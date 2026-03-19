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Redazione digitale
2026-03-19

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La spinta di Salvini sui petrolieri

La spinta di Salvini sui petrolieri
Matteo Salvini (Ansa)
Il vicepremier ha ricevuto i rappresentanti delle principali compagnie nazionali prima del consiglio dei ministri della serata. «Il ruolo di Giorgetti è stato decisivo».

«Obiettivo tornare sotto i 2 euro al litro e possibilmente sotto l’euro e 90». Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha iniziato una giornata che lo ha visto ricevere a Milano in prefettura i rappresentanti delle più importanti compagnie petrolifere che lavorano in Italia per chiedergli di intervenire sul rialzo dei prezzi alle pompe di benzina. Solo parte di un lavoro che lo ha portato poi, insieme all’esecutivo, a licenziare in consiglio dei ministri un decreto carburanti che prevede «un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina». Lo ha annunciato lui stesso a Dieci minuti su Rete4 spiegando che si tratta di «un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo. Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli».

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Agli Oscar irrompe l’elogio delle mamme. Ma ai giornali importa solo di Trump

Agli Oscar irrompe l’elogio delle mamme. Ma ai giornali importa solo di Trump
Jessie Buckley (Ansa)
Jessie Buckley, premiata per «Hamnet», dedica la statuetta alla maternità, ma il suo discorso passa sotto silenzio.

Sì, è proprio l’anno dei bambini. Bimbi stuprati alle feste dei potenti e dei satanisti. Bimbi del bosco tolti ai genitori dallo Stato. Bimbi fuori dal bosco, ma portati su un’isola e spogliati, abusati, fotografati e messi in commercio. Bimbi ritoccati in nome dell’eugenetica. Bimbi trucidati in guerra. Giù le mani dai bambini, palestinesi e non solo, cantiamo in coro. Poi arriva la premiazione degli Oscar, lo spettacolo dell’anno, Jessie Buckley vince il premio come miglior attrice per Hamnet, in cui interpreta una madre generosa, potente e intuitiva, e si lancia in un emozionante elogio della maternità. Risultato? La stampa italiana ignora il suo discorso e piagnucola perché non è stato vituperato a sufficienza Donald Trump. Ma certo, dei bambini ci ricordiamo solo quando l’Inps lancia il famoso allarme pensioni. Farli, è un’altra cosa. E farli non per caso, quasi un’eversione.

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«Sognando Rosso», tra memoria e celebrazione di Montezemolo

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«Sognando Rosso», tra memoria e celebrazione di Montezemolo
«Sognando Rosso» (Sky)

Il documentario di Chris Harris su Luca Cordero di Montezemolo, in onda su Sky Documentaries, ripercorre i fasti Ferrari tra materiali inediti e racconto personale.

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Commerzbank smentisce Merz su Unicredit

Commerzbank smentisce Merz su Unicredit
Bettina Orlopp (Ansa)
Dopo la chiusura del cancelliere, Bettina Orlopp, l’ad della banca tedesca che ha ricevuto un’offerta di acquisizione, apre all’istituto italiano: «Saremmo assolutamente pronti a sederci e discutere». Orcel aveva avvisato il governo Meloni della mossa.

C’è un momento in cui la realtà si prende la briga di correggere i comunicati stampa. Alla sistemazione ha provveduto Bettina Orlopp, amministratrice delegata di Commerzbank smorzando la narrativa costruita dal cancelliere Friedrich Merz sull’Ops lanciata da Unicredit.

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