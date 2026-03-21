True Maurizio Belpietro Riforma sacrosanta: lo dice il buonsenso Augusto Barbera (Imagoeconomica)

La riforma è guidata dal buon senso e infatti ha l’appoggio anche di un grande giurista di sinistra come Augusto Barbera. Finora le storture del sistema, dove pm e giudici sono complici, hanno rovinato la povera gente. Stop ai magistrati-ayatollah.Mai avrei pensato di trovarmi completamente d’accordo con un esponente di lungo corso della sinistra, parlamentare del Pci prima e del Pds e del Pd poi. E invece, dopo aver letto la lunga intervista rilasciata da Augusto Barbera al nostro giornale, ho scoperto di condividere tutto, perfino le virgole. E allora mi sono chiesto se per caso avessi cambiato opinione io, che da sempre sono in contrasto con quelle dei cosiddetti progressisti, o se l’avesse mutata l’ex ministro del governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi in piena Tangentopoli. Alla fine sono arrivato alla conclusione che sia il sottoscritto che il professor Barbera semplicemente ci ispiriamo al buon senso, che in vista del referendum sulla giustizia e per districarsi dalle bufale di una campagna orrenda è strumento assolutamente necessario.Riassumo qui i punti che ho condiviso con uno dei più autorevoli giuristi del campo avverso a quello dell’attuale maggioranza. Punto primo: la separazione delle carriere. Anche chi non è esperto in materia, capisce che pm e giudici fanno due lavori diversi. Il primo sostiene l’accusa e il secondo deve stabilire se quell’accusa sia fondata o meno. In pratica, uno è il controllore del lavoro dell’altro. Possono stare sullo stesso piano, condividere le carriere e pure i provvedimenti disciplinari? Ovvio che no. Il buon senso, quello di cui sopra, prevede che il pm stia sullo stesso piano del difensore. Il pubblico ministero se ha gli elementi esercita l’azione penale, l’avvocato tutela il suo assistito. Sopra di loro c’è il giudice. Da questo semplice assunto consegue tutto il resto. Il Consiglio superiore della magistratura, se le carriere di pm e giudici sono divise dev’essere anch’esso separato, perché altrimenti gli uni e gli altri risulterebbero disgiunti in un’aula di tribunale ma riuniti poi quando devono ottenere promozioni o sanzioni, soprattutto se entrambe sono frutto di un accordo politico fra le fazioni di cui è composta la categoria. L’ho spiegato altre volte: le correnti sono un’anomalia, così come lo è l’Anm, ossia un sindacato che esercita un’influenza totale sulla gestione della giustizia. Il Csm è un organo amministrativo anche se ente costituzionale. Ma l’Associazione magistrati, che è privata come ogni sindacato, che titolo ha per occupare manu militari l’organismo che sovrintende a nomine e rimozioni di un ordine così delicato e vitale come quello della magistratura? A mio parere nessuno.E qui veniamo al tema che riguarda l’Alta corte disciplinare e il sorteggio dei suoi componenti. Per i sostenitori del No la scelta affidata all’estrazione fra i 9.000 magistrati è sbagliata perché si rischia di nominare chi non ha competenza. Premetto che la platea dei candidati si riduce, perché si sceglie non tra chi ha appena indossato la toga, ma fra chi fa il magistrato da almeno vent’anni. Dunque, non proprio inesperti. Sostenere che un giudice o un pm che abbia esercitato così a lungo le proprie funzioni non sia in grado di valutare un illecito contestato a un collega è piuttosto sorprendente e getta luci inquietanti sulla categoria. Se quello stesso giudice o pm può giudicare o accusare un comune cittadino, perché non può stabilire se un magistrato ha sbagliato oppure no? La verità è che ,separando le carriere e soprattutto evitando che le sanzioni e le promozioni siano decise dalle correnti, si impedisce l’influenza di gruppi di pressione politica su tribunali e Procure e si restituisce indipendenza e autonomia a ogni singolo magistrato.L’altra obiezione che ho sentito spesso riguarda l’indebolimento dei pm, i quali se separati dai giudici sarebbero più condizionabili dalla politica. E anche qui, premesso che gli articoli della Costituzione a tutela della magistratura continueranno a valere anche per i pubblici ministeri come per i giudici, i contrari alla riforma dovrebbero decidersi, perché se la legge Nordio rende vulnerabile chi esercita l’azione penale non può creare 2.000 Torquemada che non risponderanno a nessuno, come pure il fronte del No sostiene. È evidente che le due cose insieme non possono stare e questo evidenzia la debolezza delle argomentazioni, oltre che la malafede. Dicono che la riforma serve a mettere i magistrati sotto il controllo del governo e che questo è necessario per garantire l’immunità di una Casta fatta di politici e ricchi. In realtà, a subire i danni degli errori compiuti da pm e giudici non sono né gli onorevoli né i miliardari, ma la povera gente. Basta vedere chi sono le vittime degli orrori compiuti nelle aule di tribunale: pastori, muratori, contadini, operai, impiegati, pescatori. Non propriamente persone che si possano permettere principi del foro. Uomini e donne innocenti a cui, pur avendo trascorso periodi più o meno lunghi dietro le sbarre, nessuno ha mai chiesto scusa. Mi sono trovato d’accordo anche con un’altra frase di Augusto Barbera: «L’Anm è scesa in campo come un partito politico» e la sinistra vi si è accodata. Forse per comodità, forse per debolezza. E questo è ciò che mi spaventa di più. Uso ancora le parole dell’ex presidente della Corte costituzionale, uomo di sinistra: «Così come i rappresentanti del potere esecutivo e legislativo devono rispettare le sentenze, non sarebbe male che la magistratura rispettasse le leggi e le riforme». Altrimenti, ma queste sono parole mie e non di Barbera, più che in una Repubblica democratica scivoleremmo in una Repubblica giudiziaria. Dove non c’è il turbante degli ayatollah, ma la toga.