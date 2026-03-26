True Antonino Liberato Peggio dell’embargo di Washington per Cuba c’è soltanto il suo regime Díaz-Canel (Ansa)

Gli isolani non stanno certo con Díaz-Canel: rideranno della ridicola gita di Salis e Cgil.Nei continui sommovimenti tellurici che il ridestato vulcano della geopolitica ha provocato, è probabile che la prossima scossa riguarderà L’Avana. A oltre sessant’anni dalla rivoluzione del 1959, Cuba vive oggi intrappolata in una doppia gabbia: da un lato la pressione economica degli Stati Uniti, dall’altro un sistema politico che continua a reprimere il dissenso e a rimandare riforme profonde.Il più evidente segnale della crisi è l’esodo migratorio che ha svuotato l’isola di centinaia di migliaia di persone. La popolazione cubana è ormai scesa sotto i 10 milioni di abitanti, con un calo demografico senza precedenti nella storia recente del Paese: tra il 2019 e il 2024 quasi 1 milione di cubani è arrivato negli Stati Uniti e, se si includono altre destinazioni, dall’America Latina all’Europa, il numero complessivo è ancora più alto. Durante l’epoca di Hugo Chávez e poi di Nicolás Maduro, Caracas ha fornito all’isola greggio a condizioni estremamente vantaggiose, spesso in cambio dell’invio di medici e personale sanitario. Quel sistema ha cominciato a incrinarsi con il progressivo collasso economico del Venezuela, e la rottura definitiva è arrivata il 3 gennaio 2026, quando l’operazione militare statunitense ha portato alla cattura del presidente venezuelano Maduro e alla conseguente sospensione delle forniture di petrolio verso Cuba. Per L’Avana è stato un colpo durissimo: senza il greggio venezuelano, e con le sanzioni americane che scoraggiano altri fornitori, l’isola si è ritrovata improvvisamente con il sistema energetico praticamente al collasso. In questo contesto, torna inevitabilmente al centro il tema dell’embargo economico statunitense, in vigore dal 1962. Il sistema di sanzioni limita fortemente il commercio tra Stati Uniti e Cuba, impedisce alle imprese americane di investire sull’isola e rende molto più difficili le transazioni finanziarie internazionali. L’impatto sulla vita quotidiana dei cubani è reale. Le sanzioni aumentano i costi delle importazioni, rendono complicato l’accesso al credito e isolano l’economia cubana da molti circuiti finanziari. Colpire un’intera popolazione nella speranza che la sofferenza produca un cambiamento politico è una logica che finisce inevitabilmente per penalizzare soprattutto i cittadini comuni e, come l’esperienza insegna, non è detto che produca l’esito auspicato da Washington.Allo stesso tempo, però, è bene chiarire che sarebbe sbagliato sostenere che l’embargo spieghi tutto, come ha fatto per decenni il governo cubano costruendo la narrazione per cui ogni difficoltà economica viene attribuita esclusivamente all’embargo statunitense. Molti problemi dell’economia cubana derivano anche da fattori interni: un sistema produttivo inefficiente, una burocrazia soffocante e uno Stato che continua a controllare gran parte delle attività economiche, lasciando poco spazio all’iniziativa privata. Ovviamente la crisi economica ha inevitabilmente prodotto tensioni sociali e politiche. Lo si è visto con chiarezza nel luglio del 2021, quando migliaia di cubani sono scesi in strada in diverse città dell’isola chiedendo libertà, cibo e migliori condizioni di vita. È stata la più grande ondata di proteste dalla rivoluzione del 1959. La risposta dello Stato è stata rapida e dura: centinaia di arresti, processi e condanne severe per molti manifestanti. Ancora oggi numerosi attivisti e oppositori sono in carcere o sotto stretta sorveglianza.In mezzo, tra pressioni americane e ottusità del governo, c’è il popolo cubano e le sue sofferenze. Il quale, al pari di noi, eviterà di prendere seriamente in considerazione la ridicola scampagnata dell’improbabile «pasionaria» Ilaria Salis e della Cgil di Maurizio Landini verso l’isola urlando slogan anti americani, contro il blocco, e in completo silenzio, invece, verso Miguel Díaz-Canel, presidente di una Cuba senza democrazia e diritti. Bisogna essere sinceri: 77 anni dopo la rivoluzione, Cuba ha il diritto di uscire da questa impasse storica. Il diritto di costruire istituzioni democratiche, un’economia più aperta e una società in cui dissentire non significhi rischiare il carcere.