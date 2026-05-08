True Gianluigi Paragone «Prima gli italiani»? Per i giudici è reato iStock

Le toghe scavalcano la politica sulla gestione dei migranti. La Consulta boccia il Friuli-Venezia Giulia sulle case popolari: «Vivere qui non conta». Mentre per la Corte di giustizia Ue il criterio dei 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza è «discriminante».Altro che remigrazione! Con il vento che tira dalle parti dei tribunali dall’Italia non solo non se ne andrà nessuno, ma avere la cittadinanza italiana conterà come il due di coppe quando è briscola bastoni. E a proposito di «bastoni» ecco due sentenze fresche fresche, una della Corte costituzionale, l’altra della Corte di giustizia Ue: entrambe sembrano appunto svuotare di priorità l’essere cittadini italiani ma anche essere stranieri da diverso tempo in Italia.Cominciamo dalla Consulta, che ha bocciato la legge del Friuli-Venezia Giulia sui criteri di assegnazione delle case popolari, laddove premiava una minima stabilità in regione. Una opzione quasi obbligata dal fatto che gli immobili non sono infiniti e un criterio - politico - di scelta diventa indispensabile. «La Corte», spiega la nota riassuntiva della sentenza di incostituzionalità numero 70 depositata ieri, «ha ribadito che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all’abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno, tale requisito si rivela incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli». E ancora: «Il requisito della pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Il sillogismo della Consulta è chiaro: siccome la casa è un bisogno primario che va garantito innanzitutto tenendo conto della situazione di bisogno e di disagio, risiedere nella regione non è un parametro di cui si può tenere conto, quindi la casa va data senza poter pensare che essere italiani garantisca una prelazione: in poche parole, italiani o stranieri è uguale. A questo punto uno si domanda se la politica è sterilizzata dalla possibilità di dare un indirizzo, a che servono i diversi programmi elettorali? Allora rimettiamoci direttamente ai magistrati e risparmiamo pure i soldi delle elezioni. Ma poi, quante case popolari si devono predisporre per venire incontro agli italiani in difficoltà se prima vengono gli stranieri?Come se ciò non fosse bastato a frastornarci, ecco un’altra sentenza stavolta dalla Corte di giustizia della Ue. Ci riporta ai percettori del reddito di cittadinanza: chi lo doveva prendere? Gli italiani poveri e in difficoltà, era stato detto all’inizio quando il governo era 5 stelle e Lega. Poi intervenne la magistratura obbligando ad allargare le maglie perché non si potevano escludere gli stranieri da più tempo in Italia. Si fissò il limite dei dieci anni. Ebbene, cosa è successo ieri? Che un giudice ha stabilito che, per i rifugiati, il requisito dei dieci anni è discriminatorio. I giudici europei infatti hanno dato ragione a un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria, al quale era stato revocato il reddito di cittadinanza: il requisito dei dieci anni di residenza «costituisce una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Ue».Il combinato di queste due sentenze ci porta dritti a due considerazioni: la prima riguarda la spesa per il welfare, la seconda il concetto stesso di cittadinanza italiana. Sui costi di welfare, l’Europa ci obbliga al contenimento della spesa pubblica, poi però quando devi decidere i criteri di assegnazione o delle case popolari o di un sostegno economico come lo era il reddito, lo dovresti dare a prescindere dall’essere cittadino. E così si arriva dritti al secondo punto: siccome gli italiani sono cauti da concedere la cittadinanza agli stranieri, allora sono i giudici a conferire agli stranieri i diritti degli italiani. I quali ne avranno sempre meno per via della «concorrenza» di stranieri più poveri, con più figli e via di questo passo. L’altra sera in tv stavo dibattendo delle prossime elezioni a Venezia e della presenza di musulmani nelle liste del Pd; qual era il loro impegno politico prioritario? La costruzione della moschea. Come se fosse un diritto di per sé, che ovviamente viene guardato solo rispetto al diritto costituzionale della pratico del culto, senza che il tema della trasparenza dei finanziamenti o dei profili degli imam abbia un peso fondamentale nell’analisi del tema.A me pare che con il passare del tempo ogni tentativo di difendere l’identità italiana e le radici appare come una colpa. Da sanzionare.