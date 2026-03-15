{{ subpage.title }}

True
 Maurizio Belpietro
2026-03-15

Il conto della guerra lo paga il referendum

Il conto della guerra lo paga il referendum
(Ansa)
Piazze, strumentalizzazioni e bugie sono il segno che il cambiamento sulla giustizia fa paura. Ma i timori per le tensioni in Medio Oriente e per i rincari di pieno e bollette possono condizionare il voto del 22-23: il governo ci pensi per evitare flop.

Dicono che la separazione delle carriere serva a mettere i pubblici ministeri sotto il controllo della politica e dunque a indebolirli per poi porli al servizio del governo. Però allo stesso tempo dicono che la separazione delle carriere creerà un gruppo autoreferenziale di magistrati che non risponderà a nessuno. «Così si trasformano i pm in una casta separata di 2.200 Torquemada autoreferenziali, autogestiti con il loro Csm, più potenti e agguerriti di ieri»: Marco Travaglio scripsit.

Continua a leggere Riduci
referendum giustizia
True

Il prossimo jolly contro l’Occidente: le armi degli Huthi per ostruire Suez

Mohammed al-Bukhaiti, portavoce e alto funzionario dell’ufficio politico dei ribelli yemeniti alla «Verità»: «Abbiamo già le dita sul grilletto».

La guerra fra Iran e Stati Uniti e Israele potrebbe molto presto aprire un nuovo fronte. Gli Huthi, la tribù sciita che controlla metà dello Yemen, hanno dichiarato di essere pronti a combattere a fianco di Teheran. Questi miliziani fanno parte di quello che, un po’ pomposamente, era stato definito asse della resistenza. E restano il proxy più attivo dell’Iran.

Continua a leggere Riduci
medio oriente
True

Cuciniamo insieme | Crema di primavera

True
Cuciniamo insieme | Crema di primavera play icon
C’è desiderio di rinascita, c’è sentore di prati fioriti, c’è carica vitale nell’aria: è l’annuncio dell’imminente Primavera che noi abbiamo scelto di portare in tavola con un piatto che va benissimo anche se avete amici, come usa dire l’industria alimentare, plant based (a base di verdure). Funziona sia da entrata che da primo piatto: è gustoso e leggero, ma soprattutto molto scenografico.
Continua a leggere Riduci
cuciniamo insieme
True

Se la crisi nel Golfo non finisce presto la Bce dovrà rispolverare il bazooka

Se la crisi nel Golfo non finisce presto la Bce dovrà rispolverare il bazooka
Ansa
In uno scenario incerto come quello attuale vanno ipotizzate misure di tutela economica. Qualora la guerra si prolungasse, sarebbe necessario un massivo acquisto di titoli di Stato. Sperando in un’inflazione entro i limiti.
Continua a leggere Riduci
crisi iran
True

Iran: «Stretto chiuso solo ai nemici». Trump agli alleati: «Mandate navi»

Iran: «Stretto chiuso solo ai nemici». Trump agli alleati: «Mandate navi»
Donald Trump (Ansa)
  • Il presidente americano rifiuta i colloqui con Teheran e scuote i Paesi occidentali: «Chi prende il greggio da lì intervenga». Londra, che aveva già sollecitato altre capitali europee, assicura: «Valutiamo le opzioni».
  • La missione per Hormuz esiste già. Il programma intergovernativo guidato dalla Francia, cui partecipa pure l’Italia, è partito nel 2020. Sarebbe il caso di usarlo, ma il Vecchio continente non vuol contare.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggere Riduci
crisi iran
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy