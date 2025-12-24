{{ subpage.title }}

Carlo Cambi
2025-12-24

Vigilia di Natale: dieci idee di pesce tra tradizione e fantasia

Vigilia di Natale: dieci idee di pesce tra tradizione e fantasia
iStock

Ecco dieci ricette di pesce per una Vigilia di Natale tra tradizione e innovazione. Dalle tagliatelle con sogliola agli sformatini ai pistacchi, piatti gustosi per una tavola natalizia originale senza rinunciare ai classici sapori delle feste.

ricette vigilia natale
Tutte le ingerenze del capo dell'opposizione

Tutte le ingerenze del capo dell’opposizione
Sergio Mattarella (Ansa)
Se con Conte e Draghi la prima carica dello Stato si atteggiava ad arbitro accondiscendente, da quando governa il centrodestra Mattarella non perde occasione per contrastare Palazzo Chigi. Da Stralink al conflitto in Ucraina, gli esempi sono numerosi.

La rotta ostinata e contraria di Sergio Mattarella nei confronti dell’attività di governo è sotto i nostri occhi una volta diradata la nebbia della narrazione ossequiosa e compiacente. La concessione della grazia ad Abdelkarim Alla F. Hamad, lo scafista condannato a 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione per fatti avvenuti nel 2015 (49 persone trovate morte in un barcone diretto a Lampedusa) è l’ultimo di una serie di atti del capo dello Stato in contrasto con la linea di Giorgia Meloni. Che, all’indomani della tragedia di Cutro, aveva urlato: «Cercheremo gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo».

mattarella
Famiglia del bosco, nella disputa entra (di nuovo) l'Anm. Salvini: «Una decisione vergognosa»

Famiglia del bosco, nella disputa entra (di nuovo) l’Anm. Salvini: «Una decisione vergognosa»
Matteo Salvini (Ansa)
I difensori: «Troppe informazioni scellerate utilizzate per trasformarli in selvaggi».

Per chi contava su un lieto fine e coltivava la speranza che la famiglia del bosco potesse stabilmente riunirsi per Natale, la risposta del Tribunale per i minorenni dell’Aquila è stata un pugno nello stomaco devastante.

Ma le dichiarazioni, riportate dal quotidiano Il Centro, dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Abruzzo che, per voce della presidente Virginia Scalera, ha parlato di «tempi fisiologici» e della necessità di un «percorso lungo» per il recupero della responsabilità genitoriale, oltre ad avere raffreddato in anticipo, rispetto alla decisione del Tribunale dei minori, le aspettative di un rientro a casa per Natale dei bambini del bosco, avevano spostato il confronto tra la magistratura e la famiglia Trevallion fuori dalle aule giudiziarie. Scatenando una durissima presa di posizione, (anche questa riportata dal quotidiano abruzzese) degli avvocati dei Trevallion, Marco Femminella e Danila Solinas.

famiglia bosco

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 dicembre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 dicembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 24 dicembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Più si piegano ai diktat delle toghe, più vedono allontanarsi i bambini

Più si piegano ai diktat delle toghe, più vedono allontanarsi i bambini
La casa nel bosco a Palmoli dove viveva la famiglia Trevallion. Nel riquadro Nathan durante la firma del contratto della nuova casa (Ansa)
Catherine Birmingham e il marito Nathan hanno cercato un approccio collaborativo con la giustizia. Ma i rilievi aumentano e l’ultima ordinanza sembra un passo avanti verso la sottrazione dei tre piccoli.

Se pecora ti fai, il Tribunale per i minorenni ti mangia. La nuova linea difensiva dei Trevaillon, ispirata alla collaborazione, per ora non paga assolutamente. Niente bosco, niente bambini, niente Natale tutti insieme in un ambiente che sappia di famiglia e non di asettico reclusorio di Stato. E più i due bimbi stanno nelle mani degli assistenti sociali e delle toghe e più, magicamente, emergono elementi che li condannano a cambiare famiglia.

famiglia trevaillon
