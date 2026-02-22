{{ subpage.title }}

Carlo Melato
2026-02-22

Chiara Muti: «Ribalta bene e male: “Macbeth” è moderno»

Chiara Muti: «Ribalta bene e male: “Macbeth” è moderno»
Il maestro Riccardo Muti, Mathieu Jouvin, sovrintendente teatro Regio Torino, e la regista Chiara Muti durante la conferenza stampa di presentazione dell'opera «Macbeth» di Giuseppe Verdi (Ansa)
A pochi giorni dalla Prima del capolavoro verdiano diretto da Riccardo Muti al Teatro Regio di Torino, la regista svela le sue scelte: «L’eroe al contrario che perde sé stesso è prigioniero della sua coscienza sporca. In scena l’occhio di Dio che perseguita Caino».
Clicca qui per guardare la puntata del videopodcast Non sparate sul pianista con l'intervista a Chiara Muti
intervista chiara muti
Referendum giustizia, Piantedosi: «Dai magistrati filosofia immigrazionista»

Referendum giustizia, Piantedosi: «Dai magistrati filosofia immigrazionista»
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (Ansa)
A un convegno sul referendum, duro atto d’accusa di Piantedosi: «Alcune toghe hanno un approccio concettualmente favorevole agli sbarchi e vanno apposta nelle sezioni specializzate». Nordio: «La riforma serve a liberare i giudici bravi».

Mentre a protestare a Bologna per l’evento del Sì organizzato da Fratelli d’Italia ci sono poco più di quattro gatti, all’interno dell’hotel Savoia non si cammina per la quantità di persone accorse. Sala piena e gente in piedi e tutto intorno un forte presidio delle forze dell’ordine. «Sono una persona perbene e voto Sì», si legge sulle magliette di qualcuno.

giustizia

Mai dire Blackout | Iea, gli Usa alzano la voce

Mai dire Blackout | Iea, gli Usa alzano la voce

Eni inizia l’export di Gnl dal Congo. La Francia riduce gli obiettivi green. Alla conferenza Iea gli Usa minacciano l’abbandono. Scende il prezzo del rame. La Libia taglia le forniture di benzina dalla Russia.

sergio giraldo mai dire blackout
Ecco la scaletta segreta della chiusura dei Giochi

Ecco la scaletta segreta della chiusura dei Giochi

Dopo la débâcle della Rai a San Siro, Milano-Cortina saluta il mondo dall’Arena di Verona. In tv torna Bulbarelli, estromesso dall’apertura per colpa del Colle. Opera, jazz, balletto e dance, i Vip non si contano: López Moreno, Fresu, Bolle e Gabry Ponte.

Clicca qui sotto per scaricare il programma completo della cerimonia di chiusura dei Giochi invernali.

Cerimonia di chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026.pdf


milano-cortina 2026
I test alla famiglia del bosco li fa l’esperta che la insultava

I test alla famiglia del bosco li fa l’esperta che la insultava
Ansa
La dottoressa Ceccoli ha scelto come collaboratrice una giovane collega che, in precedenza, aveva pubblicato sui social alcuni post caustici verso i Trevallion. L’ennesimo caso di ostilità nella vicenda dei bimbi allontanati.

d’ufficio nominata è la dottoressa Simona Ceccoli, una psichiatra che di solito opera presso una Rsa, il presidio ospedaliero Villa Letizia a L’Aquila. I tempi fissati per la perizia sono piuttosto lunghi, 120 giorni, quattro mesi che si aggiungono a quelli che la famiglia ha già trascorso separata. Per altro, la perizia è iniziata non senza difficoltà e con rallentamenti di vario tipo. Ci sono stati problemi con il traduttore, ne era stato individuato uno che, però, aveva parecchi impegni e la data di inizio è stata slittata. Poi sono state scelte altre figure che però hanno comunque una agenda fitta, motivo per cui gli incontri non sono nemmeno troppo facili da organizzare. Insomma, non sta proprio fluendo tutto liscio.

Continua a leggereRiduci
trevaillon
