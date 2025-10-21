Patrizia Floder Reitter
2025-10-21

Anche di fronte a morti e sentenze Burioni nega gli effetti avversi

Roberto Burioni (Ansa)
Ospite da Fabio Fazio, la virostar insiste: «L’anti Covid è sicurissimo. È una bugia che abbia causato dei danni» Peccato che ci siano verdetti dei giudici e studi a provare l’esistenza di reazioni collaterali alle inoculazioni.
Torna la Luftwaffe. Berlino liscia Donald e compra aerei Usa

Uno dei Panavia Tornado della Luftwaffe. Saranno sostituiti dagli F-35 (Getty images)
Alleanza anti Musk sui satelliti tra Leonardo, Thales e Airbus. Il commissario Andrius Kubilius delira: «Faremo come Roosevelt».
Il Made in Italy conquista Barcellona: storie, visioni e innovazione

Il Made in Italy conquista Barcellona: storie, visioni e innovazione
(Ansa)

Nuova tappa della Made in Italy Community all'Istituto Europeo del Design. Le interviste a Roberto Santori (founder Made in Italy community), Patrizia La Daga (ambassador Made in Italy community Spagna), Alessandro Di Salvo (country manager Italtel Spagna).

Dal Politecnico alla cricca delle torri

Ansa
L’ateneo milanese forma e dà lavoro a tanti protagonisti delle inchieste sull’urbanistica. Ma chi insegna e progetta spesso approva pure i cantieri: un intreccio rimarcato dai pm.
Il metodo «Squadretta» con i politici. «Soffiate e blitz per dettare legge»

Mario Venditti (Ansa)
Dalle carte di Clean 2 emerge che i carabinieri «infedeli» vicini all’ex procuratore Mario Venditti avrebbero indirizzato secondo il proprio tornaconto alcune operazioni legate a cantieri pubblici. Una riguarda il Policlinico San Matteo.
