Gianluca Baldini
2025-09-07

A Milano e Bologna si paga più Irpef. In Sardegna i cittadini meno vessati

Sotto il Duomo la media pro capite è di 8.846 euro, contro i 5.663 a livello nazionale.
irpef milano bologna

Pier Giorgio Frassati, «tipo losco» che ha insegnato a vivere davvero

Pier Giorgio Frassati
Nato a Torino, morì a soli 24 anni. Il Vaticano ha sempre portato avanti la devozione nei suoi confronti Ai funerali una folla immensa, che vedeva già in lui un santo da imitare. Oggi Leone XIV lo canonizzerà.
pier giorgio frassati

Stellantis fa auto quasi solo in Africa e «svende» in Serbia gli operai italiani

Getty images
La Grande Panda «tira», ma verrà prodotta in Algeria Pressing sui lavoratori per trasferirli. Nel silenzio della Cgil.
stellantis africa serbia

Il piacione è ritornato sulla cresta dell’onda

Nichi Vendola (Imagoeconomica)
L’ex governatore della Puglia, pronto a cavalcare ogni occasione per cercare di essere l’ago della bilancia, ora fa squadra con quel Fratoianni che lo attaccava per l’Ilva. La sua storia è costellata di uscite infelici, liquidate come «tonalità sbagliate».
nicola vendola

Ideona di Gualtieri: piazzare migranti nelle case dei romani (e pure gratis)

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma (Imagoeconomica)
Il Campidoglio pubblica un bando da 400.000 euro per trovare un ente che individui cittadini disposti a ospitare «pro bono» immigrati regolari per tre anni. Ma perché pagare un’associazione ad hoc anziché le famiglie?
gualtieri case migranti
