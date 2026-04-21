{{ subpage.title }}

True
Alessandro Da Rold
2026-04-21

I dopopartita dei calciatori: andare a escort

I dopopartita dei calciatori: andare a escortplay icon
content.jwplatform.com
Quattro arresti e perquisizioni a Milano. Una società che organizzava feste offriva anche ai giocatori di serie A un pacchetto completo per fine match: serata in un locale, albergo e squillo. Il tutto per qualche migliaio di euro.
Continua a leggereRiduci
inchiesta escort milano
True

Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano

Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano
Un soldato dell'Idf in Libano prende a picconate un crocifisso (Ansa)
Soldato Idf (poi identificato) abbatte a martellate un crocifisso nel Sud del Paese. Il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa: «Profonda indignazione». Benjamin Netanyahu: «Sotto choc». Poi però viola il cessate il fuoco e dice: «Con l’Iran non ho finito».

Ha suscitato sgomento e indignazione l’immagine di un soldato israeliano che prende a martellate la testa di una statua di Gesù crocifisso nel Sud del Libano. E, come se non bastasse, Israele ha rotto la tregua nel Paese dei cedri. La foto che mostra il gesto di gravità inaudita è circolata sui social domenica e nella notte le Idf hanno confermato l’autenticità.

Continua a leggereRiduci
cristo profanato

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 aprile

Ecco #Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 21 aprile con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast
True

Gli Usa sequestrano una nave a Hormuz. Teheran: «Pirati! Sarà rappresaglia»

Fermata la portacontainer Touska per far rispettare il blocco. Il petrolio sale ancora. La paura dell’escalation frena le Borse.

Lo scontro fra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz segna un salto di qualità dopo il sequestro della portacontainer iraniana Touska da parte della Marina americana. L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da tensioni crescenti e rischia di compromettere definitivamente i canali diplomatici tra Washington e Teheran.

Continua a leggereRiduci
guerra iran usa
True

Da oggi vi faccio le mie «Confidenze» su quello che ho imparato dell’amore

Da oggi vi faccio le mie «Confidenze» su quello che ho imparato dell’amore
Paolo Del Debbio. Nel riquadro il nuovo numero di Confidenze in edicola oggi
Paolo Del Debbio inaugura la sua rubrica della posta del cuore su «Confidenze».

Nel numero di Confidenze da oggi in edicola, il nostro editorialista e popolare volto televisivo, Paolo Del Debbio, inaugura la sua rubrica relativa alla posta del cuore. Pubblichiamo qui l’articolo con cui il giornalista si presenta alle lettrici del settimanale totalmente rinnovato.

Continua a leggereRiduci
confidenze
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy