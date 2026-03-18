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 Giorgio Gandola
2026-03-18

Zuppi «liquida» persino papa Leone. «I fedeli non lo prendono sul serio»

Zuppi «liquida» persino papa Leone. «I fedeli non lo prendono sul serio»
Matteo Zuppi (Ansa)
Parlando di guerra e diplomazia, il presidente della Cei lancia un siluro al pontefice mascherato da appello. «Prevost è inascoltato. Ed è preoccupante che specialmente i cristiani non lo sostengano pubblicamente».

Una voce nel deserto. Così appare Leone XIV nella descrizione che ne fa il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Matteo Zuppi. Uno che parla al vento, non proprio un complimento.

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Dimmi La Verità | Andrea Barabotti (Lega): «Troppi figli sottratti ai genitori»

Dimmi La Verità | Andrea Barabotti (Lega): «Troppi figli sottratti ai genitori»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 marzo 2026. Il deputato della Lega Andrea Barabotti commenta i casi in cui i figli vengono staccati dai genitori a partire dalla famiglia nel bosco.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Tivù Verità | Cosa dicono gli Esptein files della guerra all'iran

Tivù Verità | Cosa dicono gli Esptein files della guerra all'iran play icon

Con Enrica Perucchietti continuiamo l'esame dei documenti che svelano i legami fra una parte dell'establishment israeliano e le élite Usa, gettando una luce sinistra sul conflitto in corso. Davvero nel giro del faccendiere si facevano riti esoterici?

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Frode globale, la nuova industria invisibile del crimine

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Dalle truffe digitali alle reti criminali globali, il report Interpol rivela l’evoluzione della frode finanziaria in un’industria strutturata, potenziata dall’intelligenza artificiale e sempre più centrale nell’economia illegale mondiale.
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Toni apocalittici e nemici al rogo. L’unica carta del No è la rabbia

Toni apocalittici e nemici al rogo. L’unica carta del No è la rabbia
Ansa
Tornano gli insulti e i manichini decapitati, al grido: «In pericolo le donne e i gay».

Questa particolare campagna elettorale ci consente di analizzare alcuni aspetti decisivi sia dell’attuale scenario politico sia, soprattutto, delle modalità attraverso le quali viene strutturata la propaganda elettorale. Il presupposto fondamentale della consultazione referendaria, che avrà luogo domenica e lunedì, è l’assenza di quorum. Tale particolarità, in un assetto ormai consolidato di affluenza bassa e di utilizzo dell’astensionismo come strumento per far fallire le consultazioni referendarie, unita all’importanza decisiva del quesito, ha caricato questo referendum di temi politici e ideologici ma anche culturali e relativi all’immaginario collettivo.

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