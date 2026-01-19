True Alessandro Da Rold L’Air Force Renzi svenduto a 1 euro. Costò 168 milioni, sarà smerciato a pezzi

Fu richiesto dall’ex premier per le missioni all’estero e pagato oltre i valori di mercato, ma non ci salì mai. Poi Etihad, i proprietari, l’hanno regalato ai commissari di Alitalia. Si stima un danno erariale da 40 milioni.Ballano almeno 40 milioni di euro. E nessuno li restituirà mai agli italiani. È la differenza tra i circa 54 milioni di euro pagati dallo Stato tra anticipo e canoni prima dello stop del 2018 per l’Airbus A340-500, noto come «Air Force Renzi», e quanto sarebbe costato acquistarlo o noleggiarlo a valori di mercato, stimati tra 15 e 30 milioni di euro da una consulenza tecnica depositata alla Procura di Civitavecchia, senza che allo Stato sia rimasto alcun bene. A certificare simbolicamente questa sproporzione è l’epilogo dell’operazione: come anticipato dal Corriere, nel 2023 l’aereo è stato ceduto per un euro, dopo un impegno complessivo da 168 milioni in otto anni e poche decine di missioni istituzionali. Un euro che non chiude la vicenda, ma lascia aperta una domanda: perché, nonostante una relazione tecnica depositata da anni a firma del commercialista Stefano Martinazzo, nessuno ha mai chiarito se quei 40 milioni siano stati considerati un danno erariale. La Procura di Civitavecchia avrebbe archiviato il procedimento penale sull’Airbus perché non ha ravvisato gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Ma quell’archiviazione non è mai stata comunicata ufficialmente, e soprattutto non ha chiuso il fronte contabile. Anzi. Proprio il procuratore di Civitavecchia, Mirko Piloni, aveva trasmesso alla Corte dei Conti la consulenza di Martinazzo, 117 pagine più quasi 1.900 di allegati, che ricostruisce nel dettaglio l’operazione, come aveva anticipato La Verità negli anni scorsi. La Corte dei Conti quei numeri li conosce. Conosce la sequenza dei fatti, le email, le stime di mercato ignorate, le anomalie contrattuali. L’operazione nasce tra il 2015 e il 2016, quando il governo Renzi decide di dotarsi di un aereo di Stato per le tratte intercontinentali. Alitalia Sai è già tecnicamente fallita, ma dal gennaio 2015 è partecipata al 49% da Etihad, che investe 387,5 milioni nel capitale e 172,5 milioni in asset. Per aggirare il divieto di contratti diretti con società extra-Ue, prende forma una triangolazione: Etihad noleggia l’A340-500 ad Alitalia, che lo sub-noleggia allo Stato, in una trattativa che, come emerge dalla relazione di Martinazzo, appare di fatto diretta tra Italia ed Emirati.Il cuore dello spreco sta nei numeri: l’aereo è valorizzato 58 milioni di dollari, contro stime di mercato tra 22 e 35 milioni; a ridosso della firma compare un anticipo di 25 milioni, assente nelle bozze iniziali, che consente a Etihad di rientrare in possesso del velivolo e riaffittarlo allo Stato. Il paradosso è che nel 2018 l’aereo vale poco più di 3 milioni di euro e nel 2023 viene ceduto per un euro simbolico, dopo che lo Stato ne ha anticipato i fondi per permetterne il noleggio. In sostanza, come osserva Martinazzo, lo Stato anticipa i fondi per permettere al locatore di entrare nel pieno possesso dell’aereo che successivamente noleggerà, pagando canoni calcolati su un valore iniziale gonfiato.Il confronto tra i canoni rende la distorsione ancora più evidente. Etihad propone ad Alitalia un leasing a condizioni di mercato, ma nel sub-leasing allo Stato il costo mensile raddoppia. Nel frattempo, dalle email agli atti emerge una pressione costante della presidenza del Consiglio per chiudere l’operazione «con assoluta celerità», in vista di missioni internazionali imminenti. Una fretta che, secondo il consulente, contribuisce a spiegare perché valutazioni più realistiche - pure circolanti tra tecnici e manager - non vengano recepite. Prima della rescissione del 2018, lo Stato versa circa 54 milioni di euro ad Alitalia, una quota significativa dei quali finisce a Etihad. Se l’aereo fosse stato acquistato o noleggiato a valori di mercato, o se il contratto non fosse stato appesantito dall’anticipo e da una valorizzazione fuori scala, la spesa sarebbe stata nettamente inferiore. Da qui la stima prudenziale di almeno 40 milioni di euro di danno, che non tiene conto del costo-opportunità e del fatto che l’aereo, una volta fermato, non genera alcuna utilità residua.L’utilizzo effettivo dell’A340 completa il quadro. In tutto i voli di Stato sono 29 (su 88 voli complessivi, inclusi quelli tecnici e di posizionamento): tre missioni con il presidente della Repubblica, dieci con il presidente del Consiglio Gentiloni, undici con ministri degli Esteri, tre con il ministro della Difesa e due con un sottosegretario allo Sviluppo economico. Matteo Renzi non lo utilizza mai. Per un impegno economico di quella portata, l’impiego è marginale. E mentre l’aereo vola poco, il contratto prevede spese accessorie che raccontano un’impostazione più simbolica che funzionale: 2,9 milioni di dollari l’anno per film internazionali, oltre mezzo milione per produzioni italiane, 360.000 dollari per videogiochi ed e-learning e 1,1 milioni per la connessione di rete. Ci sarebbero anche 5 milioni di euro spesi per schermare l’aereo da possibili intrusioni di intelligence straniere, ma sono coperti da segreto e su cui la relazione non ha potuto approfondire. Il finale aggiunge un ulteriore elemento di opacità: l’accordo transattivo tra Etihad e i commissari di Alitalia è del 2023, ma diventa di dominio pubblico solo ora. Nel frattempo, Matteo Renzi resta un protagonista del dibattito politico, rilancia progetti e rifondazioni come la «Margherita 4.0». L’Air Force Renzi, invece, si chiude così: da simbolo di grandeur a rottame venduto per un euro, con un conto rimasto interamente a carico dei contribuenti italiani.