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Alessandro Rico
2026-04-15

Vance in imbarazzo parla da prodiano: «Il Vaticano non si occupi di politica»

Vance in imbarazzo parla da prodiano: «Il Vaticano non si occupi di politica»
J. D. Vance (Ansa)
Il vicepresidente Usa: «Noi facciamo l’interesse nazionale, qualche contrasto con la Chiesa è inevitabile». Ma è un errore esigere che si esprima solo sull’etica personale: i cattolici americani stanno ancora con Trump.

«In alcuni casi, la cosa migliore per il Vaticano sarebbe quella di attenersi alle questioni morali, lasciando che il presidente degli Stati Uniti si occupi di decidere le politiche pubbliche americane». Alla fine, al cattolico JD Vance è toccato dire la sua sull’attacco di Donald Trump al Papa, accusato di essere «debole con i criminali» e «pessimo in politica estera».

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j. d. vance
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L’Ue russofoba castiga la Biennale ma su Cina e Iran non ha nulla da dire

La Commissione condanna la Fondazione e chiude i rubinetti: «Revocati 2 milioni di euro». Fatale lo stand di Mosca a Venezia: «Quei soldi devono promuovere valori europei». Governo muto, Buttafuoco resta solo.

In mezzo a una crisi globale che fa tremare i polsi, cosa fa l’Unione europea? Punta il mirino contro la Biennale di Venezia e spara: niente più fondi alla Fondazione, «colpevole» di aver consentito alla Russia di aprire le porte dello stand di cui è proprietaria (come ogni Paese è proprietario dei propri spazi espositivi).

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ue biennale venezia russia
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Dal referendum alle leggi popolari. La Cgil prepara il lancio di Landini

Dal referendum alle leggi popolari. La Cgil prepara il lancio di Landini
Maurizio Landini (Ansa)
Pronte proposte su sanità e appalti, utili solo a favorire una candidatura del segretario.

Ci risiamo. Dopo aver promosso cinque referendum sul lavoro miseramente falliti per mancato raggiungimento del quorum, dopo aver partecipato attivamente alla campagna referendaria sulla giustizia, la Cgil insiste nelle iniziative politiche.

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landini politica
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Un contratto per le forniture sanitarie svela il sistema 5% del collega di Conte

Un contratto per le forniture sanitarie svela il sistema 5% del collega di Conte
Giuseppe Conte (Imagoeconomica)
Un documento e una testimonianza provano il sistema con cui Di Donna ed Esposito, avvocati vicini all’ex premier, si proponevano durante il Covid come facilitatori di finanziamenti pubblici e affari con Invitalia e il Commissario, in cambio di sostanziose provvigioni.

Un contratto, che La Verità mostra in queste pagine, potrebbe avvalorare la scottante ricostruzione di due imprenditori sulle presunte proposte indecenti che avrebbero ricevuto da un team di legali in stretti rapporti con l’ex premier Giuseppe Conte.

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conte di donna
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Merci ferme nei porti della Sicilia. Scatta l’allarme farmaci per l’estate

Merci ferme nei porti della Sicilia. Scatta l’allarme farmaci per l’estate
(Ansa)
Sciopero per protestare contro il caro carburanti: stop dei trasportatori per 5 giorni. Intanto le quotazioni del greggio scendono, ma Aleotti (Confindustria) avverte: nei prossimi mesi rischiamo carenze di medicinali.

Il rischio rincari e carenze, quale effetto del blocco prolungato del canale di Hormuz, colpisce sempre più settori. Dopo i voli e i traghetti, ora il problema degli aumenti e delle difficoltà per i rifornimenti interessa il settore farmaceutico.

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carenza medicinali
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