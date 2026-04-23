True Antonino Liberato Salis, tanta immagine zero sostanza: tutti i guai che non risolve a Genova Silvia Salis (Getty Images)

La nuova icona della sinistra è troppo impegnata a farsi immortalare con Dj di grido in mezzo ai giovani per pensare che nella sua città il 65% dei senza dimora non ha una struttura dove stare.Pochi mesi fa, per la prima volta in Italia, è stato realizzato un censimento nazionale delle persone senza fissa dimora in 14 grandi città. L’indagine, condotta dall’Istat insieme alla Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora, ha utilizzato il metodo «Point in Time»: una fotografia istantanea già diffusa in molti Paesi europei e negli Stati Uniti per misurare la povertà estrema.Squadre di volontari hanno percorso a piedi quartieri, sottopassaggi e stazioni, muniti di strumenti digitali e dell’esperienza di chi conosce da vicino la vita di strada. Il risultato è stato un dato preciso: 10.037 persone senza dimora. Di queste, 5.563 dormivano, nelle fredde sere di gennaio 2026 in cui è stata effettuata la rilevazione, in una delle 217 strutture di accoglienza notturna. Le restanti 4.474 - quasi la metà - si trovavano all’aperto, negli spazi urbani. Il 35% dormiva direttamente su marciapiedi o piazze, senza alcun riparo; un altro 32% sotto portici, ponti o in sottopassaggi. Quasi uno su dieci trovava rifugio in stazioni o terminal di trasporto, mentre una piccola quota dormiva in tende o automobili. Roma e Milano detengono, prevedibilmente, i numeri assoluti più elevati. Ma il dato più significativo riguarda Genova, dove la percentuale di persone costrette a dormire all’aperto raggiunge il 65,9%: quasi due terzi dei senza dimora non trovano posto in una struttura. Un dato che evidenzia una distanza profonda, siderale, tra la realtà e l’immagine pubblica che la Sindaca vuole proiettare di sé.Proprio in questi giorni si parla molto di Silvia Salis, sindaca di Genova, indicata come possibile candidata del cosiddetto campo largo a livello nazionale. Lei stessa, in un’intervista a Bloomberg, ha lasciato intendere una certa disponibilità. Intanto circolano sondaggi e analisi che ne sottolineano il peso politico, prospettando un possibile vantaggio per il centrosinistra. Il tutto orchestrato da una attenta regia che vede come spin doctor Marco Agnoletti, già visto all’opera con la Leopolda di Renzi.La sua crescita mediatica appare sostenuta da un’efficace strategia comunicativa. Si è parlato, ad esempio, della sua presenza – defilata ma studiata – accanto alla consolle della DJ Charlotte de Witte: non protagonista, ma comunque visibile, in una posizione che trasmetteva al tempo stesso partecipazione e controllo. Un’immagine interpretata come un abile equilibrio tra dimensione istituzionale e spontaneità, tra ruolo pubblico e quotidianità. Un’operazione comunicativa efficace, con l’intento di accorciare simbolicamente la distanza tra politica e cittadini sotto i decibel della musica elettronica. Ma resta aperta una distanza che non sembra capace di colmare quella tra narrazione e realtà amministrativa.Genova è una città complessa, con un territorio difficile, infrastrutture datate e servizi trascurati da anni. Chi governa non trova certo una situazione semplice. Tuttavia, queste difficoltà non possono diventare un alibi. Il quadro generale appare preoccupante. Sul piano socio-sanitario, strutture come l’Ospedale Galliera e il San Martino mostrano criticità evidenti: edifici obsoleti, organizzazione poco aggiornata, tempi di attesa lunghi e personale sotto pressione. Anche il sistema dei trasporti è vicino al limite: manca una vera riorganizzazione e i disagi ricadono quotidianamente sui cittadini. Il tessuto produttivo fatica a trovare una direzione. Al di là di alcuni interventi legati al porto – indispensabile per l’economia cittadina – non emerge una visione chiara di sviluppo. Sul tema dell’Ilva di Cornigliano prevalgono dichiarazioni di principio e slogan tipo «salviamo tutto», senza un piano concreto. Nel frattempo, si continuano a finanziare iniziative ideologiche, eventi e consulenze discutibili. Scelte legittime, certo, ma che sollevano una domanda: non sarebbe più urgente intervenire su ciò che è essenziale? Trasporti efficienti, servizi sanitari adeguati, politiche efficaci per chi vive in condizioni di estrema fragilità come ad esempio le persone senza fissa dimora.Dopo un anno di amministrazione, il bilancio appare segnato da molta comunicazione e poca concretezza. Ciò che sembra mancare, soprattutto, è una visione chiara del futuro della città. Non è nostro compito entrare nel merito delle dinamiche che animano il campo largo, e nemmeno giudicare questo lancio di «peso politico» della Salis nell’arena nazionale, ma ci risulta difficile non condividere le perplessità espresse da una persona come Rosi Bindi sulla credibilità di una candidatura nazionale della sindaca. In città, intanto, cresce una domanda sempre più insistente: Silvia Salis rappresenta davvero una prospettiva solida o è l’ennesimo bluff partorito dalla Seconda Repubblica? Cioè una costruzione politica destinata a rivelarsi fragile e che una fuga anticipata da Genova rivelerebbe in tutta la sua essenza.