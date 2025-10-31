2025-10-31
Sefcovic a Roma, Italia decisiva sul Mercosur
L’eurocommissario al Commercio vede Emanuele Orsini e Giorgia Meloni. Oggi incontro con agricoltori e Francesco Lollobrigida. Sul tavolo l’inserimento della reciprocità e dei controlli sui prodotti importati dal Sudamerica. Altrimenti in Consiglio europeo il trattato rischia di non aver voti.Il Commissario europeo per il commercio, lo slovacco Maroš Šefčovič, è a Roma in questi giorni. Ieri nel suo fitto programma ha incontrato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il ministro del made in Italy, Adolfo Urso, dopo nel pomeriggio ha riferito a sei commissioni di Camera e Senato per poi concludere con il ricevimento a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Fin qui tutto nella norma: hanno parlato delle prospettive del commercio estero europeo dove l’Italia, seconda economia esportatrice dopo la Germania, gioca la sua parte. Diverso invece è il programma odierno: incontrerà Antonio Tajani, ministro degli esteri e del commercio internazionale, e qui ancora tutto nella norma. D’altronde Sefcovic è l’uomo che curato la trattativa con gli Usa sui dazi. Prima, però, il commissario incontrerà il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e tutto il mondo agroalimentare italiano. Una cosa che effettivamente è raro vedere, che ci fa un commissario al commercio con il ministro dell’Agricoltura?Semplice. L’uomo venuto da Bruxelles si gioca il verdetto del Consiglio europeo sul Mercosur, ovvero l’accordo di libero scambio tra la Ue e quattro Paesi del Sudamerica, che ha avuto una gestazione lunga venti anni ma che alla fine rischia di mandare gambe all’aria l’agricoltura del Vecchio continente e in particolare quella italiana. Si rischia un’invasione di ingenti quantità di cereali o riso, ad esempio, a dazio zero. Non proprio un affare. Sefcovic dovrà dunque dare dare le giuste rassicurazioni al mondo agroalimentare italiano che si sente minacciato dal Mercosur, soprattutto in alcuni settori di produzione. Dare le giuste salvaguardie agli agricoltori europei è essenziale perché il trattato sul Mercosur incassi il sì dell’Italia. Nessun mistero, lo aveva detto anche il governo il 3 settembre, quando aveva salutato con favore l’inserimento di clausole di salvaguardia a tutela degli agricoltori europei come il fondo da 6,3 miliardi per attutire l’eventuale impatto delle merci importati, la clausola «freno a mano», ovvero lo stop all’importazione di quei prodotti qualora il prezzo scenda più del 10% in un anno. Posizione che l’Italia aveva tenuto a Bruxelles con un ministro dell’Agricoltura finalmente presente nelle riunioni dei suoi colleghi europei.Lollobrigida si è attirato gli strali del mondo industriale che giustamente guarda a un mercato a dazi zero composto da quasi 700 milioni di persone dove poter esportare i propri prodotti. Si diceva che l’Europa era ostaggio dei trattori. Il ministro, pur non pregiudizialmente contrario al Mercosur, ha ingoiato il rospo e ha trattato conscio che l’Italia era il Paese che mancava per costituire la minoranza di blocco all’interno del Consiglio Europeo. Ha quindi chiesto le clausole di salvaguardia giocando di sponda con la Francia e le ha ottenute, ha chiesto il fondo di ristoro per i contadini europei e l’ha ottenuto. Adesso chiede a Bruxelles, insieme agli agricoltori italiani ed europei, che nel vocabolario europeo venga inserita una parola: reciprocità. Il ragionamento politico che in ogni consiglio dei ministri europei dell’Agricoltura l’Italia fa è il seguente: non possiamo vietare l’uso di fitofarmaci nella Ue aumentando i costi di produzione per poi aprire il mercato a merci prodotte con sostanze che noi non possiamo usare. Giustamente noi imponiamo che il benessere animale venga rispettato e imponiamo degli standard di produzione che gli altri paesi dai quali importiamo non rispettano. Il risultato sarebbe la desertificazione del nostro sistema agroindustriale e il mancato raggiungimento a livello mondiale dei giusti obiettivi che l’Europa si impone. Per far questo va imposto un sistema di controlli efficiente che vigili sull’uso di fitofarmaci da noi vietati e sul rispetto di diritti, come quelli dei lavoratori, per fare entrare i prodotti nei confini Ue.Ieri Sefcovic in Parlamento ha detto che «grazie anche all’espansione degli accordi di libero scambio, l’Italia sarà in grado di raggiungere il target di 700 miliardi di euro di esportazione nel 2027, una cifra veramente impressionante che credo creerà nuovi posti di lavoro, darà un nuovo slancio alla crescita e garantirà una maggiore stabilità alla prosperità dell’Italia con ripercussioni positive in tutta l’Unione europea». Sì, se passa il Mercosur a livello di Consiglio europeo. E tutto dipenderà dalle parole che oggi pronuncerà davanti al mondo agricolo italiano e a Lollobrigida. Tutti aspettano di sentir pronunciare queste due bellissime parole: reciprocità e controlli.
Foto Pluralia
La XVIII edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona si terrà il 30 e 31 ottobre 2025 al Çırağan Palace di Istanbul. Tema: «Nuova energia per nuove realtà economiche». Attesi relatori internazionali per rafforzare la cooperazione tra Europa ed Eurasia.
Il Forum Economico Eurasiatico di Verona si sposta quest’anno a Istanbul, dove il 30 e 31 ottobre 2025 si terrà la sua diciottesima edizione al Çırağan Palace. L’evento, promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione con la Roscongress Foundation, avrà come tema Nuova energia per nuove realtà economiche e riunirà rappresentanti del mondo politico, economico e imprenditoriale da decine di Paesi.
Dopo quattordici edizioni a Verona e tre tappe internazionali — a Baku, Samarcanda e Ras al-Khaimah — il Forum prosegue il suo percorso itinerante, scegliendo la Turchia come nuova sede di confronto tra Europa e spazio eurasiatico. L’obiettivo è favorire il dialogo e le opportunità di business in un contesto geopolitico sempre più complesso, rafforzando la cooperazione tra Occidente e Grande Eurasia.
Tra le novità di questa edizione, un’area collettiva dedicata alle imprese, pensata come piattaforma di incontro tra aziende italiane, turche e russe. Lo spazio offrirà l’occasione di presentare progetti, valorizzare il made in Italy, il made in Turkey e il made in Russia, e creare nuove partnership strategiche.
La Turchia, ponte tra Est e Ovest
Con un PIL di circa 1.320 miliardi di dollari nel 2024 e una crescita stimata al +3,1% nel 2025, la Turchia è oggi la 17ª economia mondiale e membro del G20 e dell’OCSE. Il Paese ha acquisito un ruolo crescente nella sicurezza e nell’economia globale, anche grazie alla sua industria della difesa e alla posizione strategica nel Mar Nero.
I rapporti con l’Italia restano solidi: nel 2024 l’interscambio commerciale tra i due Paesi ha toccato 29,7 miliardi di euro, con un saldo positivo per l’Italia di oltre 5,5 miliardi. L’Italia è il quarto mercato di destinazione per l’export turco e il decimo mercato di sbocco per quello italiano, con oltre 430 imprese italiane già attive in Turchia.
Nove sessioni per raccontare la nuova economia globale
Il programma del Forum si aprirà con una sessione dedicata al ruolo della Turchia nell’economia mondiale e proseguirà con nove panel tematici: energia e sostenibilità, cambiamento globale, rilancio del manifatturiero, trasporti e logistica, turismo, finanza e innovazione digitale, produzione alimentare e crescita sostenibile.
I lavori si svolgeranno in italiano, inglese, russo e turco, con partecipazione gratuita previa registrazione su forumverona.com, dove sarà disponibile anche la diretta streaming. Il percorso di avvicinamento all’evento sarà raccontato dal magazine Pluralia.
