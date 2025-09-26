Fabio Amendolara
2025-09-26

Sul Ponte in campo un giudice «giallorosso»

Sul Ponte in campo un giudice «giallorosso»
Plastico del Ponte sullo Stretto (Imagoeconomica)
Un documento della Corte dei conti esce dal piano della legittimità e avanza valutazioni di merito su una delibera del Cipes. La toga che lo ha firmato è Valeria Franchi, un ex membro dello staff di Bellanova (e poi di Patuanelli) nel governo Conte 2.
Subscribe
ponte messina

«Niente paracetamolo alle gravide». Ma il post dell’azienda viene rimosso

«Niente paracetamolo alle gravide». Ma il post dell’azienda viene rimosso
Nel riquadro, Andrea Baccarelli, preside della T.H. Chan school of public health di Harvard. (IStock)
Il messaggio del 2017 sul Tylenol darebbe ragione all’amministrazione Usa, che l’ha sconsigliato alle gestanti Intanto, la stampa progressista prova a screditare lo scienziato italiano che ha trovato nessi farmaco-autismo.
Subscribe
paracetamolo gravide

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Ancora sviluppi sulla gestione del Covid»

Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Ancora sviluppi sulla gestione del Covid»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 settembre 2025. Il capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, ci rivela gli ultimi clamorosi sviluppi emersi sulla gestione della pandemia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Inclusione capovolta. Scuola di Mestre con un solo italiano tra i nuovi iscritti

Inclusione capovolta. Scuola di Mestre con un solo italiano tra i nuovi iscritti
(IStock)
Dati choc alla «Cesare Battisti»: 61 alunni divisi in tre classi di prima elementare, 60 stranieri. Altro che quota del 30%.
Subscribe
scuola stranieri

Sileoni: «Bisogna difendere le nostre banche dagli attacchi dei fondi Usa e cinesi»

Sileoni: «Bisogna difendere le nostre banche dagli attacchi dei fondi Usa e cinesi»
Lando Maria Sileoni (Imagoeconomica)
Il segretario della Fabi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema creditizio.
Subscribe
lando maria sileoni
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy