Stefano Piazza
2025-08-15

Aiuti a Gaza, infiltrazioni di jihadisti. D’Alema: «Ci faranno saltare in aria»

Massimo D'Alema (Ansa)
Scoperti camion «umanitari» con autisti collegati a gruppi terroristici. Il Mossad ricevuto da Al Thani. Parole choc dell’ex lìder Maximo: «L’Occidente accumula odio per colpa di Israele e rischia le bombe».
«Gli uomini del sindaco taglieggiavano gli ambulanti per i posti alle feste»

Matteo Ricci (Ansa)
I commercianti denunciano: «Ci chiedevano 400 euro più Iva in nero per l’utilizzo degli spazi al Palio dei bracieri e di pagare fatture a ditte indicate da rappresentanti del Comune. Cresta pure sui fusti della birra».
«Usa e Italia traino per l’economia africana»

Donald Trump (Ansa)
L’inviato americano nel Continente nero promuove il «Piano Mattei» di Roma che mira a costruire partenariati paritari. «Impegnati a sprigionarne l’immenso potenziale puntando su commercio e investimenti. Ma il terrorismo resta una minaccia».
Medio Oriente, Artico e nucleare: il vertice riapre il «grande gioco»

(iStock)
Le delegazioni sono composte dai ministri e dai consiglieri più importanti di Stati Uniti e Russia. Inediti accordi economici, politici e strategici potranno ridisegnare un ordine mondiale mai visto prima.
L’ora della verità sull’Ucraina. Prove di intesa Trump-Putin e conferenza stampa insieme

In Alaska il primo incontro tra i due leader, dopo un intenso lavoro di diplomazia. Sul tavolo la fine della guerra e le terre rare. E, forse, un summit con Volodymyr Zelensky.
