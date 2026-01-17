Non c’è l’obbligo dell’azione penale?

Questa truffa sulle liste di attesa serve solo per far raggiungere alle Asl gli obiettivi previsti e ai manager i relativi bonus. C’è materiale perché i pm indaghino: come mai non lo fanno?Come se non bastassero le liste di attesa, ci sono anche le truffe sulle liste di attesa. Di che si tratta? In molte Asl si fissano esami, che sono molto urgenti, a distanza di mesi o anni, ma sulla prenotazione, per pararsi le terga, si scrive che il paziente ha rifiutato una data precedente. Ebbene, con questo escamotage i manager incassano i premi ma il paziente, in realtà, quella proposta non l’ha mai ricevuta. È qui che i manager incassano perché in questo modo si aggira la legge da una parte e dall’altra si taroccano le statistiche. In altri termini funziona così: «Io ti avevo proposto una data precedente ma, avendola tu rifiutata, ho dovuto dartene una molto più lontana».Questa fogna è stata scoperta da Mario Giordano, e dalla trasmissione Fuori dal Coro, che l’ha brevemente illustrato ieri su questo giornale. Ha raccontato della signora Marisa che vive a Ischia e ha un figlio di 19 anni di nome Riccardo, con un grave problema agli occhi, che dovrà fare un trapianto di cornea e che, rivoltosi all’Asl il 12 dicembre 2025, gli è stato fissato l’esame il 7 gennaio 2027. Sul foglio di prenotazione c’è scritto: «L’assistito rinuncia alla prima disponibilità per giovedì 26 marzo 2026» ma, come scrive Giordano, «con un piccolo particolare: Marisa e Riccardo non hanno mai rinunciato a quella visita per il semplice fatto che nessuno gliel’ha mai proposta. Li hanno presi in giro».Di questi casi Giordano ne ha trovati, insieme alla sua brillante redazione, decine e nell’articolo si è rivolto al ministro della Sanità per chiedere conto di tutto questo. Io mi voglio rivolgere a un altro interlocutore che, con tutto questo materiale potrebbe intervenire e aprire un’indagine: il pubblico ministero, il cosiddetto pm. È successo altre volte e, dunque, ci sono precedenti di inchieste giornalistiche, divulgate dalla stampa o sulla televisione, che abbiano costituito materiale sufficiente perché i pm aprissero un fascicolo, iniziassero un’indagine che, tra l’altro, spesso, ha portato all’incriminazione dei soggetti indicati da chi aveva svolto l’inchiesta giornalistica; come si dice in gergo, «il precedente non manca».In Italia, infatti, a nome del Codice di procedura penale e secondo il diritto processuale penale, a norma dell’articolo 335, appena ricevuta una notizia di reato (in gergo detta notitia criminis), cioè un’informazione che il pm riceve su fatti e circostanze che potrebbero costituire un reato, avvia le indagini preliminari e, magari, l’azione penale. Questa avviene dopo una denuncia, un referto o un’informativa della polizia giudiziaria e viene iscritta in un apposito registro. A mio modesto avviso, questi servizi potrebbero essere acquisiti dal pm attraverso la polizia giudiziaria per dare inizio, dopo le adeguate verifiche, alle indagini vere e proprie. In Italia esiste anche l’«obbligatorietà dell’azione penale» imposta al pm dall’articolo 112 della Costituzione. Esso impone al pm il dovere di avviare le indagini una volta che riceve una notitia criminis. Si è dibattuto molto in Italia su questo articolo-principio, soprattutto per i criteri di priorità e per la mancanza di risorse per le quali i pm non possono dare corso a tutte le notizie di reato ma, in questo caso specifico, si tratta di casi urgenti nei quali vi è in gioco la perdita di funzioni vitali e cognitive del corpo umano, quindi, non c’è dubbio che la priorità sia assolutamente assodata. Proprio per questo è utile citare l’articolo 112 della Costituzione che recita: «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale». È vero che il pm non può avviare le indagini se non viene a conoscenza di un fatto che potrebbe costituire reato - ovviamente -, ma nel caso in cui ne venisse a conoscenza, può avviare l’azione penale anche senza attendere una denuncia. Quest’azione non è discrezionale salvo, ovviamente, ciò che è stato oggetto di dibattito e cioè la priorità di alcune azioni su altre e le risorse a disposizione perché il pm possa occuparsene.Ci pare che, nel caso descritto, la polizia giudiziaria possa acquisire questo materiale come notitia criminis da consegnare al pm stesso. È pur vero che il ministero della Salute ha poteri ispettivi e talora anche commissariali, cioè può inviare un commissario là dove, detto in termini semplici, c’è puzza di bruciato. In questo caso non c’è puzza di bruciato, c’è un incendio in cui vengono bruciati i diritti alla salute dei cittadini italiani per scopi ignobili e cioè di riscossione, da parte dei manager pubblici, di premi per l’efficienza delle strutture da loro gestite.Peccato che, in questo caso, l’efficienza sia falsa o, meglio, falsata. In questo frangente ci preoccupa di più la possibilità che cittadini italiani siano privati del diritto alla salute con gravi conseguenze, come la perdita della vista nel caso che abbiamo citato all’inizio della signora Marisa e di suo figlio Riccardo di 19 anni, che una vera e propria truffa. Ovviamente attendiamo l’indagine della magistratura per confermare questa asserzione, per confermare la presenza di un reato molto grave.Chi ripagherà questo ragazzo di 19 anni che rischia di perdere la vista? Chi ripagherà Liliana, che vive a Reggio Calabria, cardiopatica invalida che ha bisogno urgente di una visita pneumologica e che si rivolge all’Asl il 7 settembre 2025 vedendosi concedere solo il 24 marzo 2026 la visita stessa? Anche in questo caso, come scritto da Giordano, «sul suo foglio di prenotazione compare una scritta: l’assistito rinuncia alla prima disponibilità per martedì 7 ottobre 2025. Con un piccolo particolare: Liliana non ha mai rinunciato a quella prima visita per il semplice fatto che nessuno gliel’ha proposta». Non c’è materiale a sufficienza perché qualcuno si sbrighi a denunciare questi fatti in modo che il pm possa procedere contro - se tutto verrà confermato dalle indagini stesse e dal rinvio a giudizio che ne seguirà - questi farabutti?