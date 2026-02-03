Redazione digitale L'Aeronautica Militare tra i ghiacci della Norvegia True L'aurora boreale sopra un C-130J dell'Aeronautica Militare a Bardufoss in Norvegia (Aeronautica Militare)

Ghiaccio, neve e temperature fino a -25°C. È in questo scenario estremo che l’Aeronautica Militare ha condotto nei giorni scorsi l’esercitazione «Cold Weather Ops 2026».L'articolo contiene una gallery fotografica.L'operazione addestrativa è finalizzata al mantenimento della capacità di operare in ambienti caratterizzati da condizioni climatiche particolarmente rigide, importantissime anche per attività quali le spedizioni scientifiche in Antartide.Gli equipaggi dei C-130J hanno operato dalla base aerea di Bardufoss, addestrandosi su piste rese difficili da ghiaccio e neve e simulando missioni di trasporto e aviolancio tra i fiordi norvegesi.La prima fase dell’attività ha riguardato la familiarizzazione del personale con le complesse procedure di conservazione, manutenzione, avviamento e rullaggio del velivolo in condizioni di freddo estremo. L’attività al suolo è stata seguita da voli nel circuito di traffico locale, finalizzati al riconoscimento dei punti di riporto a vista e all’inserimento in sicurezza nelle operazioni di una base non conosciuta.