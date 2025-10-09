Sergio Giraldo
2025-10-09

Trump seppellisce il Green deal dell’Europa

Donald Trump (Getty Images)
La Casa Bianca ha chiesto a Bruxelles di rivedere le sue normative ambientali più recenti, minacciando di far saltare il trattato commerciale firmato a luglio. Senza un accordo, il tycoon potrebbe imporre al Vecchio continente dazi del 50%.
trump green deal

La Ue usa la salute per fumarsi i tabaccai

(IStock)
In vista della Cop11 di Ginevra, la Commissione propone di limitare le rivendite di prodotti legati alla nicotina e perfino di levare il filtro dalle sigarette in nome del green, tornando così indietro di 70 anni. Il tutto senza chiedere il permesso ai governi. Anzi...
ue sigarette

Tajani: «Italia in prima linea nella lotta alla fame»

Antonio Tajani (Ansa)
Alla Triennale di Milano, Azione Contro la Fame ha presentato la Mappa delle emergenze alimentari del mondo, un report che fotografa le crisi più gravi del pianeta. Il ministro Tajani: «Italia in prima linea per garantire il diritto al cibo».
Continua a leggere
azione contro la fame

Piano per tagliare l’Irpef al ceto medio. Allarme dei tecnici: col riarmo più debiti

Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Manovra, si punta a chiudere per il 15. Giorgetti striglia le banche: «Fanno mega profitti senza prendersi rischi».
taglio irpef

Dimmi La Verità | Francesca Pascale: «Non sono una fan di Giorgia Meloni ma il Governo è nel giusto»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 ottobre 2025. Ospite Francesca Pascale. L'argomento del giorno è: "Gaza, Flotilla, Francesca Albanese, diritti civili, politica e preziosi ricordi del presidente Berlusconi".

A Dimmi La Verità con Francesca Pascale parliamo di Gaza, diritti civili, politica e di Silvio Berlusconi.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
