Agostino Carrino
2025-08-22

Intesa forse impossibile: è guerra tra civiltà

Henry Kissinger (Getty)
Nell’Est si scontrano due logiche inconciliabili: quella dei diritti funzionali al profitto e quella della geopolitica.
analisi

Il lodo Meloni per la difesa di Kiev: in caso di attacco, 24 ore per reagire

Giorgia Meloni (Getty)
Il presidente-attore: «In 7-10 giorni, garanzie stile articolo 5 Nato. Poi vedrò Vladimir Putin». Secondo Bloomberg, Palazzo Chigi preme per un meccanismo di risposta rapida. Intanto gli alleati frenano sulle truppe al fronte.
vertice di pace

Scintille sul vertice di pace. «Trump si defila, vuole ci pensino russi e ucraini»

Donald Trump (Getty)
Sergej Lavrov al leader nemico: «Da vedere se è legittimo che firmi l’accordo». La replica: «Mosca prova a sottrarsi». La resistenza snobba l’Europa: «Più importanti gli Usa».
russia e ucraina

Arrestato a Rimini uno degli ucraini che han fatto saltare il Nord Stream

Inseguito da un mandato di cattura internazionale, era in vacanza. Faceva parte del commando che eseguì l’attentato. Assurdamente attribuito a Mosca dalla stampa.

nordstream

Palermo-Bologna, viaggio negli appalti e nei soldi di fondazione Gimbe

Nino Cartabellotta (Imagoeconomica)
La creatura di Nino Cartabellotta incassa commesse dalle Regioni, che poi vengono giudicate dall’associazione per i loro servizi.
gimbe
