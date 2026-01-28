True Carlo Cambi Con l’intesa India-Ue rischiamo l’invasione di tè, riso e tessuti. Ridono vino e chimica Antonio Costa, Narendra Modi e Ursula von der Leyen (Ansa)

Nuova forzatura della Von der Leyen che penalizza la nostra agricoltura. Occasione per l’export di macchinari e farmaci.Bisognerà che prima o poi s’indaghi perché Ursula von der Leyen ce l’ha con i piemontesi, i lombardi e i pugliesi. E col sistema moda italiano. Qualsiasi accordo commerciale la presidente della Commissione europea stringa è sempre contro gli agricoltori e stavolta colpisce duramente il tessile. A Nuova Delhi si è costruita la «più grande area commerciale di libero scambio». Lo avevano detto anche a proposito del Mercosur, ma dalla burocrazia europea non si può pretendere uno sforzo di fantasia. Sommati insieme abitanti dell’India e dell’Ue fanno quasi due miliardi di persone e l’India di Nerendra Modi si avvia a essere la quarta economia del mondo. È certo - parole del Commissario europeo al commercio Maros Sefcovic - che questo trattato ha delle prospettive: «Si prevede che il commercio corrente di beni e servizi (attualmente pari a 180 miliardi di euro) raddoppierà entro cinque o sei anni e oltre 800.000 posti di lavoro nell’Ue dipendono dalle esportazioni verso l'India». Per quanto riguarda l’Italia le cifre sono assai più modeste: 14,3 miliardi di euro nel 2024, con un obiettivo di crescita a 20 miliardi entro il 2029. L’entusiasmo della baronessa si riassume in una sola voce: automobili. I dazi vengono dimezzati (dal 150 al 75%). Ursula von der Leyen va alla ricerca di panacee per rimediare al danno epocale che ha fatto con il Green deal. E il prezzo ricade sull’agricoltura. La Coldiretti avverte che noi abbiamo venduto agroalimentare per 140 milioni di euro loro ce ne hanno rimandato per 600 milioni. C’è cautela perché su latte e carne sembra che ci si un accordo di salvaguardia, ma i contadini sono preoccupati. L’India ha 200 milioni di ettari coltivati e il 40% degli indiani vivono sui campi. Sono anche un aggregato sociale e politico molto influente. Hanno tenuto Modi in scacco per 4 anni con continue rivolte - altro che gli assedi a Bruxelles con i trattori - per impedire l’ingresso delle multinazionali americane. Difficile che cedano all’Ue. Anche i consumatori non sono facilmente accessibili. Metà sono vegetariani (impossibile vendere salumi) hanno una produzione interna di latticini impenetrabile, non vogliono Ogm, mangiano prodotti da forno freschi. Solo il mercato delle metropoli è un possibile, assai limitato visto il reddito medio, sbocco per il nostro agroalimentare. Tanto per avere dei numeri: hanno la leadership nell’uva da tavola (ma non fanno vino), sono il primo Paese esportatore di riso: hanno in mano il 40% del mercato e vendono all’estero 20 milioni di tonnellate. Nel Bengala non coltivano solo Basmati (il riso a chicco lungo), ma hanno cominciato a produrre anche il japonica che assicura all’Italia il primato europeo di produzione ed esportazione. Sono una potenza nel grano: quest’anno hanno esportato mezzo milione di tonnellate di farina facendo crollare il prezzo. Nel paniere agricolo indiano che vale il 7,5% della produzione mondiale ci sono i primati di legumi, latte e spezie e il secondo posto assoluto per grano, cotone, canna da zucchero, frutta, verdura, pesci da allevamento e tè. Su un paio di prodotti l’Italia può diventare competitiva. Il primo è il vino che passa da un dazio folle del 150% a 75 per poi scendere fino al 20%. Solo che è un mercato da costruire: per ora vendiamo per 2,6 milioni di euro (l’Europa sta a 7,7 milioni). L’altro prodotto è l’olio che arriverà a dazio zero in un paese che ne consuma molto. L’Ue assicura che i settori sensibili (riso, carne, latte) non saranno toccati – e Coldiretti apprezza, ma vigila - e arriveranno in India dazio zero i nostri prodotti trasformati (pasta, cioccolata, pet food, dolci), ma le garanzie sui Dop e Igp sono di là da venire. Un settore che subirà la concorrenza indiana è la pesca. Le maggiori preoccupazioni sono sul tessile. È vero che le maggiori griffe hanno a disposizione un potenziale mercato da 70 miliardi di dollari in India ma è anche vero che l’India a dazio zero ora esporterà in Ue una quantità di materia prima (produce 500.000 tonnellate di filato di cotone e 9.000 tonnellate di seta) a dazio zero con al seguito 35 miliardi di abbigliamento pronto. Per quel che riguarda l’Italia a nel settore moda sin qui un saldo positivo di circa 2 miliardi, ma si teme la concorrenza indiana sul mercato interno dell’Ue. Positiva è la riduzione a zero dei dazi su macchinari, prodotti chimici e farmaceutici, ma il settore più favorito è l’auto. I dazi scenderanno dal 110% al 10% - nell'arco di 10 anni - con una quota di 250.000 veicoli all’anno. Per le auto smontate e rimontate in India ci sarà una quota aggiuntiva di 75.000 auto, con dazi ridotti all’8,25%. Per l’Italia i vantaggi sono relativi perché le utilitarie sono escluse dall’accordo e c’è il pericolo dell’invasione dei pellami conciati e della pasta di cellulosa e del legno. Ma se un accordo va bene per la Germania è un grande accordo.