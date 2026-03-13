Riserve di gas naturale: chi ne ha di più

2026-03-13
2026-03-13
Gratteri «minaccia», il Colle in silenzio
Nicola Gratteri (Ansa)
Dopo averci detto che le persone perbene sono per il No, il procuratore di Napoli lancia messaggi intimidatori alla stampa non fedele al suo pensiero: «Poi faremo i conti...».
Stiamo passando giorni a raccontare la devastazione delle vite di innocenti compiute da taluni magistrati: i giorni in carcere (per alcuni mesi o addirittura anni); lo spettro di un buco nero contro il quale non vedi altra via d’uscita se non la voglia di farla finita perché tutto attorno a te crolla; la montagna di soldi spesi per contrastare un’accusa che ti sommerge con intercettazioni e quant’altro. Storie di innocenti considerati già colpevoli per effetto dei processi mediatici, la cui eco proseguirà anche dopo che un magistrato veramente terzo vede la tua innocenza, dopo che altri si erano appiattiti sulle tesi del pubblico ministero.
In questo contesto, il procuratore Nicola Gratteri ricorda ai giornalisti del Foglio i tempi che i codici prevedono per promuovere un’azione penale e un’azione civile: «Tanto dopo il referendum con voi faremo i conti, tireremo su una rete». È un suo diritto, per carità, come lo è per tutti i cittadini; ma Gratteri è anche un magistrato e quindi dovrebbe sapere benissimo che il peso di un avvertimento lasciato in sospeso così è differente. Quella sottolineatura temporale - «Dopo il referendum» - potrebbe sottintenderne anche una ipotetica che si appiccica alla ratio della riforma, ossia la separazione delle carriere: dovesse vincere il No, ci rivediamo con le regole vecchie. Non è così? Meglio, ma il dubbio c’è eccome.
Il procuratore Gratteri, dopo aver messo nello stesso sottoinsieme delle «persone non per bene», indagati e imputati come se già fossero colpevoli, oggi ci avvisa che è meglio stargli alla larga anche quando c’è, scherzosamente, di mezzo Sal Da Vinci. Non sono al corrente delle «speculazioni» che avrebbero compiuto i colleghi del Foglio, ma la risposta ci induce a supporre che egli voglia parlare solo con certi giornalisti e non con altri. Eh no, non funziona così, signor giudice.
Al capo dello Stato, sempre così attento ai toni e agli equilibri tra poteri, va bene questo andazzo? Va bene che un procuratore possa pre-avvertire dei giornalisti di future azioni legali? O di non chiare «reti» da tirare? Sì, lo so che a questo punto devo scrivere che anche il capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, ha pronunciato parole gravissime e non ho problemi a ripetere quel che ho già detto l’altra mattina a Omnibus (e cioè che non c’è contesto che regga: un capo di gabinetto non dovrebbe nemmeno andare in tv a fare campagna elettorale), ma in questo caso il peso dei poteri e delle funzioni di un magistrato e quello di un alto dirigente ministeriale sono differenti. Dunque, quei retroscena che dal Quirinale finiscono quotidianamente sui giornali non ci riferiscono alcuna voce, alcuna indiscrezione, alcuno spazientirsi da parte del presidente Mattarella?
Da qui al voto del 22 e 23 marzo mancano esattamente i giorni più caldi, la campagna elettorale si infiammerà sempre di più, per questo non mi pare un caso - mi sbaglierò - che Gratteri abbia avvisato il Foglio per avvisare tutti: state attenti perché «dopo il referendum» lui compilerà la lista dei cattivi, al netto del clima di una campagna referendaria che anch’egli ha contribuito a scaldare. Che egli subisca minacce da parte delle mafie lo sappiamo e mai una volta ci siamo permessi di fargli venire meno il sostegno e la vicinanza, ma queste minacce non possono essere messe sullo stesso piano di un dibattito dove non ci sono criminali ma giornalisti che fanno domande, magari urticanti ma sempre e solo domande. Così come anche tra i giornalisti ci sono opinioni forti, radicali, a sostegno delle ragioni del Sì che pertanto divergono nettamente dal pensiero di Gratteri: se ne faccia una ragione perché non siamo in un dibattimento processuale.
Aggiungo infine che sarebbe stato un segnale positivo se anche i giornalisti che «coccolano» il procuratore capo oggi in forza a Napoli si fossero esposti criticamente e nettamente nei riguardi di Gratteri: davvero si può sentire dire da un magistrato «Tanto dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti»? Davvero quel «tireremo su una rete» può essere liquidata come frase innocente? Ricordo che in certe Procure d’Italia per frasi del genere si sono montate indagini con accuse pesantissime, costate persino il carcere preventivo.
Non ho mai avuto particolari dubbi sulle ragioni del Sì, ma oggi più che mai spero fortissimamente che i magistrati dell’accusa siano ben separati e ben distinti dai giudici giudicanti, che abbiano carriere separatissime, Csm autonomi e differenziati.
Ps. Dottor Gratteri, spero che non ritenga questo articolo offensivo, perché altrimenti la democrazia sarebbe molto ma molto a rischio.
Le Fiamme gialle del Comando provinciale Udine e Verona, nel corso del costante controllo economico del territorio e delle principali arterie ferroviarie, hanno sottoposto ad ispezione alcuni vagoni ferroviari «tank container» adibiti al trasporto di sostanze chimiche e destinati verso il sud Italia.
I successivi approfondimenti compiuti dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, con la collaborazione dei colleghi veronesi, hanno permesso di accertare come alcuni di questi, in particolare due, fossero accompagnati da documentazione che, genericamente, evidenziava il trasporto di olio lubrificante proveniente dall’est Europa e destinato presso un non meglio specificato cliente bulgaro ma con luogo di consegna nella penisola.
Attese le varie anomalie riscontrate, i finanziari hanno deciso di verificare il contenuto dei «tank container» accertando come il prodotto contenuto presentasse le medesime caratteristiche del gasolio per autotrazione, noto come «Designer Fuel», commercializzato illecitamente in evasione d’imposta.
L’attività ha permesso quindi di sequestrare 64.000 litri di prodotto – di fatto gasolio idoneo all’autotrazione - fraudolentemente sottratto al pagamento delle imposte.
Le attività d’indagine adesso proseguono al fine di ricostruire l’intera filiera illecita ed individuare quello che doveva essere il reale destinatario del carico illecito.
Il risultato conseguito, dimostra l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza profuso nel contrasto alle frodi nel settore delle accise, che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza a tutela dei cittadini onesti, considerando, inoltre, che i prodotti energetici chimicamente alterati possono determinare rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza della circolazione stradale.
Mario Giordano presenta il libro “I re di denari”, nel quale denuncia l’enorme potere delle banche in Italia: un potere aumentato in seguito alla crisi finanziaria del 2011-2013, basato più sulla gestione del risparmio che sull’economia reale e alimentato da lotte di potere nello stesso sistema bancario. Giordano riflette anche sulla divisione politica non più tra destra e sinistra, ma tra élite e popolo e sul ruolo della famiglia oggi.
Maurizio Landini (Ansa)
Nonostante il calo di vocazioni e la fuga dal sindacato, hanno scelto la metamorfosi per fare politica contro il governo Meloni.
Da qualche tempo nel nostro Paese sta succedendo qualcosa di nuovo. È una metamorfosi che, sottotraccia ma incalzante, sta modificando i termini del confronto civile. Inesorabilmente. Alcuni grandi enti, alcune grandi istituzioni civili e sociali stanno cambiando mestiere. La Cei, Conferenza episcopale italiana, la Cgil, Confederazione generale italiana del lavoro, e la Anm, Associazione nazionale magistrati, non sono più quelle di una volta. Non agiscono più all’interno del loro ambito di competenza. Hanno deciso di scendere in campo, in trasferta. Cioè, abbandonando il loro scopo, la loro ragione sociale. Tralasciando il motivo per cui sono nate e che dovrebbe impegnarle a fondo e assorbire tutte le loro energie perché attraversano momenti, come dire, un tantino difficili.
Invece no, sconfinano. Esondano. Si allargano. Fanno politica. Il motivo? Ci sono al governo «le destre». C’è la minaccia autoritaria. C’è Giorgia Meloni, l’underdog della Garbatella. L’usurpatrice. Tutto è ancora più inasprito dall’imminenza del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Così, questi organismi che incarnano a pieno titolo l’establishment del Paese, si sentono autorizzati a opporsi, a schierarsi per scongiurare il ritorno del fascismo e ad assumere una postura emergenziale. I vescovi dovrebbero occuparsi della riduzione della pratica religiosa, della crisi delle iscrizioni dei bambini al catechismo (pari a zero nelle parrocchie del centro di Bologna, la città del cardinale e presidente Matteo Zuppi), del crollo delle vocazioni sacerdotali (meno 60% negli ultimi 50 anni) e dello svuotamento dei seminari? Lo storico sindacato dei lavoratori dovrebbe concentrarsi sul calo degli iscritti (meno 45.000 tra il 2024 e il 2025), sul dramma delle morti sul lavoro, sugli aumenti dei salari che, non di rado, quando vengono proposti, rifiutano? Il sindacato dei magistrati dovrebbe dedicarsi all’automazione nei tribunali, alla qualificazione del personale e delle attrezzature della macchina giuridica? Niente di tutto questo. Cei, Cgil e Anm combattono in prima linea tutt’altra battaglia.
Oggi il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, Vincenzo Savino, vescovo di Cassano allo Jonio in Calabria, parteciperà al congresso di Magistratura democratica per il No al referendum sulla giustizia. Nel panel «moderato» da Massimo Giannini, l’intervento del prelato è previsto dopo quello di Silvia Albano, presidente di Md nota per le sentenze contrarie al trattenimento di clandestini condannati nei Cpr albanesi, e Benedetta Tobagi, giornalista collaboratrice di Repubblica. Quello di Savino con Magistratura democratica è uno dei tanti casi di contiguità tra vescovi e toghe riprodotta in convegni e partecipazioni sparse sul territorio nazionale in spazi diocesani, finanche ecclesiali, concessi ai comitati per il No. Su un altro fronte, qualche giorno fa, il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, ha presenziato con Romano Prodi e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, all’Iftar, il pasto con cui i musulmani celebrano la fine del ramadan. Sul palco c’era anche Yassine Lafram, imam della Comunità islamica bolognese e già presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii), che a settembre si era imbarcato sulla Flotilla per veleggiare verso Gaza.
Il cambio di ragione sociale è fattuale. Stupisce lo zelo dei vertici della Cei ad abbracciare battaglie eterogenee, dal dialogo inter-religioso (anche quando le altre religioni sono riluttanti a ogni forma d’integrazione) al contrasto all’autonomia differenziata, dalla predilezione per questa Unione europea fino alla benevolenza verso le Ong nell’accoglienza incondizionata ai migranti. Mai che dalla presidenza dei vescovi arrivi qualche pronunciamento che echeggi l’affermazione di Cristo «centro del cosmo e della storia».
Lunedì scorso la Cgil ha promosso una giornata di astensione dal lavoro nei comparti di scuola, università e ricerca «per riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere, davanti alla evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale». È solo l’ultimo della sterminata raffica di scioperi indetti dalla sigla capeggiata da Maurizio Landini per contrastare l’attività del governo e, ciò che più conta, complicare la vita dei cittadini. Dalle manifestazioni pro Pal alle occupazioni studentesche, dal sostegno alla Flotilla al contrasto alla Finanziaria e al decreto Sicurezza, ogni pretesto è buono per paralizzare e incendiare le città con l’aiuto della galassia antagonista, per fermare treni, aerei e autobus, e bloccare il lavoro del personale negli ospedali (puntualmente di venerdì). La missione della «rivolta sociale» contro il governo è prioritaria su tutto. E pazienza se crollano le iscrizioni, secondo uno studio del 2023 al ritmo di 121 al giorno che, negli anni successivi, è ulteriormente aumentato. Motivo? «Molti lavoratori percepiscono la Cgil come un’opposizione politica piuttosto che una tutela sindacale» e criticano «la lentezza nei rinnovi contrattuali e la scarsa attenzione alla sicurezza sul lavoro». Contento Landini…
Qualche giorno fa, l’Anm ha usufruito dell’aula della Corte d’assise del tribunale di Treviso per un convegno in favore del No al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. È uno dei tanti episodi in cui un sindacato della più intoccabile tra le categorie professionali, che si comporta come un partito politico, usa un luogo istituzionale per propagandare la linea contraria alla riforma Nordio. Del resto, l’Anm è un’autorità in materia, avendo da sempre la propria sede nel Palazzaccio della Corte di Cassazione in piazza Cavour a Roma. L’identificazione totale dell’Associazione nazionale magistrati con il comitato per il No ha già prodotto le prime defezioni tra i suoi aderenti, dal membro del direttivo Andrea Reale alla giudice della Corte d’appello nelle sezioni civili di Milano, Anna Ferrari. Sono i primi di una più ampia e consistente diaspora di magistrati decisi, oltre che a votare Sì, ad abbandonare l’associazione di categoria. Come per la Cgil, la perdita di associati è una delle conseguenze dello snaturamento, il prezzo da pagare sull’altare dell’opposizione al governo. Cambiare ragione sociale non può essere un processo indolore in termini di fiducia e rappresentatività. Ma alla Cei, all’Anm e alla Cgil ancora non se ne preoccupano. L’imperativo di detronizzare l’usurpatrice viene prima di tutto.
