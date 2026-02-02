True Giacomo Amadori Oltre 50 toghe si smarcano: «Noi votiamo Sì» Clementina Forleo, consigliere Corte appello Roma (Ansa)

Gruppo di toghe in campo per sostenere il referendum: «Degenerazione correntizia».All’interno della magistratura sta nascendo dal basso una fiera opposizione a quel fronte del No che punta a far deragliare la riforma della giustizia promossa dal Governo. La campagna referendaria è entrata nel vivo e c’è chi ha deciso di ribellarsi a messaggi come quello di Rocco Maruotti che, da segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, è arrivato ad associare gli insensati omicidi commessi dagli agenti dell’Ice a Minneapolis alla nostrana proposta di separazione delle carriere tra toghe requirenti e giudicanti. Ma c’è pure chi, in modo altrettanto infelice, ha denunciato che contro i magistrati si starebbero usando metodi da polizia del G8 di Genova, mentre, a Torino, gli agenti venivano picchiati a sangue. E così, per provare a contrastare tali bugie, sono ufficialmente scesi in campo 51 «Magistrati per il Sì» con un documento breve, ma tosto che appoggia la riforma e, soprattutto il sorteggio: «Liberi da condizionamenti, ci dissociamo pubblicamente dal merito e dai toni delle posizioni maggioritarie dell’Anm. Dichiariamo la nostra adesione alla riforma. La piena indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati, compromessa dalla degenerazione correntizia, è garantita solo dal sorteggio secco dei consiglieri dei Csm», si legge nel testo. L’iniziativa è stata promossa da Carmen Giuffrida, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania, e tra i firmatari 40 toghe in servizio e 11 in quiescenza. Ci sono giudici della Cassazione (il presidente di sezione Giacomo Rocchi, e i consiglieri Giuseppe Cricenti e Luciano Varotti), consiglieri togati del Csm (Andrea Mirenda), procuratori di città come Parma e Varese (Alfonso D’Avino e Antonio Gustapane), membri del comitato direttivo centrale della stessa Anm (Natalia Ceccarelli), pm di numerose Procure italiane (Giuseppe Bianco, da tempo attivo sul fronte del Sì, Francesco Bretone, sostituto pg a Bari, Anna Gallucci, Annalisa Imparato, Marco Mansi, Giorgio Milillo, Federico Moleti, Massimo Russo, pm presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, e Gennaro Varone). Non mancano i giudici di primo e secondo grado, compreso qualche presidente di sezione: Giuseppe Cioffi, Daniele Colucci, Edoardo D’Ambrosio, Giovanni Genovese, Arminio Salvatore Rabuano, Nicola Saracino, Gianluca Sarandrea, Benedetto Sieff, Maura Stassano, Marco Tamburrino, Anna Maria Torchia e Massimo Vaccari. Tra questi segnaliamo anche Clementina Forleo, consigliere di Corte d’Appello a Roma ed ex coraggiosa gip dell'inchiesta sulle scalate bancarie Unipol-Bnl, e Andrea Paladino, in prima linea durante «Mani pulite» e oggi trasferito a Vercelli. Non mancano gli ex magistrati ordinari passati alla giustizia tributaria come Paolo Itri. Tra i firmatari pure gli ex pm Antimafia e antiterrorismo Antonio Rinaudo e Catello Maresca, autore di diversi libri sulla camorra, oggi distaccato presso la Commissione bicamerale questioni regionali. Al comitato sono convinti che arriveranno molte altre adesioni e che la maggioranza silenziosa che non si riconosce nella campagna per il No troverà in questo gruppo un valido megafono per far sentire la propria voce.