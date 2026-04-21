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Pietro Dubolino
2026-04-21

Il «governo dei giudici» è un pericolo perché sacrifica l’interesse pubblico

Il «governo dei giudici» è un pericolo perché sacrifica l’interesse pubblico
Imagoeconomica
Quando un potere abusa della sua discrezionalità, senza mai risponderne, le decisioni possono essere viziate da tornaconti personali. Eppure, come ha dimostrato il referendum, l’attrazione per le toghe resiste.

Se è vero che, come affermato dal ministro Carlo Nordio all’indomani del referendum sulla riforma della giustizia, la vittoria del No è stata soprattutto una vittoria dell’Associazione nazionale magistrati, questo significa che una buona parte degli elettori è disposta ad accettare (pur senza esserne, forse, del tutto consapevole) quello che da molti è definito come «governo dei giudici».

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toghe
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Transfemministe contro gli alpini: «Molestatori e maschi tossici»

Transfemministe contro gli alpini: «Molestatori e maschi tossici»
Getty Images
«Non una di meno» attacca il raduno delle penne nere a Genova. E persino la Cgil si accoda, criticando la chiusura delle scuole.

Attenti, affilate le armi perché la sinistra italiana ha dei nuovi nemici che vanno combattuti con ogni forza, fino all’ultima stilla di sangue. Oddio, a dirla tutta questi nemici non sono poi così nuovi, fanno parte da molto tempo dell’apparato psicotico-onirico del mondo antagonista.

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non una di meno
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Secondo round di negoziati al via: Vance e Ghalibaf oggi a Islamabad

Secondo round di negoziati al via: Vance e Ghalibaf oggi a Islamabad
JD Vance e Mohammad Bagher Ghalibaf (Ansa)
Trump scatenato: «Senza la firma arrivano le bombe. Sto vincendo alla grande».

Il mondo resta col fiato sospeso mentre il Pakistan si accinge a ospitare un secondo round di colloqui tra Washington e Teheran. Il New York Times ha riferito che oggi si recheranno a Islamabad sia una delegazione americana, guidata dal numero due della Casa Bianca JD Vance, sia il team negoziale della Repubblica islamica, capitanato dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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iran
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Dai disturbi posturali all’insonnia digitale. Sempre più gente soffre del «mal di smartphone»

Dai disturbi posturali all’insonnia digitale. Sempre più gente soffre del «mal di smartphone»
iStock
Ore e ore chini sul cellulare causano tensioni e rigidità muscolari. Per i giovani, che stanno sviluppando l’apparato scheletrico, le criticità sono maggiori.

C’era una volta il cosiddetto callo dello scrittore, un piccolo rigonfiamento sulla parte interna della falangetta del dito medio della mano destra, derivante dalla pressione della penna, tenuta da pollice e indice, sul dito su cui si appoggiava scrivendo.

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salute e benessere
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«Nelle canzoni è sparita la sensualità»

«Nelle canzoni è sparita la sensualità»
Mariella Nava
Mariella Nava: «È come se i giovani non sapessero cosa vuol dire amare profondamente. I miei primi brani nascono dalla lettura di poesie, ma non dicevo che ero l’autrice. La natura è troppo perfetta, deve esistere un Creatore».

Per il pubblico generico ascoltare e giudicare le canzoni appare facile. Tuttavia, dopo la folgorazione dell’idea, per scriverne testi di valore e musicarli serve talento. Il talento di Mariella Nava è perentorio e gli ha valso prestigiosi riconoscimenti. Autrice di testi raffinati e profondi e di musica. Voce moderna e armoniosa, la sua.

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intervista mariella nava
Le Firme
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