Viene acquistato nel 2019, con un’adesione a una convenzione Consip firmata dal ministero della Giustizia guidato in quel momento da Alfonso Bonafede, espressione proprio dei pentastellati. Proprio in quell’anno vengono acquistate 42.882 licenze dell’Ecm. Ed è in quel momento che quello strumento è entrato stabilmente nella rete informatica della Giustizia. Nel 2022, con il governo Draghi e Marta Cartabia alla Giustizia, parte una procedura negoziata per il Microsoft unified support: il supporto avanzato per l’Ecm.
Nel 2024, i contratti vengono rinnovati. È sempre nel 2019, come ha spiegato l’Agenzia per la cybersecurity, che la sicurezza è stata implementata. Come? Il sistema di tracciamento già esistente nel programma è stato associato a un sistema denominato «Sentinel», che permette di mettere in relazione movimenti e di generare alert su utilizzi sospetti. Un meccanismo che sarebbe capace di individuare anche le minacce più complesse. La funzione controllo da remoto, spiega ancora l’agenzia, è prevista «nei casi in cui sia necessario fornire supporto all’utente a distanza». Ovvero quando è qualcuno a richiederla. E comunque, precisa l’agenzia, su Ecm «è sempre rimasta disabilitata».
Così come la possibilità di disporre da remoto l’accensione della videocamera eventualmente presente sulla postazione di lavoro, viene sottolineato, «che nella narrazione giornalistica viene presentata come un caso di “videosorveglianza” o di “grande fratello”, in realtà è una funzionalità la cui attivazione generalmente è prevista nei casi in cui sia necessario fornire supporto all’utente a distanza per eventuali difficoltà che egli dovesse incontrare nell’uso del dispositivo stesso». E anche in questo caso deve essere l’utente a richiederlo. Una funzione pensata per l’assistenza, non per il controllo occulto. Tecnici autorizzati del ministero, dunque, possono sbloccare l’abilitazione per fare i loro interventi. E in astratto potrebbe verificarsi un «utilizzo improprio di permessi amministrativi» da parte di un dipendente infedele. Un bug, quindi, c’è.
Ma non è nel software. Qualcuno si è accorto di intrusioni e ha avuto conferma tramite i file di log? Anche in questo caso, però, stando alle verifiche effettuate dall’agenzia, rimarrebbero tracce nel sistema, verificabili dallo stesso ministero e anche dall’agenzia. Non è quindi possibile un accesso fantasma che non lascia segni. Se qualcuno entrasse abusivamente, lo farebbe lasciando impronte digitali informatiche. All’agenzia infatti una segnalazione è arrivata, non da Torino (il cui caso è passato sotto la lente dei magistrati della Procura di Roma che aprirono un fascicolo poi archiviato perché non erano emersi profili penalmente rilevante e neppure pericoli di vulnerabilità del sistema), ma «da un ufficio giudiziario che ha sede nell’ambito di competenza del Cisia (il coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati) di Milano. In quel caso, è stato accertato, «la disabilitazione della funzione è stata verificata». Più che di un pericolo concreto, insomma, sembra uno spauracchio. Alimentato dall’Anm.
Continua a leggereRiduci
L’associazione, dopo il servizio di «Report», aveva chiesto chiarimenti a Carlo Nordio sul programma Ecm, descritto come un trojan nei loro computer. Ma l’Agenzia per la cybersicurezza chiarisce: il controllo da remoto è inattivo e qualsiasi accesso lascerebbe segni.L’Associazione nazionale magistrati inciampa nel caso del software Microsoft Ecm, letteralmente «Endpoint configuration manager», un sistema di gestione centralizzata per gli interventi da remoto sulle reti di computer. Con un comunicato ufficiale, la Giunta esecutiva centrale dell’Anm l’altro giorno ha provato a fare un salto in avanti rispetto al servizio mandato in onda domenica da Report (la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci) sulla sicurezza informatica, che presentava il sistema di intervento da remoto come un mezzo per poter spiare i computer di 40.000 magistrati. Compresi quelli delle Procure. E, sostenendo che sarebbero emersi «profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza, rimasti senza alcuna significativa spiegazione», ha chiesto al Guardasigilli Carlo Nordio «un chiarimento» e «un intervento immediato per garantire la necessaria segretezza di ogni indagine e delle attività di ogni giudice e pubblico ministero». Ieri l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, diretta dal prefetto Bruno Frattasi, ha smontato subito l’idea che sia possibile usare quello strumento come se fosse un troyan: è «disabilitata» la funzione controllo da remoto del software Ecm installato sui computer dei magistrati italiani. Ed eventuali accessi non autorizzati ai dispositivi usati dalle toghe lascerebbero traccia nei log di sistema (dei registri automatici che un computer e i suoi programmi compilano da soli e in modo continuo) che il ministero della Giustizia «ha l’obbligo di conservare almeno per sei mesi». Il quadro tecnico e amministrativo racconta, insomma, una storia molto meno torbida di quella andata in onda in prima serata. Ci sono cascati anche i parlamentari del Movimento 5 stelle, che parlano di «pericoli inquietanti» per la segretezza del lavoro dei magistrati e chiedono al governo di spiegare «quanto accaduto nel 2024, quando la Procura di Torino avrebbe segnalato che tramite il software Ecm i computer degli uffici giudiziari fossero accessibili da remoto senza autorizzazione dell’utente e senza lasciare alcuna traccia». Ieri hanno pure depositato un’interrogazione, a prima firma Cafiero De Raho (già capo della Procura nazionale antimafia), che verrà discussa oggi in commissione Giustizia alla Camera. È qui che la memoria politica diventa selettiva. Perché quel software non piove dal cielo nel 2024. Non viene calato dal governo Meloni. Viene acquistato nel 2019, con un’adesione a una convenzione Consip firmata dal ministero della Giustizia guidato in quel momento da Alfonso Bonafede, espressione proprio dei pentastellati. Proprio in quell’anno vengono acquistate 42.882 licenze dell’Ecm. Ed è in quel momento che quello strumento è entrato stabilmente nella rete informatica della Giustizia. Nel 2022, con il governo Draghi e Marta Cartabia alla Giustizia, parte una procedura negoziata per il Microsoft unified support: il supporto avanzato per l’Ecm. Nel 2024, i contratti vengono rinnovati. È sempre nel 2019, come ha spiegato l’Agenzia per la cybersecurity, che la sicurezza è stata implementata. Come? Il sistema di tracciamento già esistente nel programma è stato associato a un sistema denominato «Sentinel», che permette di mettere in relazione movimenti e di generare alert su utilizzi sospetti. Un meccanismo che sarebbe capace di individuare anche le minacce più complesse. La funzione controllo da remoto, spiega ancora l’agenzia, è prevista «nei casi in cui sia necessario fornire supporto all’utente a distanza». Ovvero quando è qualcuno a richiederla. E comunque, precisa l’agenzia, su Ecm «è sempre rimasta disabilitata». Così come la possibilità di disporre da remoto l’accensione della videocamera eventualmente presente sulla postazione di lavoro, viene sottolineato, «che nella narrazione giornalistica viene presentata come un caso di “videosorveglianza” o di “grande fratello”, in realtà è una funzionalità la cui attivazione generalmente è prevista nei casi in cui sia necessario fornire supporto all’utente a distanza per eventuali difficoltà che egli dovesse incontrare nell’uso del dispositivo stesso». E anche in questo caso deve essere l’utente a richiederlo. Una funzione pensata per l’assistenza, non per il controllo occulto. Tecnici autorizzati del ministero, dunque, possono sbloccare l’abilitazione per fare i loro interventi. E in astratto potrebbe verificarsi un «utilizzo improprio di permessi amministrativi» da parte di un dipendente infedele. Un bug, quindi, c’è. Ma non è nel software. Qualcuno si è accorto di intrusioni e ha avuto conferma tramite i file di log? Anche in questo caso, però, stando alle verifiche effettuate dall’agenzia, rimarrebbero tracce nel sistema, verificabili dallo stesso ministero e anche dall’agenzia. Non è quindi possibile un accesso fantasma che non lascia segni. Se qualcuno entrasse abusivamente, lo farebbe lasciando impronte digitali informatiche. All’agenzia infatti una segnalazione è arrivata, non da Torino (il cui caso è passato sotto la lente dei magistrati della Procura di Roma che aprirono un fascicolo poi archiviato perché non erano emersi profili penalmente rilevante e neppure pericoli di vulnerabilità del sistema), ma «da un ufficio giudiziario che ha sede nell’ambito di competenza del Cisia (il coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati) di Milano. In quel caso, è stato accertato, «la disabilitazione della funzione è stata verificata». Più che di un pericolo concreto, insomma, sembra uno spauracchio. Alimentato dall’Anm.
Ecco #DimmiLaVerità del 28 gennaio 2026. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti si schiera dalla parte del poliziotto e commenta l'emergenza sicurezza a Milano.
content.jwplatform.com
Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale.
(Totaleu)
Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles.
iStock
Secondo un report di Oliver Wyman e World Economic Forum, l’economia dello sport potrebbe quasi quadruplicare nei prossimi decenni. Ma inattività fisica e fattori operativi rischiano di pesare sulla tenuta della crescita già nel medio periodo.
L’economia dello sport continua a correre. Secondo le stime, nei prossimi venticinque anni il settore è destinato a quasi quadruplicare il proprio valore, passando dagli attuali 2,3 trilioni di dollari di ricavi annui a 8,8 trilioni nel 2050. Una traiettoria imponente, che conferma il peso crescente dello sport non solo come fenomeno culturale, ma come comparto industriale globale.
È quanto emerge dal report Sports for People and Planet, realizzato dalla società di consulenza Oliver Wyman insieme al World Economic Forum e presentato la scorsa settimana a Davos. Lo studio prevede già nel breve periodo una crescita significativa: entro il 2030 i ricavi complessivi dovrebbero salire a 3,7 trilioni di dollari, con un aumento del 10% nei prossimi cinque anni. Accanto a queste prospettive, il report segnala però una serie di criticità che, secondo gli analisti, potrebbero incidere sulla tenuta economica del settore. La prima riguarda la partecipazione. La diffusione di stili di vita sempre più sedentari, in particolare tra le fasce più giovani, rischia di ridurre nel tempo la base di praticanti e appassionati su cui si fondano molti dei ricavi dell’industria sportiva. Una dinamica che potrebbe riflettersi negativamente su ambiti come eventi, turismo sportivo, fitness, abbigliamento e attrezzature.
A questi elementi si affiancano fattori ambientali che, sempre secondo lo studio, rappresentano un ulteriore rischio operativo. Eventi meteorologici estremi, condizioni climatiche avverse e problemi legati all’inquinamento possono complicare l’organizzazione delle competizioni, incidere sull’affluenza del pubblico e aumentare i costi legati a infrastrutture, logistica e catene di approvvigionamento. Lo stesso comparto sportivo, osserva il report, comporta un utilizzo intensivo di risorse attraverso grandi eventi, viaggi e infrastrutture, elementi che gli analisti indicano come variabili da gestire sul piano industriale. Sommando questi fattori, Oliver Wyman stima che fino a 517 miliardi di dollari di ricavi potrebbero essere a rischio entro il 2030. Nel lungo periodo, in assenza di un’azione coordinata, le perdite potenziali potrebbero arrivare fino a 1,6 trilioni di dollari entro il 2050. Lo studio individua comunque i principali motori destinati a sostenere la crescita dell’economia sportiva nei prossimi decenni. Tra questi figurano l’espansione del turismo sportivo, il crescente interesse degli investitori che porta lo sport a essere considerato una vera e propria asset class, la diffusione dello sport femminile e un riequilibrio geografico della crescita verso le economie emergenti.
Per ridurre i rischi e sostenere lo sviluppo del settore, il report propone tre direttrici di intervento. La prima riguarda una gestione più efficiente e responsabile delle risorse. La seconda punta a rafforzare il ruolo dello sport come leva di sviluppo urbano, con effetti sull’attrattività delle città e sulla qualità della vita. La terza richiama la necessità di indirizzare flussi di capitale dedicati, in grado di sostenere investimenti coerenti con queste traiettorie. «Oltre ad analizzare i principali fattori di crescita che stanno plasmando la sua economia, questo report identifica tre percorsi distinti che riflettono l’impatto unico dello sport», ha spiegato Tony Simpson, partner e responsabile della practice Sport di Oliver Wyman, sottolineando come l’analisi possa supportare le organizzazioni sia nelle scelte di investimento sia nella gestione dei rischi. Secondo il World Economic Forum, il peso dello sport va oltre i numeri. «Lo sport fonde potere economico e influenza culturale in modi che pochi altri settori possono eguagliare», ha osservato Sebastian Buckup, managing director del Forum, indicando nel comparto una leva potenziale non solo di crescita economica, ma anche di sviluppo sociale.
Il quadro che emerge è quello di un’industria in forte espansione, ma non immune da fragilità. La corsa verso gli 8,8 trilioni di dollari è avviata, ma la sua sostenibilità dipenderà dalla capacità del settore di affrontare, con strumenti concreti, i fattori che oggi ne mettono alla prova la crescita.
Continua a leggereRiduci