True Jessica Guidi Figuraccia M5s: pubblicata foto fake La foto generata con l'IA che darebbe ragione alle parole di Trump: «Meloni mi ha implorato per fare una foto»

Marco Pellegrini, membro del Copasir, posta un selfie di Donald Trump e Giorgia Meloni per sbeffeggiarla. Ma l’immagine è fatta con l’IA. Ira di Fdi: «Si dimetta subito e la magistratura indaghi».A pensare che fa parte del Copasir c’è davvero da preoccuparsi. Perché delle due l’una: o il pentastellato Marco Pellegrini era in malafede - e significherebbe che ha volutamente diffuso un fake per danneggiare il presidente del Consiglio - oppure si tratta di una tale mancanza di acume che per immaginarlo a vagliare casi complessi che hanno a che fare con la sicurezza della Repubblica, sarebbe necessario - questa volta sì - un bel fotomontaggio creato a regola d’arte dalla IA.Il caso è eclatante nella sua pochezza. Preso dal desiderio di denigrare il premier Giorgia Meloni, approfittando del volgare attacco del presidente degli Usa relativo al recente incontro al G7, l’onorevole Pellegrini - deputato M5s dal 2018, nonché membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che ha il compito di verificare la correttezza delle attività dell’apparato nazionale di intelligence - navigando nella rete di cui i pentastellati si ritengono grandi esperti, è incappato in una immagine che ritrae, dalla prospettiva di un selfie, il premier sorridente accanto a un Trump frettoloso, proprio come in uno scatto rubato. «Ecco il selfie a cui si riferiva il presidente degli Usa parlando della foto concessa controvoglia a Meloni», avrà pensato l’arguto Pellegrini, senza domandarsi come fosse possibile averla incontrata casualmente sul web, senza vincoli né diritti. Poi, probabilmente preso dalla foga che tante volte ha portato i 5 stelle a brillare per originalità e senza notare che l’immagine in questione era stata creata con l’IA e addirittura marchiata «Andy Respiggi» (creator digitale noto per creare fotomontaggi e immagini con l’intelligenza artificiale), l’onorevole ha postato il fake sul suo profilo personale accompagnandolo con una serie di insulti: «La realtà supera sempre la fantasia. Quando pensi che Giogggia abbia toccato il fondo, lei prende la pala, scava più a fondo e ti smentisce. Inadatta, inadeguata, ridicola, servile», ha scritto a commento dell’immagine copincollata.Seguito a ruota dai suoi commentatori che, ben lontani dal rendersi conto dell’evidente fake, hanno aggiunto offese anche gravissime contro il premier.«Con la consueta propensione al falso e alla menzogna, per screditare Meloni, M5s usa un “deep fake”. Sembrava difficile superare in abiezione la frase delle ginocchiere, ma in pochi giorni ci sono riusciti. Sono sempre contro la verità, sempre contro l’Italia», ha commentato Lucio Malan, capogruppo Fdi al Senato. «Pellegrini ha posto in essere una condotta di grave disinformazione su una controversia internazionale, una modalità ben rodata nella “guerra ibrida” che è in questo momento tra le peggiori minacce alla nostra sicurezza nazionale. Che a macchiarsi di questa grave condotta sia un componente del Copasir è gravissimo», ha fatto notare Galeazzo Bignami, capogruppo Fdi alla Camera, ricordando che il Codice penale, recentemente aggiornato in relazione al tema IA, «punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo immagini alterate con l’IA». Dal vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda, infine, è arrivata la richiesta di dimissioni: «Pellegrini si dimetta dal Copasir. Il deep fake è un reato perseguibile d’ufficio: la magistratura faccia il suo lavoro e indaghi sull’accaduto».