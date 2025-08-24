Patrizia Floder Reitter
2025-08-24

I talebani in crisi ci provano col morbillo

I talebani in crisi ci provano col morbillo
Vaccino (Ansa)
Ogni volta che torna in auge la discussione sulle inoculazioni, i paladini della «scienza» tirano fuori l’allarmismo sulla malattia infettiva. I numeri, però, non mostrano affatto uno scenario drammatico: quella sull’obbligo rimane una decisione politica.
morbillo

Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente

Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente
pillole di galateo

Carri armati israeliani dentro Gaza. Gli Usa: «Carestia? È colpa dell’Onu»

Carri armati israeliani dentro Gaza. Gli Usa: «Carestia? È colpa dell'Onu»
Un carro armato israeliano (Ansa)
I tank di Benjamin Netanyahu invadono il sobborgo di Sabra: «Offensiva finale a metà settembre». L’ambasciatore americano a Gerusalemme attacca le Nazioni Unite per la gestione «distorta» delle forniture alimentari.
gaza

Fotovoltaico: la capacità installata in Europa

Fotovoltaico: la capacità installata in Europa
pillole di numeri

Cuciniamo insieme | Trippa finta alla marchigiana

Cuciniamo insieme | Trippa finta alla marchigiana
Ricetta che più rurale di così non si può, ma che sfrutta in questa stagione la pienezza di profumo e di gusto del pomodoro. Non vale la pena usare la salsa pronta – che comunque è una benedizione in cucina - quando se ne può fare una espressa senza troppa fatica e senza perdere troppo tempo. Per il resto è da “ammirare” l’invettiva delle “vergare” (si chiamano così in dialetto marchigiano le donne che tengono salde le redini della casa e della famiglia) che per mettere a tavola con poca spesa e la massima resa chi lavorava nei campi hanno creato questo piatto gustosissimo.

cuciniamo insieme
