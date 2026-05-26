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Fabio Amendolara
and
Jessica Guidi
2026-05-26

Fermato un altro soldato dell’Isis. Preparava una strage alla partita

Fermato un altro soldato dell’Isis. Preparava una strage alla partita
Il 22enne Jaggay Naber è stato fermato dagli uomini della Digos di Reggio Emilia (Polizia di Stato)
Ventiduenne italomarocchino arrestato a Reggio Emilia: voleva colpire nel cuore della città in concomitanza con un match di basket. È accusato anche di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.

Non è il terrorismo delle cellule internazionali, dei kalashnikov o dei combattenti addestrati nel deserto siriano. Naggay Jaber, nato a Montecchio Emilia nel 2004 da genitori marocchini e fermato dagli investigatori della Digos di Reggio Emilia, coadiuvati dagli agenti della Sezione antiterrorismo e coordinati dalla Direzione centrale di polizia di prevenzione e dalle Procure di Reggio e di Bologna, è accusato di essersi «posto a disposizione dell’Isis» mostrando una «concreta e incondizionata disponibilità» a compiere violenze jihadiste.

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terrorismo stranieri italia
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Cisint: «Pur di racimolare qualche voto i dem esigono la cittadinanza facile»

Cisint: «Pur di racimolare qualche voto i dem esigono la cittadinanza facile»
Anna Maria Cisint (Imagoeconomica)
L’eurodeputata: «Subito la legge per togliere il permesso di soggiorno agli estremisti».

Anna Maria Cisint, a lungo sindaco di Monfalcone, oggi eurodeputata della Lega. L’islam lo ha visto da vicino. E ha subito denunciato l’uso che la sinistra ha fatto degli immigrati, in particolare islamici, per accrescere il proprio consenso alle urne...

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cisint monfalcone
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Sorpresa Venturini. Toglie di nuovo Venezia alla sinistra. «E mi deridevano...»

Sorpresa Venturini. Toglie di nuovo Venezia alla sinistra. «E mi deridevano...»
Simone Venturini (Ansa)
L’ex assessore smentisce i pronostici e vince al primo turno. Al rivale dem non ha portato bene infarcire la lista di islamici.

Il centrodestra si tiene Venezia. Simone Venturini, 38 anni, è il nuovo sindaco della Serenissima. Sostenuto dalla sua lista civica, da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, puntava al primo turno «e ci hanno un po’ deriso», ricordava ieri, invece così è stato. Con oltre il 64% delle sezioni scrutinate era al 52,8%, quindi vittoria certa.

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simone venturini
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Industria – I poteri globali che ridisegnano l'economia

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Industria – I poteri globali che ridisegnano l'economia
Geopolitica, intelligenza artificiale e industria: a Trento economisti, imprenditori e politici esaminano i nuovi assetti mondiali.
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Reggio Calabria svolta a destra. De Luca riprende Salerno senza il Pd

Reggio Calabria svolta a destra. De Luca riprende Salerno senza il Pd
Vincenzo De Luca (Ansa)
Le elezioni locali sono una doccia fredda per l’opposizione, che sperava di bissare il risultato del referendum. Maggioranza avanti ad Arezzo: al ballottaggio sarà decisivo Calenda. Il centrosinistra si consola con Prato.

Se doveva essere un (quasi) midterm per il governo, questo turno amministrativo che ha coinvolto 6,7 milioni di elettori con un’affluenza del 60,1% (contro il 64,9% di quasi sei anni fa) può far dormire sonni tranquilli a Giorgia Meloni: il tifone referendum si è già trasformato in una tarda brezza primaverile.

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