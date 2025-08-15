Aiuti a Gaza, infiltrazioni di jihadisti. D’Alema: «Ci faranno saltare in aria»

2025-08-15
2025-08-15
«Gli uomini del sindaco taglieggiavano gli ambulanti per i posti alle feste»
Donald Trump (Ansa)
L’inviato americano nel Continente nero promuove il «Piano Mattei» di Roma che mira a costruire partenariati paritari. «Impegnati a sprigionarne l’immenso potenziale puntando su commercio e investimenti. Ma il terrorismo resta una minaccia».
(iStock)
Le delegazioni sono composte dai ministri e dai consiglieri più importanti di Stati Uniti e Russia. Inediti accordi economici, politici e strategici potranno ridisegnare un ordine mondiale mai visto prima.
2025-08-15
L’ora della verità sull’Ucraina. Prove di intesa Trump-Putin e conferenza stampa insieme
In Alaska il primo incontro tra i due leader, dopo un intenso lavoro di diplomazia. Sul tavolo la fine della guerra e le terre rare. E, forse, un summit con Volodymyr Zelensky.