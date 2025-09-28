2025-09-28
Toh, il turismo estivo in Italia è aumentato rispetto al 2024
La spiaggia di Cefalù in Sicilia (Getty Images)
Il Manifesto aveva scomodato i sociologi per decretare che «la crisi delle spiagge è una tappa dell'alienazione» perché «illumina squilibri e diseguaglianze», La Repubblica listata a lutto piangeva le «povere vacanze italiane» e «l'estate del risparmio», Linkiesta addebitava la «crisi» al nostro «modello turistico fuori dal tempo», Alessandro Gassman spiegava al Corriere che i lavoratori del turismo avevano «esagerato».Poi ieri sono arrivati i dati del Viminale, che hanno certificato il boom del turismo nell'estate del 2025: +6,22 per cento rispetto al 2024. In crescita sia gli italiani (oltre un milione in più) che gli stranieri; a beneficiare del rafforzamento del mercato sono state le strutture alberghiere e anche quelle extralberghiere. «È un importante successo di tutta la nazione, la dimostrazione che il settore è in piena salute e rappresenta un traino per la nostra economia», ha commentato su social e tv il ministro del Turismo, Daniela Santanché, mentre sullo sfondo si udiva un poderoso e travolgente «sdeng!».
Ce l’aveva messa tutta la stampa italiana, nel dare addosso al governo Meloni anche per la fantomatica «crisi del turismo» strombazzata per tutto il mese di agosto.Il Manifesto aveva scomodato i sociologi per decretare che «la crisi delle spiagge è una tappa dell’alienazione» perché «illumina squilibri e diseguaglianze», La Repubblica listata a lutto piangeva le «povere vacanze italiane» e «l’estate del risparmio», Linkiesta addebitava la «crisi» al nostro «modello turistico fuori dal tempo», Alessandro Gassman spiegava al Corriere che i lavoratori del turismo avevano «esagerato».Poi ieri sono arrivati i dati del Viminale, che hanno certificato il boom del turismo nell’estate del 2025: +6,22 per cento rispetto al 2024. In crescita sia gli italiani (oltre un milione in più) che gli stranieri; a beneficiare del rafforzamento del mercato sono state le strutture alberghiere e anche quelle extralberghiere. «È un importante successo di tutta la nazione, la dimostrazione che il settore è in piena salute e rappresenta un traino per la nostra economia», ha commentato su social e tv il ministro del Turismo, Daniela Santanché, mentre sullo sfondo si udiva un poderoso e travolgente «sdeng!».
Ingredienti – 4 melanzane lunghe di media grandezza, 100 gr di farina doppio zero, 100 grammi di pangrattato e volendo due cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, 6 cucchiai di latte 3 uova, olio extravergine di oliva e sale qb. Se avete degli amici vegetariani e non volete usare le uova escludetele pure, come anche il formaggio, ma tra gli ingredienti mettete un bicchiere di birra ben freddo che vi servirò per preparare una pastella con la farina dove ripassare i ventagli per poi impanarli.
Preparazione – Sbucciate le melanzane poi incidetele con un coltello per il lungo ricavando delle fette alte circa 3 millimetri. Fate attenzione a che le fette restino attaccate al picciolo della melanzana. Salate le melanzane anche in mezzo alle fette e fatele riposare per una ventina di minuti in un colino in modo che perdano parte dell’acqua di vegetazione. Nel frattempo sbattete le uova con il latte, salate. Ora prendete le melanzane e infarinatele con cura da una parte all’altra di ogni fetta (oppure passatele nella pastella che avrete preparato stemperando la farina con la birra) passatele nello stesso modo nell’uovo e poi nel pangrattato che, se volete, potete arricchire con il formaggio grattugiato. Irrorate con olio extravergine di oliva la padella (deve essere grande altrimenti agite con due padelle su due fuochi) adagiatevi i ventagli di melanzane ben aperti e fate dorare da entrambe i lati facendo diventare ben croccante la panatura. Aggiustate di sale e servite avendo cura di allargare bene nei piatti di portata i ventagli. Volendo potete accompagnare con una salsa di pomodoro piccante o con della senape.
Come far divertire i bambini – Fate sbattere a loro le uova, si divertiranno.
Abbinamento – Noi abbiamo optato per uno spumante rosato da Marzemino, vanno bene dei rosati fermi come a esempio quelli salentini, oppure dei rossi giovani come una Lacrima di Morro d’Alba o un Marzemino.
Cobalto, il Congo riapre le frontiere. Fonderie cinesi contro i prezzi bassi. Incidente in Indonesia, il prezzo del rame decolla. La Cina decarbonizza a giorni alterni. Lo scisto USA preoccupato da Trump.