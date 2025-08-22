Intesa forse impossibile: è guerra tra civiltà

2025-08-22
Il lodo Meloni per la difesa di Kiev: in caso di attacco, 24 ore per reagire
Giorgia Meloni (Getty)
Il presidente-attore: «In 7-10 giorni, garanzie stile articolo 5 Nato. Poi vedrò Vladimir Putin». Secondo Bloomberg, Palazzo Chigi preme per un meccanismo di risposta rapida. Intanto gli alleati frenano sulle truppe al fronte.
Scintille sul vertice di pace. «Trump si defila, vuole ci pensino russi e ucraini»
Donald Trump (Getty)
Sergej Lavrov al leader nemico: «Da vedere se è legittimo che firmi l’accordo». La replica: «Mosca prova a sottrarsi». La resistenza snobba l’Europa: «Più importanti gli Usa».
Inseguito da un mandato di cattura internazionale, era in vacanza. Faceva parte del commando che eseguì l’attentato. Assurdamente attribuito a Mosca dalla stampa.