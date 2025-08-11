Gemma Gaetani
I pomodori con il riso, la specialità romana estiva e «gluten free»

iStock
Il piatto, le cui origini forse risalgono alla tradizione ebraica, vale come pasto completo, grazie anche alla presenza del pecorino che fornisce le proteine.
salute e benessere

I danni sottostimati dell’alcol in gravidanza

iStock
Il cervello dei bambini è plasmato dalle abitudini delle mamme, con conseguenze profonde e durature. Eppure la sindrome feto-alcolica è una disabilità ancora poco studiata nel nostro Paese. E i suoi effetti vengono scambiati per disagio psicologico.
salute

Nicola Di Bari: «Ho cantato Charlot e riso con Zalone»

Nicola Di Bari (Ansa)
L’artista: «L’amicizia con Tenco era un privilegio, sua mamma mi chiese d’interpretare i suoi brani. Tentazioni in tournée? Macché, sono ancora innamoratissimo di mia moglie. Mi fa male leggere degli scandali a Milano».
intervista nicola di bari

Il mercato del fumetto rallenta ma resta leader nella crescita

iStock
Dopo il boom post-pandemia, nei primi otto mesi del 2024 le vendite sono calate del 5,3%. Nonostante la frenata, il fumetto resta il settore editoriale con l’aumento percentuale più alto rispetto al 2019: +212,9%.
fumetti

«Leone ha rilanciato il modello di una Chiesa che vuole convertire»

Papa Leone XIV (Ansa). Nel riquadro don Roberto Regoli
Don Roberto Regoli: «Nei suoi primi cento giorni Prevost ha spiazzato chi era abituato a un linguaggio mondano. Ai giovani parla di verità».
intervista don roberto regoli
