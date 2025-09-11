2025-09-11
Stato dell'Unione, Vannacci: «Von der Leyen vuole guerra, immigrazione, Green Deal»
«Tante persone sono scontente». Lo ha dichiarato l'eurodeputato della Lega in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.
