Stefano Graziosi
2025-08-19

Zelensky mette l’abito buono: «Pronto a vedere Putin e a indire nuove elezioni»

Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca il 18 aprile 2025 (Ansa)
L’ex attore torna alla Casa Bianca e apre al trilaterale e a consultazioni «in sicurezza». Trump: abbiamo parlato di territori. Poi ferma il summit con gli europei e sente lo zar.
trump zelensky

Lodo Nato, asse Roma-Berlino-Londra. Macron rosica: vuole truppe al fronte

L'incontro del 18 agosto a Washington tra i leader europei, Donald Trump e Volodymyr Zelensky (Ansa)
Meloni e Starmer: articolo 5 per Kiev. Donald: «C’è l’ok di Mosca». Tedeschi cauti sul peacekeeping. Il «Ft»: «L’Ucraina comprerà 100 miliardi di armi Usa coi soldi Ue». L’Eliseo: «L’Europa stia al tavolo con lo zar».
ucraina negoziati nato

Rimini, colpo della GdF al commercio illegale di armi bianche

Rimini, colpo della GdF al commercio illegale di armi biancheplay icon
(Guardia di Finanza)

L'operazione delle Fiamme Gialle ha permesso di smantellare un’imponente rete di stoccaggio e distribuzione di merci contraffatte e di armi detenute illegalmente. Sequestrati 340mila articoli falsi ed oltre 3.200 armi.

gdf rimini sequestro armi

Hamas, sì alla tregua liberando gli ostaggi. Ma il ministro di Bibi: «No intese parziali»

Tank israeliani al confine settentrionale di Gaza (Getty Images)
Gli islamisti accettano la proposta di Egitto e Qatar per cessare le ostilità nella Striscia. Netanyahu: «Ora sono sotto pressione».
gaza

Dogane denunciate per le maschere: «Epidemia dolosa e depistaggio»

Ansa
Nell’esposto depositato da un ex funzionario di Adm emergono pressioni dei dirigenti per fermare i controlli sui dispositivi di protezione: «È affare di Stato, ci stritolano. Stattene in smart working fino alla fine».
mascherine covid
