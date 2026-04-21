True Paolo Del Debbio Da oggi vi faccio le mie «Confidenze» su quello che ho imparato dell’amore Paolo Del Debbio. Nel riquadro il nuovo numero di Confidenze in edicola oggi

Paolo Del Debbio inaugura la sua rubrica della posta del cuore su «Confidenze».Nel numero di Confidenze da oggi in edicola, il nostro editorialista e popolare volto televisivo, Paolo Del Debbio, inaugura la sua rubrica relativa alla posta del cuore. Pubblichiamo qui l’articolo con cui il giornalista si presenta alle lettrici del settimanale totalmente rinnovato.Quando, scambiando qualche chiacchiera come facciamo abitualmente prima della trasmissione, Maurizio Belpietro mi ha proposto di occuparmi della rubrica del cuore di Confidenze, magazine del suo gruppo editoriale, la mia memoria olfattiva mi ha fatto risentire quel profumo insistente e persistente della lacca che le donne, anche di umili condizioni come la mia mamma, portavano con sé a casa ritornando dalla parrucchiera.Quel profumo durava per alcuni giorni e manteneva i capelli in una sorta di paralisi pilifera. È proprio nei locali di quella parrucchiera che si chiamava Nada, che io ho visto per la prima volta Confidenze. Ero molto giovane e non c’era Internet per cui anche una scollatura generosa o una coscia esposta fornivano materiale necessario per varie divagazioni mentali. Dopo questa sensazione, tra l’altro piacevolissima, il giorno successivo ho pensato al perché Maurizio Belpietro avesse pensato proprio a me. Non ho dovuto riflettere molto per individuarne la ragione. Essendo amici da quasi trent’anni, e per l’appunto «confidenti» l’uno dell’altro, ha seguito da vicino tutte le mie vicende sentimentali. E sa bene che, fino a oggi, non hanno rappresentato la parte più felice della mia vita. Fatta eccezione per il matrimonio, da cui sono nate due splendide figlie, da una madre presente in modo diuturno, intelligente e sensibile. Al di là di questo, però, il mio percorso sentimentale è stato tutt’altro che semplice e, certamente, non il più luminoso. Anzi è stato caratterizzato da una serie di esperienze sostanzialmente dolorose e che mi hanno fatto ritrovare, alla fine di esse, delle macerie nella mia interiorità. Poi, crescendo, ho riacquistato una certa serenità, da solo ma sereno. Per il futuro si vedrà. Io penso che questa sia la ragione fondamentale per la quale abbia scelto me per questa rubrica. Non sono uno psicologo, non sono uno psicoterapeuta, non sono uno psichiatra e tanto meno un esperto di coppia. Sono uno che molto più semplicemente ha vissuto molte esperienze e ci ha ragionato tanto sopra. Se mi è permesso non un paragone, una semplice citazione, si dice che quando fu chiesto ad Alessandro Manzoni come aveva fatto a scrivere il suo capolavoro, I promessi sposi, rispose semplicemente così: «Ci ho pensato molto su». È lo stesso percorso che ho fatto anch’io, nel mio piccolo, riflettendo sui sentimenti, sull’amore, sull’amicizia, sulle relazioni umane e sul rapporto con le donne. Avendo vissuto alcune esperienze fallimentari, quindi non sempre piacevoli, questa riflessione è risultata, per certi versi e forse paradossalmente, più semplice rispetto a quella di chi ha attraversato soltanto, o in prevalenza, esperienze positive. Ho cercato di scandagliare nel mio animo e in quello altrui, ho cercato di capire oltre l’intelligenza quelle che il filosofo Pascal chiamava «le ragioni del cuore». Non posso oggi dire di aver capito tutto, ma posso affermare di non essere rimasto in superficie, di essere andato in profondità. Non so che livello di profondità ho raggiunto, ma solo l'impegno che ci ho messo. È lo stesso impegno che metterò nel rispondere alle lettere che mi scriverete in questa rubrica. Mi servirò delle mie esperienze e delle mie riflessioni e meditazioni su di esse. Dicevano i latini: «Expertus loquor», che vuol dire «Parlo per esperienza». Un’esperienza ragionata. Ma pur sempre esperienza.