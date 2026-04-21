True Sergio Giraldo Salvare le imprese o il clima? Nessun dubbio a Bruxelles: «Green e sussidi über alles»

Un articolo pubblicato sulla piattaforma vicina alla Commissione propone uno schema basato su sovvenzioni. Mossa fiscalmente insostenibile e che crea distorsioni tra Stati.Un articolo pubblicato ieri su VoxEu, piattaforma del Centre for economic policy research (Cepr) e punto di riferimento dell’area economica più vicina alla Commissione europea, che lo finanzia, affronta il contrasto emergente tra la competitività industriale europea e gli obiettivi climatici dell’Unione. Il titolo dello studio, Migliorare la competitività o raggiungere gli obiettivi climatici: il dilemma di Draghi è se non altro onesto e ammette che esiste un problema di costi-benefici.Si tratta di un passo avanti rispetto alla retorica tipica di Bruxelles. Peccato che la risposta sia la solita, cioè più sussidi al green e più coordinamento europeo, ovvero, in definitiva, il solito «ci vuole più Europa». I cinque autori dello studio, economisti di due istituti governativi olandesi, riconoscono il problema, bontà loro, ma poi lo dissolvono in una soluzione che porta in nessun luogo.La questione dei costi del Green deal riemerge proprio mentre la Commissione sta per svelare i propri piani per affrontare la crisi energetica in atto con il blocco dello Stretto di Hormuz, ovvero, a quanto si è intuito dalle anticipazioni, austerità, smart working e acquisti comuni di carburante per gli aerei.Nell’articolo, gli autori simulano cosa succederebbe se Francia, Germania e Paesi Bassi erogassero insieme 5 miliardi di euro l’anno per cinque anni all’industria energivora. I sussidi sarebbero di quattro tipi: alla produzione, ai costi energetici generali (fossili più elettricità), ai soli costi dell’elettricità e alle tecnologie di abbattimento della CO2.I risultati sono istruttivi, e per certi versi più onesti di quanto questi studi europei solitamente si permettano. I primi tre sussidi abbassano i costi industriali, migliorano effettivamente la competitività e fanno aumentare la produzione. Ma così aumentano anche le emissioni, che spingono la domanda di quote Ets e, dunque, rendono vana la progressiva diminuzione del tetto delle emissioni, che è un obiettivo dell’Ue.L’unico sussidio che riduce le emissioni è quello diretto alle tecnologie di abbattimento della CO2. Ma questo, rilevano gli stessi autori, fa pochissimo o nulla per la competitività, non spostando minimamente la posizione delle imprese europee sui mercati globali. La soluzione proposta è, quindi, un pacchetto combinato di riduzione dei costi dell’elettricità con sussidi e altri sussidi per l’abbattimento delle emissioni.Questo modello, però, ha due grandi problemi. Il primo è che è fiscalmente insostenibile, soprattutto in un contesto in cui il Patto di stabilità impone vincoli di bilancio ai Paesi membri. È il grottesco paradosso europeo, in cui la politica industriale verde impone obiettivi che richiedono sussidi permanenti che la governance fiscale europea rende impossibili.Il secondo problema è che questa soluzione è politicamente esplosiva. I sussidi creano dipendenze, distorcono la concorrenza interna al mercato unico (che pure a parole è il feticcio unionale), alimentano la guerra tra Stati membri con capacità fiscali diverse e costringono gli Stati a dolorose scelte di bilancio (ad esempio tra sanità e green).Ma mentre lo studio vorrebbe la botte piena e la moglie ubriaca, dall’altra non può evitare di riconoscere che senza misure compensative, l’Europa rischia la fuga di capitali e la perdita di leadership tecnologica nei settori critici. La deindustrializzazione in atto è ormai innegabile. Ma la soluzione proposta dallo studio, cioè combinare sussidi ai costi energetici con sussidi all’abbattimento della CO2, non abbassa di un centesimo il livello dei prezzi energetici europei rispetto a quelli americani o cinesi. Cioè redistribuisce il problema senza risolverlo, anzi lo scarica sulle casse pubbliche e su chi subirà gli obbligati tagli di spesa.Del resto, gli autori dello studio e le istituzioni da cui provengono operano in un sistema in cui il Green deal è un vincolo dato e immutabile, non una variabile. Il loro compito non è mettere in discussione il paradigma verde ma è trovare la combinazione di strumenti che minimizzi i danni dentro quel paradigma. La sostenibilità di cui questo tipo di studi parla è quella politica, cioè la ricerca del punto di rottura oltre il quale un partito come Afd prenderebbe la maggioranza assoluta in Germania.Il titolo dell’articolo parla di «dilemma di Draghi» (Mario, ndr), con riferimento al suo rapporto sulla competitività europea. Un dilemma, però, implica una scelta difficile tra due opzioni entrambe legittime, mentre qui la situazione è più semplice. La transizione energetica, con un aumento deliberato del costo dell’energia per rendere più competitivo il green, danneggia la competitività industriale europea nel breve e medio periodo, senza nessuna garanzia sul lungo periodo. Lo studio lo dimostra con il suo stesso modello, poiché nessun sussidio singolo risolve entrambi gli obiettivi e nessuna combinazione di sussidi cambia strutturalmente i prezzi dell’energia.Insomma, mentre all’Aia, a Berlino e a Bruxelles si affinano i modelli economici alla ricerca della quadratura del cerchio, l’industria europea si restringe, i posti di lavoro si spostano altrove e la base produttiva del continente si assottiglia. Business as usual.