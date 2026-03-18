True Giorgio Gandola Zuppi «liquida» persino papa Leone. «I fedeli non lo prendono sul serio» Matteo Zuppi (Ansa)

Parlando di guerra e diplomazia, il presidente della Cei lancia un siluro al pontefice mascherato da appello. «Prevost è inascoltato. Ed è preoccupante che specialmente i cristiani non lo sostengano pubblicamente».Una voce nel deserto. Così appare Leone XIV nella descrizione che ne fa il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Matteo Zuppi. Uno che parla al vento, non proprio un complimento. «Il Papa è purtroppo inascoltato. Ed è preoccupante che specialmente i cristiani non lo prendano sul serio, non lo sostengano pubblicamente, ancor più nelle scelte». Il tema è il ritorno della guerra. È questo il cuore dell’omelia che l’arcivescovo di Bologna ha tenuto ieri mattina nella cattedrale di San Pietro durante la messa prepasquale per le forze armate e la polizia. Un severo e generico richiamo ai fedeli con una singolare modalità lessicale, che non appartiene a un abile diplomatico come lui: la frase in negativo dedicata al Santo Padre.«Non lo prendono sul serio». Riferito al pontefice e non a un barzellettiere, più che un’esortazione è un tentativo (neppure troppo subliminale) di delegittimazione pubblica che arriva dal numero uno dei vescovi italiani a meno di un anno dall’investitura di Robert Francis Prevost in Vaticano. Anche perché durante i conflitti è sempre più complicato per la diplomazia in tonaca assumere un ruolo centrale di mediazione e di condizionamento dei leader cristiani. Le guerre c’erano con Karol Wojtyla (Jugoslavia, Kosovo, Iraq), c’erano con Joseph Ratzinger (Afghanistan, Libia, Medio Oriente) e c’erano con Jorge Bergoglio (Ucraina e Medio Oriente). Non risulta che si concludessero al primo Angelus. L’ammonimento di Zuppi continua così: «Viviamo un tempo in cui si umilia il diritto internazionale. Lo si irride così da farlo apparire inefficace, ma senza questo la regola diventa forza. La voce di papa Leone raccoglie sempre quelle delle vittime, presenti e passate, e anche le attese degli uomini e le donne di buona volontà, e l’aspirazione che è davvero di tutti, che è quella della pace. Serve la Chiesa, voce libera, indebolita, ma che non smette di parlare del dialogo, dell’incontro; che non smette di seminare le premesse della pace. Per questo Leone ha chiesto ai responsabili: cessate il fuoco, si aprano percorsi di dialogo, la violenza non porta la giustizia, la stabilità e la pace». Parlando alle forze armate aggiunge una riflessione sull’importanza della difesa: «Perché sia efficace, deve essere sempre accompagnata dall’intesa. La forza armata non è mai deterrente se non è accompagnata dal dialogo, dal confronto. La storia insegna, ma bisogna andare a lezione o bisogna almeno riguardarsi gli appunti, altrimenti ce la ricordiamo poco».Finora il percorso di papa Leone e del cardinal Zuppi è stato parallelo: stima di facciata pur nelle differenze di provenienza e di percorso. Americano, agostiniano, moderato e con un solido passato missionario il primo; italianissimo, iperprogressista, devoto alla Comunità di Sant’Egidio e sostenitore dell’accoglienza diffusa il secondo, che faceva parte del cerchio magico di papa Francesco. E deve avere provato in moto di stupore (misto ad allarme) la scorsa settimana quando il cardinale Konrad Krajewski è stato «promosso» da Roma a Lodz. Finora il pontefice e il presidente della Cei si sono educatamente ignorati. Leone non ha interferito negli obiettivi di Zuppi e Zuppi ha continuato serenamente a perseguirli. L’esempio più noto è quello dell’ultima Assemblea Sinodale con l’approvazione del documento Lievito di pace e speranza redatto sotto la spinta del precedente pontefice e presentato ai vescovi per «una maggiore inclusività nella gestione dell’accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari» come gay e comunità Lgbtq+. Finora il momento di maggior attrito è avvenuto nell’ottobre scorso sul tema della pedofilia nel clero. La Commissione pontificia pubblicò il rapporto annuale sulle politiche e le procedure per la tutela dei minori denunciando «una notevole resistenza culturale in Italia nell’affrontare gli abusi». Un siluro alla Cei di Zuppi che replicò con irritazione contestando i numeri e ritenendo che fosse «necessario integrare i dati del tutto parziali che sono stati offerti nel documento». Papa Leone mise d’accordo tutti rilanciando la tolleranza zero: «Rinnovo il mio appello perché non ci sia tolleranza per qualsiasi forma di abuso nella Chiesa». Nervi scoperti su un dossier scottante perché, nonostante le sollecitazioni di Benedetto XVI e il motu proprio Come una madre amorevole di papa Francesco, l’omertà e i depistaggi delle diocesi non sono mai venuti meno.Da allora fra Vaticano e Cei tutto è rimasto apparentemente tranquillo, sotto traccia. Fino allo strano e illuminante «i cristiani non lo ascoltano, non lo prendono sul serio» pronunciato ieri, destinato a riaprire una ferita sottocutanea. Con un’ultima postilla. Il cardinal Zuppi era stato nominato da Bergoglio mediatore per l’Ucraina ed è andato più volte a Kiev, a Mosca e a Washington a perorare la causa della pace. Visti i risultati di quelle missioni, se c’è un alto prelato che parla al vento è lui.