Fabrizio Boschi
2025-12-12

Pier Silvio Berlusconi incorona la Meloni e avvisa Tajani: «Servono volti nuovi»

Pier Silvio Berlusconi incorona la Meloni e avvisa Tajani: «Servono volti nuovi»
Pier Silvio Berlusconi (Getty Images)
L’ad di Mfe auspica il ricambio dentro Fi. Il vicepremier: «Sollecitazioni positive».

«Giorgia Meloni è il miglior primo ministro in Europa». Firmato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe (MediaForEurope, Mediaset España, Mondadori e Publitalia), che mercoledì sera ha risposto ai giornalisti in occasione degli auguri di fine anno nello studio 10 di Cologno Monzese. Temi caldi il governo, Forza Italia e l’editoria. «Meloni è apprezzata a livello internazionale», spiega, «sta facendo un lavoro sacrosanto da primo ministro, il governo sta facendo bene e lo dimostrano tutti gli indicatori economici che sono positivi, a partire dal Pil. Se ci guardiamo intorno penso che possiamo essere tutti d’accordo».

pier silvio berlusconi
Vendesi «Repubblica». Il Pd impazzisce e invoca protezioni, ma dietro c’è Renzi

Vendesi «Repubblica». Il Pd impazzisce e invoca protezioni, ma dietro c'è Renzi
John Elkann (Ansa)
Elkann cede Gedi al greco Kyriakou. La sinistra, su Stellantis sempre a cuccia, strepita invocando persino il golden power.

La vendita da parte degli Elkann all’armatore ed editore greco Theodore Kyriakou di tutte le attività del gruppo Gedi, ovvero i quotidiani La Repubblica e La Stampa, il sito HuffPost.it e le radio, Deejay e Capital, sta provocando la legittima e più che comprensibile preoccupazione di giornalisti e dipendenti. Non è di maniera la piena solidarietà verso i nostri colleghi, giustamente preoccupati per il loro futuro, e ci auguriamo che il passaggio di proprietà non comporti la perdita di un solo posto di lavoro.

vendesi repubblica

Meloni riceve il premio Thatcher: «Non è facile essere conservatori».

Meloni riceve il premio Thatcher: «Non è facile essere conservatori».play icon

Il premier, intervenendo alla prima edizione dei Margaret Thatcher Awards, evento organizzato all’Acquario Romano dalla fondazione New Direction, il think tank dei Conservatori europei: «Non si può rispettare gli altri se non si cerca di capirli, ma non si può chiedere rispetto se non si difende ciò che si è e non si cerca di dimostrarlo. Questo è il lavoro che ogni conservatore fa, ed è per questo che voglio ringraziarvi per combattere in un campo in cui sappiamo che non è facile combattere. Sappiamo di essere dalla parte giusta della storia».

«Grazie per questo premio» – ha detto ancora la premier – «che mi ha riportato alla mente le parole di un grande pensatore caro a tutti i conservatori, Sir Roger Scruton, il quale disse: “Il conservatorismo è l’istinto di aggrapparsi a ciò che amiamo per proteggerlo dal degrado e dalla violenza, e costruire la nostra vita attorno ad esso”. Essere conservatori significa difendere ciò che si ama».


Piazze contro la moneta unica. Si dimette il governo in Bulgaria

Piazze contro la moneta unica. Si dimette il governo in Bulgaria
Il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov (Ansa)
Il premier Rosen Zhelyazkov lascia a poche settimane dall’addio alla valuta nazionale.

Alla fine ha dato ascolto alle ripetute proteste dei cittadini. Il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov, che una settimana fa aveva detto «non abbiamo il diritto di abdicare», si è dimesso poco prima che il governo affrontasse un altro voto di fiducia, il sesto da quando ha preso il potere nel gennaio di quest’anno. E tre settimane prima che la Bulgaria adotti l’euro come moneta.

bulgaria
L’Unione europea assomiglia sempre di più alle autocrazie che dice di osteggiare

L'Unione europea assomiglia sempre di più alle autocrazie che dice di osteggiare
Ppalazzo Berlaymont (Getty Images)
Confiscare i beni congelati alla Russia è una deriva da «capitalismo di Stato» anti libero mercato.

Le intenzioni della Commissione europea riguardo all’utilizzo degli asset sovrani russi attualmente trattenuti dall’Unione europea, in Belgio, sono alquanto pericolose e altamente rischiose. Proprio ieri, la presidenza danese ha informato che il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue, ha approvato l’avvio di una procedura scritta per la decisione formale del Consiglio entrooggi alle 17. La mossa prevede il rinnovo a tempo indeterminato delle sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa usando l’articolo 122 del Trattato che consente di procedere a maggioranza qualificata.

unione europea
