Francesco Bonazzi
2025-11-01

Quegli incroci pericolosi alla Corte dei Conti

Marcello Degni. Nel riquadro, Valeria Franchi (Imagoeconomica)
Marcello Degni, il giudice contabile ultrarosso e anti-Ponte, ha lavorato spesso con la collega Valeria Franchi che ha fermato l’opera.
ponte messina corte conti

Un coretto al Duce rianima la sinistra: «Allarme fascismo»

Il palazzo dove ha sede Fratelli d'Italia a Parma
Parma, alcuni giovani di Fdi intonano un brano del ventennio. Donzelli: «Da noi chi sbaglia paga». Ma la Procura indaga.
parma sinistra fdi cori

Ma quanti a sinistra voltano le spalle alla linea della Schlein sulla riforma Nordio

Giuliano Pisapia, Goffredo Bettini, Emma Bonino e Anna Paola Concia (Ansa)
Dalla Bonino a Di Pietro: in tanti tifano per separare le carriere. Pisapia la sostenne in un libro scritto con l’attuale Guardasigilli.
sinistra separazione carriere

Cresce la maggioranza degli italiani pronta a votare «Sì» al referendum

Per i sondaggisti, da agosto a oggi la percentuale di chi è favorevole a sostenere il testo licenziato dal Parlamento è passata dal 50 al 70%. I fattori? Opposizioni divise, scarsa fiducia nelle toghe e degenerazione del correntismo.
sondaggi referendum giustizia

Intesa mette a segno profitti da record. Messina rassicura: tassa banche gestibile

L’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (Ansa)
L’istituto chiude «i migliori nove mesi di sempre»: utile su del 5,9%. Confermato l’obiettivo ben oltre i 9 miliardi sul 2025.
intesa sanpaolo
