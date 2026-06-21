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Jessica Guidi
2026-06-21

Figuraccia M5s: pubblicata foto fake

Figuraccia M5s: pubblicata foto fake
La foto generata con l'IA che darebbe ragione alle parole di Trump: «Meloni mi ha implorato per fare una foto»
Marco Pellegrini, membro del Copasir, posta un selfie di Donald Trump e Giorgia Meloni per sbeffeggiarla. Ma l’immagine è fatta con l’IA. Ira di Fdi: «Si dimetta subito e la magistratura indaghi».

A pensare che fa parte del Copasir c’è davvero da preoccuparsi. Perché delle due l’una: o il pentastellato Marco Pellegrini era in malafede - e significherebbe che ha volutamente diffuso un fake per danneggiare il presidente del Consiglio - oppure si tratta di una tale mancanza di acume che per immaginarlo a vagliare casi complessi che hanno a che fare con la sicurezza della Repubblica, sarebbe necessario - questa volta sì - un bel fotomontaggio creato a regola d’arte dalla IA.

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foto meloni
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Il giallo dei contratti sugli eventi: il Comune si è scelto gli artisti?

Il giallo dei contratti sugli eventi: il Comune si è scelto gli artisti?
Il sindaco di Genova Silvia Salis e il cantante Olly
Da mesi la Lega chiede, senza risposta, alla sindaca se durante la gara abbia incontrato i vincitori: sono gli stessi che hanno ottenuto lo stadio, probabilmente senza pagare, per i tre concerti di Olly.

Sul Tricapodanno organizzato a Genova dalla giunta di centrodestra, appena tre giorni dopo la fine della festa, il 4 gennaio 2023, la Procura mandò, in tempo quasi reale, i carabinieri a indagare sugli affidamenti. Le agenzie e i giornali iniziarono immediatamente a diffondere notizie sulle presunte irregolarità dell’appalto frazionato in diverse voci, una soluzione adottata, secondo l’ipotesi investigativa, per stare sotto la soglia per cui è necessario indire una gara. Il Comune scelse la cosiddetta procedura negoziata.

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concertopoli salis
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Marocchini coinvolti in un sinistro mortale si esaltano e ridono nei video sui social

Marocchini coinvolti in un sinistro mortale si esaltano e ridono nei video sui social
I rottami del motorino sul quale viaggiava Sofia Barberi, 23 anni, morta a Ceriale dopo lo scontro con una Cinquecento guidata da una neopatentata (Ansa). Nel riquadro il frame tratto dal video girato e pubblicato su Instagram da un ragazzo, in cui viene ripreso il luogo dell'incidente in cui ha perso la vita la 23enne. Scena accompagnata dalle risate del giovane
Deceduta una giovane di 22 anni sull’Aurelia. A Forte dei Marmi scontro moto-Suv: 17enne perde la vita, si costituisce un ragazzo.

C’è un video che corre sui social mentre una comunità intera cerca ancora di fare i conti con una tragedia: la morte di Sofia Barberi, figlia di un assessore comunale e dipendente di un Caf, a pochi giorni dal suo ventitreesimo compleanno, e l’ansia per le condizioni in cui si trova Emma B., ricoverata in condizioni gravissime dopo l’incidente di ieri lungo l’Aurelia, a Ceriale, e sottoposta a un delicatissimo intervento agli arti.

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Macron prova a intrufolarsi per fare affari

Macron prova a intrufolarsi per fare affari
Emmanuel Macron (Ansa)
  • La rottura Italia-Usa è stata anticipata da Hegseth quando aveva definito «scrocconi» alcuni Paesi Ue per le spese Nato. La Francia, tra i maggiori destinatari di capitali diretti americani in Europa, spera di aumentarli in chiave elettorale con la lite Roma-Washington.
  • La sinistra vuole usare il duello per spingere Giorgia nelle grinfie Ue. L’obiettivo di Picierno e compagni è portarci sulle posizioni contro il voto all’unanimità.

Lo speciale contiene due articoli.

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