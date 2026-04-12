Salvatore Drago Fallisce il negoziato Usa-Iran: il nodo nucleare blocca i colloqui True Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance saluta mentre sale a bordo dell'Air Force Two dopo i negoziati che si sono svolti a Islamabad (Getty Images)

Dopo oltre 20 ore di colloqui a Islamabad, nessun accordo tra Washington e Teheran. Vance accusa: manca un impegno sul nucleare. L’Iran respinge le richieste Usa ma non chiude alla diplomazia. Resta il nodo dello Stretto di Hormuz, mentre cresce la tensione nella regione.Dopo oltre venti ore di colloqui a Islamabad, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si chiude senza un accordo. La sesta settimana di guerra, iniziata il 28 febbraio con l’offensiva congiunta di Washington e Israele, si apre così con uno stallo diplomatico che conferma quanto la distanza tra le parti resti profonda, nonostante i tentativi di mediazione del Pakistan.A certificare il fallimento è il vicepresidente americano J.D. Vance, che lascia il Paese con toni netti: «Non abbiamo raggiunto un accordo» e, soprattutto, «non c’è un impegno esplicito da parte dell’Iran a non sviluppare armi nucleari». È questo, nelle parole dell’amministrazione statunitense, il nodo centrale. Washington chiede una garanzia chiara e duratura sul programma atomico iraniano, ritenuto il punto non negoziabile dell’intera trattativa. «Devono capire che questa è la nostra offerta finale», aggiunge Vance, lasciando intendere margini ridotti per ulteriori concessioni. Da Teheran la lettura è opposta. La televisione di Stato parla di «richieste irragionevoli», mentre il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei riconosce che un’intesa su alcuni punti è stata trovata, ma conferma divergenze su «due o tre questioni importanti», senza entrare nei dettagli. Il clima, segnato da quaranta giorni di conflitto, resta quello della diffidenza reciproca. «Nessuno si aspettava di raggiungere un accordo in un solo incontro», sottolinea Baghaei, lasciando però aperta la porta a un possibile proseguimento del dialogo: «La via della diplomazia non è chiusa».Tra i dossier più sensibili rimane quello dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il traffico energetico globale e leva geopolitica nelle mani di Teheran. Una fonte della sicurezza iraniana chiarisce che la situazione non cambierà finché non verrà definito un quadro condiviso con gli Stati Uniti. Nelle stesse ore, segnali di tensione arrivano proprio dal mare: due superpetroliere dirette verso il Golfo Persico hanno invertito la rotta all’avvicinarsi alle acque controllate dall’Iran, mentre i Pasdaran ribadiscono che qualsiasi tentativo di attraversamento da parte di navi militari sarà contrastato. Il fallimento dei colloqui riapre anche il fronte delle opzioni sul tavolo di Washington. Donald Trump, intervenuto indirettamente rilanciando un’analisi sulla sua piattaforma, lascia intravedere la possibilità di un blocco navale contro l’Iran, sul modello di quanto già fatto in Venezuela. Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe un ulteriore salto di tensione in un’area già altamente instabile.Nel frattempo, il conflitto continua a produrre effetti su scala regionale. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano hanno causato almeno undici morti, mentre il bilancio complessivo delle vittime nel Paese, secondo le autorità locali, supera le duemila unità dall’inizio di marzo. Sul fronte iraniano, Teheran denuncia migliaia di feriti, tra cui oltre duemila minori, nei bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele. In questo quadro, il Pakistan prova a mantenere aperto un canale di comunicazione. Il ministro degli Esteri Ishaq Dar invita entrambe le parti a rispettare il cessate il fuoco e ribadisce la disponibilità di Islamabad a proseguire il ruolo di mediatore. Ma, al di là delle dichiarazioni, il negoziato si è fermato su questioni strutturali: il nucleare, la sicurezza marittima, il rapporto di forza nella regione.