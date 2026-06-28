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Patrizia Floder Reitter
2026-06-28

«Spero che Hormuz rimanga chiuso così installiamo più pannelli solari»

«Spero che Hormuz rimanga chiuso così installiamo più pannelli solari»
Luca Mercalli (Ansa)
Il climatologo Luca Mercalli gode per le bollette alte dovute al caos nello Stretto che limita il commercio di petrolio. E prega che lo choc perduri, pensando che gli italiani saranno obbligati alla conversione green.

Secondo i calcoli dell’Agenzia France press (Afp) basati sulle previsioni, almeno 193 milioni di persone in Europa ieri hanno dovuto affrontare temperature superiori ai 35 gradi. Da giorni, le aperture di quotidiani e notiziari riportano titoli allarmanti sui nuovi record che si dovrebbero superare quest’estate quanto a caldo, umidità e morti.

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luca mercalli
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L’Ue piomba nel Medioevo. Aria spenta per i dipendenti ma Ursula resta al fresco

L’Ue piomba nel Medioevo. Aria spenta per i dipendenti ma Ursula resta al fresco
Ursula von der Leyen (Ansa)
A Palazzo Berlaymont, sede della Commissione, climatizzazione off solo dal primo al settimo piano. Risparmiati i colletti bianchi ai livelli superiori. Un atto da caporali.

Facile fare gli ecologisti con le ascelle sudate degli altri. Da sempre ritengo il pensiero e le decisioni prese dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lontani anni luce dalla realtà. E così quelle della maggior parte dei suoi commissari. Con il cosiddetto Green deal hanno raggiunto il massimo, letteralmente fregandosene degli effetti nefasti che ha avuto sulle famiglie e sulle imprese europee, a partire dalla Germania.

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bruxelles
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«In Lombardia 20.000 posti in bilico». L’allarme inascoltato sul Green deal

«In Lombardia 20.000 posti in bilico». L’allarme inascoltato sul Green deal
Guido Guidesi (Ansa)
L’assessore Guido Guidesi sul caso Volkswagen: «Lo dicevo nel 2021». Vannia Gava: «Diversificare».
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​guido guidesi
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«I prezzi del petrolio sono crollati. Pure la benzina può calare di più»

«I prezzi del petrolio sono crollati. Pure la benzina può calare di più»
Adolfo Urso (Imagoeconomica)
Il ministro Urso convoca le compagnie petrolifere perché «i prezzi dei carburanti possono ancora scendere», spiega in un’intervista alla Verità. Sullo scenario internazionale dice: «L’intesa Usa-Iran rischia di saltare in ogni momento». Sulla Ue: «È questo il tempo delle riforme. Il Grande Freno è la burocrazia di Bruxelles».
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adolfo urso

Mondiali 2026, si entra nel vivo: autostrada con vista semifinale per l'Argentina

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Archiviati i gironi, il Mondiale entra nella fase a eliminazione diretta. L'Argentina è la grande favorita del lato basso del tabellone e, sulla carta, ha il percorso più agevole verso la semifinale. Più tortuoso invece il cammino delle big europee, con Francia, Germania, Spagna e Portogallo destinate a eliminarsi a vicenda.

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