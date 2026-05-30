True Gianluca Baldini Ma Bankitalia vede l’inflazione al 6%. Più concreto l’aumento dei tassi Bce Fabio Panetta (Ansa)

Fabio Panetta: «Prevenire la spirale tra prezzi e salari». A giugno la decisione di Francoforte.L’inflazione torna a minacciare l’economia europea e, di fronte a uno choc energetico che rischia di propagarsi dai costi dell’energia ai listini, ai salari e alle aspettative dei consumatori, la Banca centrale europea non può restare ferma. L’unico strumento realmente in grado di contrastare una crescita persistente dei prezzi è dunque quello di un rialzo dei tassi d’interesse. A lanciare l’allarme su un inflazione che torna a galoppare è il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nelle «Considerazioni finali sul 2025», richiamando gli scenari elaborati dalla Bce: «Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-27. L’inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell’obiettivo, via via che lo choc energetico si trasmette a un numero crescente di settori».Nello scenario di base, l’inflazione dell’area euro salirebbe al 2,6%, per poi rientrare verso l’obiettivo. Ma il rischio è che il rincaro dell’energia non sia temporaneo e finisca per alimentare un aumento più generalizzato dei prezzi. Il segnale è visibile: lo choc energetico «sta già spingendo al rialzo la dinamica dei prezzi al consumo» e, secondo Panetta, potrebbe rendere necessaria «una ricalibrazione dell’orientamento della politica monetaria, per contrastare il rischio di tensioni inflazionistiche persistenti».In altre parole, se l’inflazione accelera, la Bce deve intervenire sui tassi. Misure di sostegno a famiglie e imprese possono attenuare l’impatto dei rincari, ma non possono spegnere la pressione inflazionistica. Anzi, se non mirate e temporanee, rischiano di sostenere ulteriormente la domanda e rendere più difficile il ritorno dei prezzi sotto controllo.La scelta sarà delicata, perché l’economia italiana è già debole. La guerra nel Golfo Persico, secondo il governatore, «ha indebolito le prospettive già fragili» e «l’attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi; negli scenari più sfavorevoli, potrebbe ristagnare o contrarsi». Per Panetta, «senza un deciso aumento della produttività, l’economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti», per questo serve orientare le potenzialità del Paese «verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire» e «ridurre stabilmente il peso del debito pubblico». Alzare i tassi, dunque, comporterebbe un costo per famiglie, imprese e credito. Ma il costo di non prendere provvedimenti potrebbe essere ben maggiore: lasciare che l’inflazione si radichi significherebbe dover poi intervenire in modo più duro e doloroso.Panetta avverte che «le imprese hanno già iniziato a prospettare aumenti dei listini e sono in rialzo le aspettative di inflazione dei consumatori, soprattutto nel breve termine». È proprio in questa fase che la politica monetaria deve agire, prima che i rincari diventino strutturali e si trasferiscano nelle richieste salariali. «Una spirale tra prezzi e salari va prevenuta: una volta avviata, sarebbe dannosa e costosa da eliminare». La Bce «deciderà a giugno» sui tassi d’interesse e «resta essenziale non vincolarsi a un percorso predeterminato», ha detto il numero di Bankitalia. Ma davanti a un’inflazione che torna a salire, la direzione appare obbligata: per difendere il potere d’acquisto e impedire che lo choc energetico diventi una nuova stagione di prezzi fuori controllo, Francoforte deve prepararsi ad alzare i tassi.