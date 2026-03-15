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 Stefano Piazza
2026-03-15

Spiragli di negoziato tra Israele e Libano

Spiragli di negoziato tra Israele e Libano
Bombardamenti in Libano (Ansa)
Continuano i raid dell’Idf sulla terra dei cedri. Dall’inizio della guerra almeno 826 morti, di cui 106 bambini. Ferito un altro soldato Unifil. Emmanuel Macron chiede di mediare e offre Parigi come sede. Haaretz: «Possibili incontri nei prossimi giorni, più probabile a Cipro».

Israele sta valutando il lancio di una vasta operazione terrestre nel Libano meridionale con l’obiettivo di allontanare Hezbollah dalla linea di confine e distruggere le infrastrutture militari del movimento sciita. La notizia è stata riportata dal sito di informazione statunitense Axios, che cita fonti governative israeliane e americane.

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guerra medio oriente
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Il prossimo jolly contro l’Occidente: le armi degli Huthi per ostruire Suez

Mohammed al-Bukhaiti, portavoce e alto funzionario dell’ufficio politico dei ribelli yemeniti alla «Verità»: «Abbiamo già le dita sul grilletto».

La guerra fra Iran e Stati Uniti e Israele potrebbe molto presto aprire un nuovo fronte. Gli Huthi, la tribù sciita che controlla metà dello Yemen, hanno dichiarato di essere pronti a combattere a fianco di Teheran. Questi miliziani fanno parte di quello che, un po’ pomposamente, era stato definito asse della resistenza. E restano il proxy più attivo dell’Iran.

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medio oriente
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Cuciniamo insieme | Crema di primavera

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Cuciniamo insieme | Crema di primavera play icon
C’è desiderio di rinascita, c’è sentore di prati fioriti, c’è carica vitale nell’aria: è l’annuncio dell’imminente Primavera che noi abbiamo scelto di portare in tavola con un piatto che va benissimo anche se avete amici, come usa dire l’industria alimentare, plant based (a base di verdure). Funziona sia da entrata che da primo piatto: è gustoso e leggero, ma soprattutto molto scenografico.
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cuciniamo insieme
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Se la crisi nel Golfo non finisce presto la Bce dovrà rispolverare il bazooka

Se la crisi nel Golfo non finisce presto la Bce dovrà rispolverare il bazooka
Ansa
In uno scenario incerto come quello attuale vanno ipotizzate misure di tutela economica. Qualora la guerra si prolungasse, sarebbe necessario un massivo acquisto di titoli di Stato. Sperando in un’inflazione entro i limiti.
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crisi iran
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Iran: «Stretto chiuso solo ai nemici». Trump agli alleati: «Mandate navi»

Iran: «Stretto chiuso solo ai nemici». Trump agli alleati: «Mandate navi»
Donald Trump (Ansa)
  • Il presidente americano rifiuta i colloqui con Teheran e scuote i Paesi occidentali: «Chi prende il greggio da lì intervenga». Londra, che aveva già sollecitato altre capitali europee, assicura: «Valutiamo le opzioni».
  • La missione per Hormuz esiste già. Il programma intergovernativo guidato dalla Francia, cui partecipa pure l’Italia, è partito nel 2020. Sarebbe il caso di usarlo, ma il Vecchio continente non vuol contare.

Lo speciale contiene due articoli.

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