Carlo Cambi
and
Nino Sunseri
2025-08-08

Dazi, studio tedesco stronca la linea dura di Parigi

Emmanuel Macron (Ansa)
  • Un report dell’Iw di Colonia raccomanda prudenza nella reazione ai dazi: «L’accordo asimmetrico è meglio delle ritorsioni. Coi dazi al 15% 67 miliardi di costi, ma in caso di reazioni si sale a 210». Sconfessata la foga barricadera di Macron e del Pd.
  • Svizzera a caccia dell’intesa: sul tavolo perfino la carta Infantino. Si cerca un approccio meno classico alla trattativa: il presidente Fifa è vicino a Trump.

Bibi: «Occuperemo tutta la Striscia. Poi una volta liberata andrà a forze arabe»

Benjamin Netanyahu (Ansa)
Il piano, diviso in due fasi, prevede prima la presa di Gaza City. L’alt dell’amministrazione Usa: «No ad annessioni israeliane».
Putin conferma l’incontro con Trump. Ma il tycoon: «Solo se vede Zelensky»

Vladimir Putin e Donald Trump durante l'incontro tenutosi nel 2017 a margine del G20 di Amburgo (Ansa)
Mosca ha accettato la proposta di un vertice tra i due leader. Mentre lo zar frena su un possibile tavolo con l’omologo ucraino (ancora «mancano le condizioni»), Donald esige un trilaterale dopo il tête-à-tête.
Già scattati i dazi. L’Ue gioca col fuoco: sugli investimenti vuole fregare Trump

  • La Commissione sempre più surreale: «Patti non vincolanti». Sale il rischio rappresaglie e manca la dichiarazione congiunta.
  • Annunciato un rialzo a breve, ma secondo Bruxelles i semiconduttori fanno parte dei beni «tassati» al 15%. L’esperto: «Le aziende europee dovranno consorziarsi».

Il «peccato» di Sala: ha sfidato in altezza la Madonnina

Il «peccato» di Sala: ha sfidato in altezza la Madonnina
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (Getty Images)
Macché paura dei grattacieli: per tradizione gli edifici di Milano sono più bassi della statua-simbolo. Se no devono renderle omaggio.
