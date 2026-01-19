True Stefano Graziosi Riad, Ankara e Islamabad puntano a un patto di difesa True Recep Tayyip Erdogan (Ansa)

Nuovi equilibri si preparano in Medio Oriente e in Asia Meridionale. Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno infatti preparato una bozza di accordo di difesa dopo circa un anno di colloqui.“L'accordo trilaterale Pakistan-Arabia Saudita-Turchia è già in fase di elaborazione”, ha dichiarato mercoledì il ministro pakistano per la Produzione della difesa, Raza Hayat Harraj. “La bozza di accordo è già disponibile presso di noi. La bozza di accordo è già disponibile con l'Arabia Saudita. La bozza di accordo è già disponibile con la Turchia. E tutti e tre i Paesi stanno deliberando. E questo accordo è in fase di discussione da dieci mesi”, ha proseguito. “Al momento ci sono incontri e colloqui, ma non abbiamo firmato alcun accordo”, ha affermato, il giorno dopo, il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, per poi aggiungere: “Crepe e problemi tra noi portano a egemonie esterne, guerre e instabilità. Alla fine di tutto questo, abbiamo una proposta come questa: tutte le nazioni della regione devono unirsi per creare una piattaforma di cooperazione sulla questione della sicurezza”.Se l’accordo dovesse essere finalizzato, potrebbe avere delle ripercussioni geopolitiche rilevanti. Innanzitutto, esso rischierebbe di complicare la strada per il rilancio degli Accordi di Abramo, caldeggiato dalla Casa Bianca. L’Arabia Saudita si sta avvicinando sempre di più alla Turchia, mentre aumenta la freddezza di Riad verso Gerusalemme soprattutto in relazione alla spinosa questione dell’eventuale creazione di uno Stato palestinese. Inoltre, i sauditi sono ai ferri corti con gli Emirati arabi uniti su vari dossier: Yemen, Sudan e Somaliland. Questo patto di sicurezza a tre, dal punto di vista di Riad, potrebbe quindi essere usato (anche) come un avvertimento tanto a Gerusalemme quanto ad Abu Dhabi. La Turchia, dal canto suo, incrementerebbe ulteriormente il suo peso nello scacchiere mediorientale, acquisendo potere contrattuale nei confronti di Israele. Senza poi trascurare che, spalleggiandosi con Riad, Ankara consoliderebbe la propria influenza anche nel Corno d’Africa, arginando le manovre emiratine e israeliane in loco. Infine, il Pakistan continuerebbe il suo percorso di avvicinamento all’Arabia Saudita: già a settembre dell’anno scorso, i due Paesi avevano firmato un accordo sulla cui base “qualsiasi aggressione contro uno dei due Paesi sarà considerata un'aggressione contro entrambi”. Se la nuova intesa dovesse essere formalizzata, Islamabad guadagnerebbe indirettamente terreno nello scacchiere mediorientale e aumenterebbe la propria capacità di deterrenza verso l’India, che è il suo storico rivale.