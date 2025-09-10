Maddalena Loy
and
Patrizia Floder Reitter
2025-09-10

Kennedy dà lezioni a Schillaci sui vaccini: nessun dietrofront sugli esperti critici

Robert Kennedy Jr e Orazio Schillaci (Ansa)
  • Il ministro alla Salute Usa ha licenziato i vertici che gestirono la profilassi di massa. E, malgrado le proteste, ha tirato dritto...
  • L’ex capo del Comitato tecnico scientifico è stato audito dalla bicamerale e ha elogiato il proprio operato: «Siamo stati bravissimi». Buonguerrieri (Fdi): «Conte ha mentito».

Lo speciale contiene due articoli.

vaccini

Il problema di Serra è Atreju, non i machete

Michele Serra (Ansa)
Mentre tra i progressisti cala il silenzio sulla rissa tra africani alla festa del Pd a Lodi, la penna di «Repubblica» ironizza sui nomi delle kermesse di Fdi. Fedele alle tradizioni, la sinistra spiega alla destra come stare al mondo, perdendo nel frattempo le elezioni.
michele serra atreju

Renzi ora rottama anche Italia viva. Bersani battezza «Frocia Italia»

Pierluigi Bersani e la t-shirt Frocia Italia
Il senatore presenta un logo per le regionali (e oltre). In Campania, il simbolo del suo partitino è già sparito. L’ex capo del Pd si fa immortalare con un attivista del pride di Arcore e una maglietta che indigna i forzisti.
renzi bersani

Occhio al Mercosur: rischiamo l’invasione di cibo spazzatura. Ma nessuno ne parla

(Istock)
  • L’industria spinge i prodotti ultra-processati e con l’apertura ai nuovi mercati i pericoli crescono. Lollobrigida: «Vigileremo».
  • Il patto con Brasile, Argentina e altri ci porterà in dote 180.000 tonnellate di saccarosio.

Lo speciale contiene due articoli.

mercosur alimentare

Torna l’assalto a Nordio: Bartolozzi indagata

Il ministro della Giustizia carlo Nordio (Imagoeconomica)
La Procura di Roma ipotizza a carico del capo di gabinetto del ministro il reato di false dichiarazioni ai pm, mai contestato ai componenti dell’esecutivo nel caso Almasri. Una mossa che rende più difficile estendere lo scudo dell’immunità alla dirigente.
nordio bartolozzi
