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 Redazione digitale
2026-03-19

Lucca, i controlli della GdF sulla regolarità dei prezzi ai distributori

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Lucca, i controlli della GdF sulla regolarità dei prezzi ai distributori play icon

Controlli delle Fiamme gialle di Lucca su tutta la Provincia per verificare la corretta applicazione dei prezzi dei carburanti e le obbligatorie comunicazioni al Mimit.

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Maurizio Belpietro: «E' ora di trattare con la Russia»

Maurizio Belpietro: «E' ora di trattare con la Russia» play icon

Le circostanze impongono di rivedere l'atteggiamento nei riguardi di Mosca. Non possiamo continuare a danneggiarci per seguire le follie europee.

tutta la verità
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La giustizia non è supplenza morale

La giustizia non è supplenza morale
Carlo Nordio (Ansa)
Una parte del Paese chiede ai tribunali di dividere i cittadini «degni» dagli «indegni». Esprimersi contro non è quindi dissenso, ma traccia una linea di demarcazione etica.

In Italia la giurisdizione non è soltanto espressione di un potere dello Stato. È diventata, nel tempo, un’identità morale. Un luogo simbolico nel quale una parte del Paese cerca riscatto, ordine, redenzione. Non si tratta di un fenomeno recente, né di una polemica contingente: è una struttura culturale profonda, che riemerge ciclicamente ogni volta che la politica appare fragile e le mediazioni perdono legittimità.

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referendum giustizia
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Barbera: «La sinistra che voterà No solo per dar contro a Meloni tradisce la Costituzione»

Barbera: «La sinistra che voterà No solo per dar contro a Meloni tradisce la Costituzione»
Augusto Barbera (Ansa)
L’ex presidente della Consulta Augusto Barbera: «Non sono di destra, ma il governo sta facendo la cosa giusta. Tanti come me la sosterranno. L’Anm si è rivelata essere formazione politica».
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intervista augusto barbera

Tivù Verità | Famiglia nel bosco: l'avv. Danila Solinas attacca i servizi sociali

Tivù Verità | Famiglia nel bosco: l'avv. Danila Solinas attacca i servizi sociali play icon

Danila Solinas, legale della famiglia Trevallion, racconta il tentativo delle istituzioni di isolare mamma Catherine. E mette in luce le carenze dell'assistente sociale.

francesco borgonovo tivù verità
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