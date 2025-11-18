2025-11-18
Difendono i pakistani dai cinesi, feriti due agenti
Gli operai di Prato protestavano per le condizioni di lavoro nel distretto del fast fashion.La donna cinese, che sta lì davanti ai capannoni con i capi, a un certo punto urla preoccupata: «Quella no, quella è polizia!». Troppo tardi. L’agente della Digos in borghese è stata scaraventata a terra da una squadretta di padroncini cinesi del Consorzio Euroingro di Prato, impegnata in una spedizione punitiva ai danni di un gruppo operai pakistani che stanno manifestando pacificamente contro le condizioni di lavoro da semi-schiavitù. Due i poliziotti feriti. In serata, la Procura di Prato ferma tre cittadini cinesi, accusati di resistenza a pubblico cinese e lesioni, ma le indagini sono ancora in corso e la polizia sta identificando uno a uno tutti i partecipanti al blitz. L’agitazione degli operai era nota da tempo. Ieri mattina era in programma una piccola manifestazione davanti ai capannoni del Consorzio, che ospita 80 aziende, dopo che nei giorni scorsi erano saltate le trattative con i sindacati di base. Operai e sindacalisti avevano montato un piccolo gazebo bianco e alle 11 e mezza era in programma una conferenza stampa. La questura, che già in passato aveva dovuto proteggere i lavoratori, in gran parte pakistani, aveva mandato alcuni agenti in borghese a vigilare. A un certo punto, come si vede anche da alcuni filmati girati con il telefonino dai partecipanti, dalla porta principale escono una trentina di cinesi, tra i quali vengono riconosciuti alcuni padroni delle aziende di abbigliamento presenti all’interno del Consorzio. La squadretta cinese si avventa sul gazebo e lo demolisce. Alcuni operai finiscono a terra e tra loro anche la poliziotta che solo una donna cinese ha riconosciuto. Un bel guaio, per i padroncini venuti dal Paese del Dragone. La polizia riesce a ristabilire la calma e blocca immediatamente tre cinesi di 27, 30 e 60 anni, regolarmente in Italia. Le indagini sugli altri partecipanti sono in corso. Il Sudd Cobas, il sindacato che ha appoggiato la vertenza degli extracomunitari con i padroncini cinesi, spiega che qui ci sono molti lavoratori in nero, che lavorano 12 ore al giorno per sette giorni alla settimana. La richiesta dei pakistani era standard: otto ore di lavoro per cinque giorni a settimana e contratti regolari. Ma è chiaro che dietro a questa perfetta macchina di produzione di vestiti a pochi euro c’è uno sfruttamento studiato nei particolari. E qui a Prato, i cinesi si sentono forti. Il Consorzio Euroingro è una srl guidata formalmente da un certo signor Zhang Sang Yu, che, come riferiscono i Cobas, si fa chiamare «Valerio» e sarebbe «il titolare di fatto della Texprint». Un rapido giro sul sito internet del Consorzio conferma che nei 25.000 metri quadri della Euroingro sono raccolte «oltre 80 aziende che offrono un’ampia scelta di prodotti made in Italy e importati dalla Cina: abbigliamento, calzature, prontomoda, pelletteria, accessori, bigiotteria, biancheria e intimo, per donna, uomo e bambino». Quasi comica l’autopromozione finale: «La nostra mission è instaurare rapporti professionali e costruttivi con la clientela». Botte ai lavoratori a parte, tutto bene. Questi personaggi si muovono per Prato come se fossero nel distretto dello Jiangsu e scusate se ogni tanto vi mandano la polizia a controllare che non picchiate gli schiavi pakistani.
Gattuso e la Nazionale lasciano San SIro al termine del match perso per 4-1 contro la Norvegia (Ansa)
(Arma dei Carabinieri)
L’organizzazione era strutturata per assicurare un costante approvvigionamento e una capillare distribuzione della droga nelle principali piazze di spaccio del capoluogo e della provincia, oltre che in Veneto e Lombardia. Il canale di rifornimento, rimasto invariato per l’intero periodo dell’indagine, si trovava in Olanda, mentre la gestione dei contatti e degli accordi per l’invio della droga in Italia era affidata al capo dell'organizzazione, individuato nel corso dell’attività investigativa. L’importazione della droga dai Paesi Bassi verso l’Italia avveniva attraverso corrieri ovulatori (o “body packer”) i quali, previa ingestione degli ovuli contenenti lo stupefacente, raggiungevano il territorio nazionale passando dalla Francia e attraversando la frontiera di Ventimiglia a bordo di treni passeggeri.
Lo schema operativo si ripeteva con regolarità, secondo una cadenza settimanale: ogni corriere trasportava circa 1 chilogrammo di droga (cocaina o eroina), suddiviso in ovuli termosaldati del peso di circa 11 grammi ciascuno. Su ogni ovulo era impressa, con pennarello, una sigla identificativa dell’acquirente finale, elemento che ha permesso di tracciare la rete di distribuzione locale. Tutti i soggetti interessati dal provvedimento cautelare risultano coinvolti, a vario titolo, nella redistribuzione dello stupefacente destinato alle piazze di spaccio cittadine.
Dopo due anni di indagini, i Carabinieri sono stati in grado di ricostruire tutta la filiera del traffico di stupefacenti: dal fornitore olandese al promotore che in Italia coordinava la distribuzione alla rete di corrieri che trasportavano la droga in ovuli fino ai distributori locali incaricati dello spaccio al dettaglio.
Nel corso delle indagini è stato inoltre possibile decodificare il linguaggio in codice utilizzato dagli indagati nelle loro comunicazioni: il termine «Top» era riferito alla cocaina, «Spa» all’eroina, «Pantaloncino»alle dosi da 5grammi, mentre «Fogli di caramelle» si riferiva al contante. Il sequestro di quaderni contabili ha documentato incassi giornalieri e movimentazioni di denaro riconducibili a un importante giro d’affari, con pagamenti effettuati tramite bonifici internazionali verso conti correnti nigeriani per importi di decine di migliaia di euro.
Il Gip del Tribunale di Venezia ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti i venti indagati, evidenziando la «pericolosa professionalità» del gruppo e il concreto rischio di fuga, considerati anche i numerosi precedenti specifici a carico di alcuni appartenenti all’organizzazione.
L’esecuzione dei provvedimenti restrittivi e delle perquisizioni è stata condotta con il concorso di Carabinieri di rinforzo provenienti da tutti i Comandi Provinciali del Veneto, con il supporto dei Reparti Mobili e Speciali dell’Arma, delle Unità Cinofile Antidroga e del Nucleo Elicotteri Carabinieri, che hanno garantito la copertura aerea durante le operazioni.
L’Operazione «Marshall» rappresenta un importante risultato dell’attività di contrasto al narcotraffico internazionale e alle organizzazioni criminali transnazionali, confermando l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della collettività.
(Totaleu)
Lo ha detto Riccardo Preve, presidente della Federazione dei Risifici Europei (Ferm), a margine dell'evento sul riso organizzato all'Eurocamera di Bruxelles dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza.