True Alessandro Rico Vance in imbarazzo parla da prodiano: «Il Vaticano non si occupi di politica» J. D. Vance (Ansa)

Il vicepresidente Usa: «Noi facciamo l’interesse nazionale, qualche contrasto con la Chiesa è inevitabile». Ma è un errore esigere che si esprima solo sull’etica personale: i cattolici americani stanno ancora con Trump.«In alcuni casi, la cosa migliore per il Vaticano sarebbe quella di attenersi alle questioni morali, lasciando che il presidente degli Stati Uniti si occupi di decidere le politiche pubbliche americane». Alla fine, al cattolico JD Vance è toccato dire la sua sull’attacco di Donald Trump al Papa, accusato di essere «debole con i criminali» e «pessimo in politica estera».Non era facile cavarsela: se il vicepresidente avesse difeso il pontefice, avrebbe dovuto dare torto al suo principale; ma per non sconfessare il tycoon, doveva tacitare i suoi sentimenti religiosi. Come prevedibile, non ne è uscito benissimo: il commento che ha affidato a Fox news ricorda in maniera paradossale la dottrina prodiana del «cattolico adulto». Quello che, in politica, si emancipa dal magistero della Chiesa e dai suoi insegnamenti immutabili. Da questo punto di vista, il conservatore Vance potrebbe intendersi con il progressista Joe Biden. A meno di considerare «questione morale» soltanto l’aborto - che l’ex presidente sosteneva mentre continuava serenamente a ricevere la comunione - ma non il ricorso a una guerra ingiusta.L’effetto che sortirebbe la nuova linea Maga è lo stesso che hanno sempre auspicato i mangiapreti di sinistra, almeno finché i cattolici si concentravano sui ratzingeriani valori non negoziabili, anziché predicare l’immigrazione di massa: ridurre la Chiesa al silenzio. Esattamente ciò che ha ribadito Trump ieri al Corriere: Leone XIV «non ha idea di costa sta succedendo in Iran», «non capisce che in Iran hanno ucciso 42.000 manifestanti lo scorso mese». «Non capisce e non dovrebbe parlare di guerra». Ecco: non dovrebbe parlare. Se non per dire: «Volemose bene».Dopodiché, le frasi di Vance meritano di essere riportate per intero, perché il ragionamento che ha svolto l’altra notte, durante il programma Special report with Bret Baier, era più complesso di quanto lasci intuire il passaggio estrapolato. «Credo», ha dichiarato il numero due di Washington, «che il presidente abbia la prerogativa di stabilire la politica estera americana; ha la prerogativa di stabilire le politiche migratorie americane; deve occuparsi degli interessi degli Stati Uniti d’America. E ciò, inevitabilmente, significa che quando il Vaticano interviene su questioni di politica pubblica, a volte ci sarà accordo e a volte ci sarà disaccordo. Non penso che sia una cosa che fa particolarmente notizia». Il senso delle parole del vice di The Donald è chiaro: cercava di gettare acqua sul fuoco, di derubricare a fenomeno «naturale», che «accadrà di nuovo in futuro», l’inaudito contrasto con il Palazzo Apostolico. Se a Vance, a un certo punto, è scappato il piede sull’acceleratore, non è solo per via del suo doppio conflitto d’interessi culturale. Oltreoceano, un cattolico, specie un cattolico di destra, vive sotto esame. Vige un’antica ossessione anglosassone per la presunta duplice lealtà dei «papisti»: sono fedeli a Roma oppure alla nazione? È la congettura ereditata dall’epoca dei conflitti religiosi nella madrepatria britannica; la convinzione che spingeva il filosofo John Locke, altrimenti considerato il padre del liberalismo, a escludere dall’applicazione del principio di tolleranza proprio i cattolici, in quanto sudditi ambigui della Corona. Uomini che, in caso di frattura insanabile con il pontefice, avrebbero di sicuro preferito il vicario di Cristo al re. Forse, è la carta che i protestanti stanno giocando anche dentro l’amministrazione repubblicana, per mettere alle corde un aspirante candidato alle presidenziali del 2028. È un argomento più difficile da ritorcere contro Marco Rubio, meno identificabile per i suoi principi religiosi rispetto a Vance.Visto che gli evangelici sono stati capaci di sfruttare il narcisismo del tycoon, trattandolo alla stregua di un profeta, potrebbero avergli messo la pulce nell’orecchio: attento, perché tra Gesù e l’imperatore, JD sceglierebbe Gesù. Sorge allora il sospetto che sia Trump stesso a brigare affinché il delfino si bruci. In fondo, egli si considera insostituibile e non ama chi coltiva l’ambizione di raccoglierne il testimone. Ha spedito il vice a svolgere i lavori più sporchi: era stato affidato a lui il compito di incalzare Volodymyr Zelensky, al primo tragico colloquio nello Studio ovale; è stato Vance a dover mettere la faccia sulla sconfitta di Viktor Orbán; e si è intestato lui la difficilissima trattativa con l’Iran, coprendo il fiasco del genero di Trump e dell’inviato speciale, Steve Witkoff. Se si giungesse a un’intesa, in che misura potrebbe rivendicarla? Il presidente tollererebbe che qualcuno gli rubi la scena? Vance cammina sui gusci d’uovo, dunque. Ma la Chiesa deve prestare attenzione a non lasciarsi strumentalizzare dai dem. È ridicolo ipotizzare che Leone si sia lasciato convincere a scontrarsi con la Casa Bianca dall’ex consigliere di Barack Obama, David M. Axelrod, ricevuto qualche giorno fa in Vaticano. Lo spin doctor, ieri, ha sottolineato che l’udienza «era stata programmata mesi fa» e che non era «legata ad alcuna ipotesi di incontro» del Papa con Obama. È evidente, però, che l’insistenza dell’episcopato statunitense sulla questione migratoria, analoga a quella della Cei, rischia di aggravare la frattura con il popolo dei fedeli. Questi ultimi, nonostante tutto, sembrano fidarsi ancora di Trump: stando all’ultimissimo sondaggio di Politix, il 58% dei cittadini che vanno a messa una volta a settimana ne approva l’operato. È addirittura più del 55% dei voti cattolici ottenuti da The Donald nel 2024.Certo, la Santa Sede non è tenuta a inseguire gli elettori. E una democrazia, come ha sottolineato ieri Leone, «rimane sana solo quando è radicata nella legge morale». Essere universali è più difficile che guidare una nazione: nella Chiesa c’è Vance, ma c’è pure Rosy Bindi…