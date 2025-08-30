2025-08-30
Mistero a Trieste: «Un turco voleva uccidere Francesco»
Ansa
Per «Il Piccolo» l’uomo, arrestato in Olanda ed estradato, era legato a Isis-K. La polizia però frena: «Non abbiamo prove».
Agli atti la responsabilità di Speranza sulla scelta ferale. Le pressioni del governo sul Cts, il verbale «ritoccato», il colloquio con Figliuolo, la mail del Commissario: il politico dem ha trasformato, senza metterci la faccia, i dubbi degli esperti nell’ok ad Astrazeneca sui giovani.
Documento inviato alle Regioni.pdf
Verbale Figliuolo 20 luglio 2022.pdf